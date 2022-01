FHI: 23 prosent nedgang i antall innleggelser med korona som hovedårsak

Det er så langt rapportert om 218 nye pasienter innlagt på sykehus med påvist korona i uke to, hvorav 112 med korona som hovedårsak. Det tilsier 51 prosent, skriver FHI sin ukerapport.

– Dette er en foreløpig 23 prosent nedgang i nye innleggelser med korona som hovedårsak etter 145 i uke en.

Antallet innleggelser med korona som hovedårsak fortsetter å synke, sannsynligvis fordi omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon.

INTENSIV: Forrige uke var det en nedgang på 42 prosent innlagt på intensivavdeling fra uke en. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Innleggelser av personer som er smittet av korona, men som har en annen hovedårsak til innleggelsen, øker.

– Det skyldes at det er utbredt smitte i samfunnet, inkludert blant dem som må på sykehus av andre årsaker enn korona. Disse pasientene utgjør nå halvparten av de nye innleggelsene.

Antall nye pasienter innlagt på intensivavdeling er foreløpig 18 i uke to. Det er en 42 prosent nedgang fra uke en, hvor taller var 31.

Doblingstid på syv til 14 dager

Omikron ble dominerende i Norge gjennom jula og det er sett en hurtig økning i alle fylker. Andelen omikrontilfeller økte raskt fra rundt seks prosent i uke 49 til 89 prosent i uke en og 94 prosent i uke to.

Det er regionale forskjeller, men økning i de fleste fylker.

Basert på flere metoder vurderer FHI at reproduksjosntallet de siste to ukene har vært mellom 1,2 og 1,6. Dette betyr at trenden i smitte er økende med en doblingstid mellom syv og 14 dager.

En variant av korona, inn til videre definert som en omikron undervariant, øker hurtig i Norge. Fra syv påvisninger den 4. januar til totalt 611 påvisninger 19. januar.

Denne utgaven av omikron er i sterk vekst i forhold til den originale omikronvarianten, hovedsakelig i Oslo.

Egenskapene til viruset er ikke kjent annet enn at denne er mer smittsom enn den originale og øker tilsvarende i Danmark og Sverige.

Det kan se ut til at undervarianten tar over for originalen allerede.

Vaksinasjon

Det er 41 prosent av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Andelen er 87 prosent for over 65 år, 73 prosent for dem over 45 år og 51 prosent for aldersgruppen 18 år og eldre.

Blant risikogruppene har 73 prosent av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp fått oppfriskningsdose, og 62 prosent av dem med moderat risiko.

Blant befolkningen er 72 prosent vaksinert med to doser, og 88 prosent av dem over 18 år.

Ny døgnrekord

I forrige uke er det foreløpig meldt om 70 342 tilfeller av korona, som er høyeste antallet med meldte tilfeller i løpet av en uke så langt i pandemien.

Helsemyndighetene har sagt at de forventer en større smittebølge med omikronvarianten de kommende ukene.

Onsdag er det 240 innlagt på sykehus med korona, hvor 72 får intensivbehandling og 47 får respiratorbehandling.

Det siste døgnet er det registrert 15.367 koronasmittede i Norge, som er det høyeste tallet så langt under pandemien.