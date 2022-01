Fritidsbåt kantret – tre personer rededet opp av vannet

Tre personer er hentet plukket opp vannet etter at en fritidsbåt kantret i Hjeltefjorden ved Øygarden.

Det opplyser Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge på Twitter.

HRS fikk varsel via kystradio sør klokken 11.28 om at et fritidsfartøy hadde gått rundt med tre personer om bord.

– På bakgrunn av det igangsatte vi en redningsaksjon, og sendte redningshelikopter og redningsbåter, samt varslet nødetatene, sier vaktsjef Oddgeir Anderser i HRS Sør-Norge til TV 2.

Samtlige personer er nå plukket opp og blir transportert til kai, ifølge Andersen.

– Der blir de møtt av nødetater, blant annet ambulanse og får helsetilsyn, sier han:

– Meldingen vi har fått er at de fremstår å være i god behold.

Brannbåt, redningsskøyte og båt fra forsvaret bistår med å berge den havarerte båten.