– Denne serien har endret meg som menneske

Modellen og influenseren har vært med i «Født i feil kropp», «Generasjon Z», og «Bloggerne», og nå inntar hun programlederrollen i den splitter nye serien «Annerledes» på TV 2.

I programmet legger hun ut på en reise Norge rundt for å dele historiene til åtte personer, som har følt at de ikke passer inn.

Til tross for at Emma Ellingsen (20) tidligere har vært programleder for «Emmas stemme», hvor hun møtte folk som var politisk engasjerte, er hun fortsatt relativ fersk som programleder.

– Det er jo en helt ny ting for meg å gjøre, og jeg har ikke vært borti dette så mye før. Dette har virkelig vært en tid hvor jeg har lært så mye om meg selv og andre, og jeg tror denne serien har vært med på å endre meg som menneske, forteller hun til God morgen Norge.

Kjente fjes

Utover åtte episoder møter vi kjente og ukjente personer, og blant dem finner vi noen kjente fjes. Én av dem er den paralympiske idrettsutøveren Birgit Skarstein. Hun forteller om hvordan det er å sitte i rullestol, selve hendelsen, og hvordan det har påvirket livet hennes. Et annet kjent fjes er artisten og realityprofilen Adrian Sellevoll, som forteller om barndomsutfordringene med ADHD.

– Jeg møter veldig mange forskjellige mennesker, og det som er så fint med denne serien er at folk vi anser alle som «normale», som sliter med de samme problemene. Alle er jo annerledes, og det burde man huske på. Det jeg vil med denne serien er at folk skal få mindre fordommer mot andre mennesker, forteller Ellingsen.

BARNDOMSVENNER: Venninnene Stina og Emma møttes på en HBRS-leir som barn. Foto: God morgen Norge

En av de mer «ukjente» personene som dukker opp, er barndomsvenninnen Stina Brandåstrø (24). Hun er også født i feil kropp, og sammen med Emma møtte de mange av de samme problemene da de vokste opp.

De møttes på en leir arrangert av Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS). Dette er en organisasjon for personer og pårørende som sliter med kjønnsdysfori og andre kjønnsidentitetsutfordringer.

– Det er hovedsakelig en familieleir, der familier kan møte andre som sitter i samme situasjon. Barn får møte andre barn, og foreldre kan møte hverandre, sier Brandåstrø.

Livsendrende operasjon

Vi har sett venninnene sammen på «Bloggerne», og for tilhengere av programmet er Brandåstrø ikke et fremmed fjes. Hun er ikke like offentlig med situasjonen sin som Emma, men legger ikke skjul på at det er viktig å spre budskapet.

– Jeg tok den kjønnskorrigerende operasjonen da jeg var 18, og livet ble mye enklere. Jeg hadde det veldig bra før, men da jeg fikk den operasjonen falt mange brikker på plass. Det handlet mest om småting, som å dra på stranden. Mens alle venninnene mine hadde på bikini og badedrakt, måtte jeg gå i badeshorts. Den bekymringen slapp jeg etter operasjonen, forteller hun.

I motsetning til Brandåstrø, som tok operasjonen for flere år siden, gjennomførte Ellingsen operasjonen nylig i fjor.

– Jeg føler meg mye mer komfortabel. Jeg har alltid vært veldig komfortabel i kroppen min, men nå «stemmer» det litt mer. Det har ikke gått så lang tid, men det føles allerede mye enklere, forteller Ellingsen om operasjonen sin.

Etter å ha vært på leir og møtt andre som er i samme situasjon, er de begge veldig takknemlige for HBRS-leiren.

– Det er veldig fint at man har noen å møte og snakke med, som kan forstå deg på samme plan. De går jo gjennom mye av det samme, og selv om alle historier er forskjellige, så kan man fortsatt relatere seg til det, sier 24-åringen.

Åpen om prosessen

Mens Brandåstrø har vært mer privat om kjønnsskiftet, har Emma dokumentert prosessen sin offentlig fra dag én.

– For meg har det vært veldig viktig å vise min prosess til operasjon, fordi jeg vet at det har hjulpet folk. Da jeg var med i «Født i feil kropp» visste jeg ikke hvordan verden så på folk som var født i feil kropp. Jeg føler virkelig at åpenhet fra alle mennesker som deler om sin situasjon hjelper veldig, sier Ellingsen.

De begge startet med prosessen tidlig i barndommen. Brandåstrø var den yngste på sin tid, og startet en plan hos RIkshospitalet allerede da hun var åtte. Som tolvåring fikk hun pubertetsblokkere.

– Mamma og pappa lot meg finne ut av det selv, og de ville ikke sette noen tanker inn i hodet mitt. De hadde åpne samtaler med meg, slik at jeg fikk finne ut av hvem jeg var selv, forteller hun.

Mer om historien hennes får vi vite i det nye programmet, og nå har «Annerledes» endelig kommet til TV-skjermen etter å ha blitt utsatt.

– Jeg håper den blir tatt bra imot, og jeg syntes det er en fin serie som jeg er veldig stolt av å være en del av. Jeg håper de rette personene ser den, og at den kan hjelpe folk med å få litt mindre fordommer, sier Ellingsen.