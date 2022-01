Shabana (45) ute av «Farmen kjendis» – stusser over storbondens spillestil

I den andre tvekampen i årets sesong av «Farmen kjendis» kjempet komiker og skribent Shabana Rehman (45) mot radioprofil Ingrid Simensen (28) i kunnskap.

Det var Simensen som ble valgt som andrekjempe, og dermed fikk velge gren. 28-åringen vokste opp på bygda, og trodde dette ville komme godt med i en kunnskapskonkurranse.

Smittende reaksjon

Det hadde hun rett i, for det ble Rehman som måtte pakke sakene.

MØTTES I TVEKAMP: Foto: Shabana Rehman og Ingrid Simensen møtte hverandre i kunnskap. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Det var en fair kamp og jeg var forberedt både på å vinne og å måtte forlate gården, sier Rehman til TV 2 like etter å ha forlatt resten av gjengen.

I et lite øyeblikk glemte hun at det var trist å forlate Bøensætre gård, på grunn av Simensens voldsomme reaksjon på seieren. Simensen hevdet nemlig at dette er første gang hun har vunnet noe som helst i livet, og tok til tårene av glede.

– Det fineste var at Ingrid hadde en så sterk reaksjon at det var helt smittende. Jeg ble helt revet med av det. Først etterpå kjente jeg at det var litt trist å forlate de nye, og nære vennene jeg har fått, sier Rehman.

Står for avgjørelsen

Til tross for at kampen endte i et nederlag, står Rehman for at hun valgte Simensen som andrekjempe.

– Alle damene var bra damer. Jeg tok valget ut fra det jeg mente gården trengte, og gården trengte de to voksne damene og deres erfaring. Blant de tre yngre, så vurderte jeg dem ut fra oppgavene de utførte. Jeg hadde valgt Ingrid uansett, sier Rehman før hun legger til:

– Jeg angrer ikke på valget, og heller ikke Ingrids valg av gren. Hun valgte klokt. Selv om jeg gjerne skulle hatt øks, for det hadde vært morsommere, sier Rehman.

– Var det noe du øvde på?

TOK TIL TÅRENE: Ingrid Simensen ble så glad for å vinne tvekampen at hun tok til tårene. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Jeg hadde øvd på øksekast og truffet blink elleve ganger på rad. En gang traff jeg til og med baksiden av blinken, som en boomerang. Jeg skjønner ikke hvordan det er fysisk mulig, men jeg har det på kamera. Så det hadde jeg lyst til å prøve, sier Rehman.

Stusser over storbondens valg

De to første ukene på Farmen kjendis har til tider vært ganske så turbulente for 45-åringen. Dette skyldes at hun og Dorthe Skappel ved flere anledninger røk i tottene på hverandre.

Sist på grunn av en par jeans som skulle sys som en del av ukesoppdraget.

– Det ble et generaloppgjør. Vi fant ut at det ikke kunne være to generaler på dette prosjektet. Etter det har vi bare hatt det superfint sammen. Det ble litt opprydning, og det var bra at det skjedde, sier Rehman.

BLE VALGT: Shabana Rehman ble valgt som førstekjempe av storbonde Isak Dreyer. Foto: Alex Iversen / TV 2

Jeansen ble godkjent av mentor, noe som gjør at Rehman stusser litt over hvorfor hun ble utpekt som førstekjempe av storbonden Isak Dreyer.

– Storbonden sa han ikke hadde noe behov for å forsvare valget sitt, men jeg har tenkt mitt. Det har vært to sammenhengende sy-prosjekter som krever full konsentrasjon disse ukene, så det kan godt hende det har gjort at jeg ikke har fått være så sosial med de andre som jeg kanskje burde, sier Rehman.

– Skrudde på storbondesjarmen

Hun trodde dog at det var utfallet av oppgavene, og ikke det sosiale, som ville verdsettes ved et førstekjempevalg.

Rehman la også merke til noe annet ved Dreyers spillestil inne på gården.

– Isak gjorde alt han kunne for å få den forbanna kniven. Han skrudde på storbondesjarmen og var veldig til stede hos alle, men med en gang ukesoppdraget var levert inn, så forsvant han. Da eksisterte han ikke lenger, forklarer hun, før hun skyter inn:

– Jeg tror ikke at Isak er en luring, men jeg tror han vet meget godt hva han gjør.

STORBONDE: Isak Dreyer var storbonde i den andre uken av Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen / TV 2

TV 2 har forsøkt å kontakte Dreyer for en kommentar, men han har ikke besvart henvendelsen.

Håper å se igjen én person

Nå som hun må forlate gården, er det én opplevelse Rehman føler seg snytt for.

– Jeg skulle gjerne likt å være storbondekjerring. Da skulle jeg vist folk at jeg kan mer enn å sy, men det toget har gått nå, sier hun.

Nå går turen til Torpet kjendis, noe Rehman er glad for.

– Jeg var ikke klar for å gå tilbake til 2022. I hvert fall ikke en så brå overgang. Så da jeg ble spurt om Torpet, var jeg ikke i tvil. Jeg gleder meg til det, sier hun.

45-åringen er spent på hvem hun møter der inne, men håper særlig å se igjen én person.

– Jeg er veldig spent på hvem som er der, fordi å bli kasta inn i en sånn tett relasjon med tre nye mennesker... Jeg merker at «Oi, hvordan blir det». Men jeg håper Mini er der. Og så er jeg klar for å kjempe videre, jeg.

