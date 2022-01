Mini glemmer aldri da Eggen kuppet middagsdaten med Anita

– Meldingen om at Nils Arne er død kom veldig overraskende på meg. Nå har jeg heldigvis fått snakket litt om det, og det hjelper på. Det ble noen tårer her i starten, sier Jahn Ivar «Mini» Jakobsen.

– Hva har han betydd for din karriere?

– Fotballmessig nesten alt, men også mye som person. Nils Arne har vært helt fantastisk. Det var han som hentet meg og gjorde meg til Mini. Uten ham ville ikke noen kjent til Mini i dag, jeg ville vært en helt vanlig Jahn Ivar. At jeg valgte Nils Arne Eggen og Rosenborg er det viktigste jeg har gjort i livet.

Brysk og kjærlig

Forholdet mellom de to har vært preget av kjærlighet, varme, krangling, skarpe kommentarer og mye latter.

FAR OG SØNN-FORHOLD: Mini i samtale med Eggen under VM i 1998. Foto: Erik Johansen

– Nils Arne har jo dette postulatet om at det kun er lov å være sint i ett sekund på rad. Du får så ørene flagrer det ene øyeblikket, og så kommer han og legger armen rundt deg like etterpå. Da var han helt rolig og forklarte hva han egentlig mente. Han kunne framstå brysk, men han var en fantastisk omsorgsperson. På en lørdagstrening, der noen av spillerne hadde med ungene sine og Nils Arne var dommer på treningsfeltet, hendte det at han og ungene plutselig forsvant. Da hadde han tatt dem med inn i Brakka og gitt dem en isboks mens vi spilte. Han var fantastisk sånn, sier Mini.

Ofte når noen av breddeklubbene i området hadde åpnet nytt klubbhus, ny bane eller ny garderobe ble Rosenborg-spillerne kommandert ut av Eggen som gode ambassadører for klubben.

– Det var aldri snakk om å sette seg i bussen hjem etter å ha sagt takk for at vi fikk komme. Vi spiste karbonader med de lokale og ble der gjerne et par timer. Nils Arne var knallhard på det, sier Mini.

DIREKTE TONE: Nils Arne Eggen og Mini var aldri redd for å si akkurat hva de tenkte om og til hverandre. Foto: Gorm Kallestad

Tok over Minis date

– Av alle gode øyeblikk og stunder dere har hatt sammen, er det en spesiell historie du vil trekke fram i dag?

– Etter at jeg sluttet med fotball og jobbet i TV 2, skulle jeg og Davy Wathne ha en TV-sending under et fotballmesterskap. Vi skulle opp til Trondheim og ha sending derfra. Nils Arne skulle være gjest fra klokka 20, men da klokka var 19.30 hadde ingen sett noe til ham. Jeg ringte ham.

«Skulle ikke du være gjest?»

«Nei, det har jeg ikke hørt noe om», svarte Nils Arne.

«Men jeg kommer».

– Fem minutter før sending sto han klar i dressen, sier Mini, som etter sending skulle møte kona Anita for første gang etter noen lange uker med TV-jobbing.

– Men så kom Nils Arne og spurte hvor jeg hadde tenkt meg.

«Nå skal jeg på Solsiden og ha en date med kona mi», sa jeg.

«Jeg blir med», sa Nils Arne.

– Så vi tok et glass sammen før jeg og Anita skulle videre på restaurant, mens han ble sittende igjen. Vi hadde vel vært på restauranten i cirka ti minutter da døra gikk opp.

«Er det her dere sitter? Går det bra at jeg slår meg ned?», sa Nils Arne.

«Ja, ja», sa vi.

– Og så øste han av de fantastiske historiene sine. Anita syntes det var en helt fantastisk kveld. Det endte med at vi tok taxi hjemover sammen utpå natta. Nils Arne betalte alt med RBK-kortet sitt.

«Du vet, det er litt ditt også», sa han. Det var en utrolig kveld. Og et godt minne med Nils som jeg er glad jeg har, sier Mini.

Slik vil trenerlegenden huskes

Selv om han har fått passet sitt påskrevet av Eggen ved utallige anledninger, blant annet gjennom kommentaren «Mini, din forbanna lille dverg, nå springer du, ellers kapper jeg av deg føttene», har 56-åringen aldri latt seg såre eller fornærme over de meget direkte tilbakemeldingene.

– Den kommentaren der kom vel tidlig i RBK-karrieren min, og etter at han sa det sprang jeg jo. Men da kom han etterpå og forklarte hva han egentlig mente. Nils arne var alltid sånn at man skulle skvære opp før man gikk av banen. Så for meg har det aldri vært noe problem, sier han.

Men en annen gang da Mini ikke sprang nok, i en bortekamp i europacupen tidlig på 90-tallet der RBK tapte klart, kom tilbakemeldingen først ved frokostbordet dagen etter.

– Jeg hadde vært dårlig i magen under kampen, og spilt skikkelig dårlig. På frokosten kom Nils Arne bort til meg, stilte seg opp ved siden av bordet og kikket på meg. Så ristet han på hodet og gikk. Da var jeg forbannet på ham etterpå. På flyet hjem delte jeg ut godteri til folk. «Skal ikke jeg få, da?» spurte Nils Arne. «Nils, om du hadde vært det siste mennesket på jorda, så hadde du ikke fått», sa jeg. Da lo han, sier Mini humrende.

Alsaker: – Nils Arne Eggen er vår egen Sir Alex Ferguson

Tok vare på alle

– For meg er det like viktig å få frem hvilken fantastisk mann han var, og den omsorgen han hadde for oss spillere. Jeg pleier å si at det var et sjokk i Europa da vi skulle spille borte mot Olympiakos i Champions League. Vi hadde med familier med både koner og barn, én uke før kampen. De andre lagene i Europa var i sjokk over at vi kunne gjøre noe slikt før en så viktig kamp. Men for Nils Arne var det viktig at spillerne skulle ha det viktig utenfor banen for at de skulle prestere på banen.

– Han var den omsorgsfyren som startet «Rosenknuppan». Det var alle spillernes damer som ble tatt vare på. Når vi var på treningsleirer kom han bort til konen til kapteinen med Rosenborgs kredittkort og ba dem dra ut og kose seg.