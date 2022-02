Influenseren mener leppene er ødelagt av fillers – nå advarer hun andre

I tenårene drømte blogger og influenser Sofie Kvelland om å få større lepper, slik hun hadde sett at flere andre bloggere på "magisk" vis hadde fått.

– På den tiden var det ganske vanlig at bloggere postet før- og etterbilder. Jeg tror det var det som fikk meg til å føle at jeg selv hadde ganske små lepper, forteller Sofie.

Da hun ble 18 år, gikk det ikke mange uker før hun oppsøkte en klinikk for å fylle på fillers i leppene.

– Det var en sjokkopplevelse hvor vondt jeg synes det var. Allikevel tok det ikke lang tid før lysten på større lepper vant over smertene.

Sofie forteller at hun snart fylte så ofte hun kunne. På det meste fylte hun på leppene hver sjette uke.

Holdt det skjult

Sofie prøvde å holde inngrepet skjult for omverden så lenge som mulig.

– Jeg tror jeg skammet meg litt over det. Tror jeg prøvde å late som at det jeg fikk komplementer for var mine naturlige lepper.

Etter hvert ble resultatet av de kosmetiske behandlingene så synlige at det var umulig å skjule det lenger. Men for Sofie var det ikke et alternativ å tråkke på bremsen.

BLE BLIND: – Jeg følte ikke et sekund at jeg hadde store lepper, sier influenser Sofie Kvelland. Bildet er tatt rett etter fillerbehandling. Foto: Privat

– Familien min prøvde å si ifra flere ganger, men da ble jeg bare sur på dem, sier Sofie.

Bloggeren fortsatte å fylle på leppene, og syntes det var spennende å eksperimentere med de ulike variantene som finnes på markedet.

– Leppene mine ble jo til slutt en cocktail av Restylane, Juvederm, Teosyal og Dermafill.

– Hvis en klinikk ba meg om å vente før jeg fylte på med et nytt stoff, så dro jeg bare til neste sted som ville tillate det.

Ble blind på eget utseende

I tre år var Sofie hekta på å fylle på leppene sine.

– Jeg følte ikke ett sekund at jeg hadde store lepper. Jeg gikk rundt og tenkte at alle andre hadde større lepper enn meg.

I dag synes hun det er ekkelt å tenke tilbake på hvor blind hun ble på eget utseende.

– Jeg har jo alltid tenkt at jeg er i stand til å ta gode og reflekterte valg, men det skremmer meg at jeg faktisk hadde noe midt i ansiktet som jeg ikke så. Hvordan er det egentlig mulig?

Det var først da hun flyttet fra Oslo til Kristiansand i 2018 at bobla hun hadde vært i de siste tre årene sprakk.

Sofie var ny i ny by, og kjente få fra før. Hun forteller at oppmerksomheten hun ble møtt med fikk henne til å innse at leppene faktisk hadde blitt store.

– Folk kunne komme bort til meg og glemme å spørre hva jeg het. Det første de spurte meg om var hvor mye jeg hadde i leppene mine.

For å få slutt på den uønskede oppmerksomheten bestemte hun seg for å fjerne fillerne.

– Det fikk meg til å tenke over at de hadde blitt store, men jeg så det vel fortsatt ikke helt selv. Jeg var bare lei av alle spørsmålene, forklarer Sofie.

– Mister gangsynet

Professor i helsepsykologi, Ingela Lundin Kvalem, mener at man raskt venner seg til eget utseende og glemmer hvordan man egentlig så ut før. Det kan forklare følelsen Sofie har om å bli blind på eget utseende.

MISTER GANGSYNET: Professor Ingela Lundin Kvalem forklarer at man raskt venner seg til sitt nye utseende, og glemmer hvordan man så ut før behandlingene. Foto: UiO

– Man mister litt gangsynet på hvor mye man fyller på, fordi man blir så vant til de store leppene at det blir den nye normalen, sier Kvalem.

Til forskjell fra kosmetisk kirurgi, som er permanente inngrep, avtar effekten av fillers over tid.

Kvalem peker på dette som en årsak til at slike behandlinger kan skape en slags avhengighet.

– Fillers kan være veldig belønnende til å begynne med, fordi man kanskje kommer nærmere det idealet man har. Men når man vet at effekten avtar kan man bli veldig opptatt av å beholde det resultatet man har likt så godt.

Ond sirkel

I september 2018 bestemte Sofie seg for å ta ut fillerne.

Men det skulle vise seg å ikke være så lett å gå tilbake til hennes naturlige lepper.

– Jeg hadde ikke hørt om noen som hadde fjernet fillers, så jeg visste jo ikke helt hva jeg gikk til.

Sofie oppsøkte en klinikk for å få en såkalt Hyalasebehandling, hvor legemiddelet sprøytes inn i leppene og løser opp fillerne.

Kun noen timer etter behandlingen hadde alt stoffet hun hadde hatt i leppene de siste tre årene løst seg opp, og leppene hadde trukket seg tilbake til normal størrelse.

Men det var ett problem.

– Jeg hadde plutselig masse rynker i leppene. Det så ut som jeg hadde røyket fast i over 20 år.

RYNKETE: Etter at Sofie Kvelland fjernet fillerne opplevde hun å få rynker i leppene. På bildet er de både sminket og fuktet med leppemaske. Foto: Privat

Sofie forteller at hun ble veldig skuffet etter behandlingen, og desperat prøvde å glatte ut rynkene.

– Jeg brukte alt av leppemasker, Lypsyl og sminket over dem. Men det var ingenting som funket.

Sofie var skuffet over at leppene ikke lenger så ut som de hadde gjort tidligere.

Det gjorde at hun bestemte seg for å fylle på leppene igjen, men denne gangen bare litt. Nå går det mist ett år mellom hver gang hun fyller på.

– Jeg er jo på en måte i en litt ond sirkel nå, hvor jeg føler at jeg aldri kan slutte helt, sier Sofie.

– På grunn av det valget jeg tok da jeg var 18, «må» jeg på en måte fortsette for alltid, sier Sofie.

– Ikke et utbredt problem

Karim Sayed er lege og styreleder i Norsk Forening for Kvalitet i Estetisk Medisin (Norfem).

Ifølge Sayed kan man i de fleste tilfeller ta ut fillers uten å oppleve at huden på leppene har blitt strukket ut så mye at den ikke trekker seg tilbake til sin naturlige form.

Han utelukker allikevel ikke at det kan skje i enkelte tilfeller.

– Spesielt når vi er unge er vevet i leppene veldig elastisk, men det er klart at det vil gå en grense. Jeg har ikke sett det selv, men om man har tatt veldig mye fillers over lang tid, så kan det nok skje, sier Sayed.

IKKE ET UTBREDT PROBLEM: Lege, Karim Sayed, sier at det som regel er uproblematisk å fjerne fillers i leppene. Foto: Anne Valeur

For å unngå å permanent skade leppene, er det ifølge Sayed viktig å oppsøke seriøse aktører som vektlegger naturlige resultater.

– Høy kompetanse på feltet går hånd i hånd med gode etiske vurderinger. Da vil også klinikken gjøre sitt for å unngå at kunden fyller på for ofte eller for mye.

I Norge kan hvem som helst sette fillers. Men det kan det bli slutt på nå.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått en endring i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven, som kan gjøre at det kun er helsepersonell kan utføre kosmetiske inngrep, injeksjoner eller behandlinger.

Sayed tror at en slik lov vil være viktig for å unngå at folk opplever det samme som Sofie.

– Stort sett er det veldig høy kompetanse blant klinikkene i Norge, men det finnes jo unntak.

Legen forteller at han også opplever en endring i kundegruppen. Færre kunder ønsker unaturlige store lepper nå, enn bare for noen år siden.

– Det var en trend å ha veldig store lepper for noen år siden. Heldigvis virker det som det er ganske få som ønsker sånne resultater nå. Det er jeg veldig glad for, sier Sayed.

Vil advare andre

Da Sofie tok fillers for første gang for sju år siden, følte hun det var lite informasjon om hva som kunne skje hvis man fylte på for mye. Nå håper hun at andre kan lære av hennes feil.

– Jeg skulle ønske jeg visste at jeg ikke kom til å få tilbake mine naturlige lepper, det ville nok gjort at jeg hadde vært veldig mye mer forsiktig med å fylle på så ofte.

– Jeg synes at fillers kan være veldig fint, så lenge man har et fornuftig forhold til det, sier Sofie.