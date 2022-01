Mannen som gjorde det umulige mulig

Ordet “legende” brukes ofte i tide og utide. I idrettens verden brukes det så hyppig at det nesten har mistet sin betydning. Men i dag må vi hente dette ordet frem igjen, pusse det blankt og la det skinne. For få mennesker i norsk fotball har fortjent legendestatus mer enn Nils Arne Eggen.

Få mennesker har betydd mer for norsk klubbfotball enn Nils Arne Eggen. Visjonæren fra Orkdal sprengte alle grenser for hva som var mulig å få til for en norsk fotballklubb. Han bygde et fotballimperium uten like i Rosenborg, en klubb som kunne hamle opp med de største klubbene ute i Europa.

Nils Arne Eggen viste oss en gang for alle at norske klubber ikke trengte stå ydmyke med lua i hånda når de fikk prøve seg mot Europas fotballstormakter. Norge kunne få frem både fotballag og fotballspillere som hørte naturlig hjemme blant fotballens aller beste. Nils Arne Eggen var foregangsmannen som banet vei for en helt ny selvtillit i norsk fotball.

For oss som vokste opp på 90-tallet, ble det plutselig helt normalt at en norsk klubb kunne hevde seg ute i Europa. Champions League-triumfer mot storheter som Real Madrid og AC Milan ble nærmest en selvfølge for trønderne. Det skapte ringvirkninger langt utenfor Trøndelags grenser.

Nils Arne Eggen ga en hel nasjon lov til å drømme. Han ga oss lov til å ha ambisjoner.

Nils Arne Eggen var mye av grunnen til at barn på små og store fotballøkker over hele landet kunne drømme større. Veien fra Suttestadjordet på Lillehammer til flomlysene i Champions League føltes plutselig mye kortere når man så Rosenborgs prestasjoner mot noen av verdens største fotballstjerner. Han gjorde det umulige mulig.

Arven etter Nils Arne Eggen er nesten umulig å beskrive med ord. Hans tankegods preger fortsatt norsk klubbfotball på så mange nivåer.

Eggen viste oss at summen av et lag er så mye enn summen av hver enkelt spillers kvaliteter og egenskaper. Godfoten og tanken om at man må spille hverandre gode har blitt et mantra for langt flere enn de som vanket på Lerkendal. Så enkelt, men likevel så viktig hvis norske lag skal klare å lykkes utenfor landets grenser.

Nils Arne Eggen var et helt unikt menneske. Vi kommer aldri til å se noen som ham igjen. Han er tidenes norske klubbtrener, med god margin. Hans prestasjoner som trener kombinert med det enorme engasjementet og evnen til å levere slagkraftige sitater hver eneste gang det dukket opp en mikrofon, gjør at han har fått en nesten mytisk status i norsk fotball. Han gjorde norsk fotball bedre, men han gjorde også norsk fotball mer fargerik.

I dag lyser vi fred over Nils Arne Eggens minne. Alle som er glad i norsk fotball skylder Eggen en stor takk. Vi har vært så uendelig heldige som har fått lov til å ha ham blant oss, og det er ingen tvil om at norsk fotball hadde vært langt fattigere uten ham.