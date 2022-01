Er det bedre at folk dør i helsekø, enn å bruke private?

Kampen mot private helseaktører burde vært underordnet behovet for å gi alle nødvendig helsehjelp, selv for venstresiden.

Sovjetunionen var i sin tid ikke bare kjent for sitt totale forakt for hva et menneskeliv er verdt, sine grusomheter og totalitarisme, de var også kjent for sin gode køkultur.

For var det en ting sovjetborgeren var vant til, så var det å stå i kø.

Nå skal ikke jeg hevde at Cecilie Myrseth ønsker seg tilbake til Sovjetunionen.

Men hun vil tilbake til et samfunn der de rike kan velge og vrake i helsetjenester, mens vanlige folk må ta til takke med lange helsekøer og mindre tilgjengelige helsetjenester.

Myrseth beskylder Høyresiden for å kun være drevet av ideologi, mens hun selv har de ideologiske rullegardinene godt trukket ned over øyene.

Vi har tallrike eksempler på pasienter som har blitt reddet av Fritt behandlingsvalg: Det offentlige tilbudet passer faktisk ikke for alle.

500.000

Det er milevis med kø i helsevesenet, og en rekke private aktører står klar til å avlaste.

Dessverre er regjeringen styrt av ideologi fremfor sunn fornuft. Er det virkelig bedre at syke folk lider i kø, enn at private aktører skal brukes, Myrseth?

Jeg er blitt gjort kjent med at det private kunne avlastet det offentlige helsevesenet med 500.000 operasjoner.

Det er en halv million mennesker som venter på en operasjon for å komme tilbake til sine normale liv.

Det kan være et normalt liv uten smerter, vondter eller tilbake i jobb. Dette ønsker ikke den venstrelente regjeringen å prioritere.

De vil heller at folk tvinges inn i det offentlige helsevesenet, mens de rike kan kjøpe seg ut av køen. Fritt behandlingsvalg sørger for at private helsetjenester er for alle.

Venstresiden vil at private helsetjenester skal være for de med god råd, mens vanlige folk må stå i helsekø. Det er paradoksalt.

Saklig uenighet

I motsetning til Myrseth er FrP hverken redde for private aktører eller profitt: vi heier på folk som klarer å gjøre ting bedre enn før, og om man klarer å tilby bedre tjenester mer kostnadseffektivt, så skulle det bare mangle at man får belønning for arbeidet.

FrP vil at private og offentlige helseaktører skal likebehandles og at den enkelte selv skal kunne velge hvor man skal få behandling.

Det fjerner kø, skaper konkurranse og mangfold i helsesektoren. Samtidig setter fritt behandlingsvalg brukeren i sentrum.

Det er ikke Myrseth og Arbeiderpartiet som vet best hva som fungerer for hver enkelt – det vet hver enkelt best selv.

Myrseth gjør et selvstendig poeng i at ordningen med fritt behandlingsvalg er dyrere. Selvsagt er den det!

Den bruker jo flere helsetjenester. Kritikken faller dermed på steingrunn, og blir som at vi skulle kritisert regjeringen om de opprettet flere intensivplasser.

Jeg forstår at dette er en saklig uenighet vi har med venstresiden.

Likevel skulle jeg ønske at venstresiden kunne ventet med å foreslå å skrote private aktører til etter helsekøene var bekjempet.

Som politikere innen helsefeltet må vår hovedprioritering til enhver tid være at flest mulig mennesker får den hjelpen de trenger.

Men mens Fremskrittspartiet vil ta alle hender i arbeid for å kutte helsekøene, trekker regjeringen frem sine ideologiske skylapper og går til krig mot aktørene som avlaster helsevesenet vårt.

Konsekvensen er lengre helsekøer, flere sykemeldte og mindre innovasjon og mangfold i helsesektoren.

