Drillo hyller Eggen: – En av de aller største

Den tidligere Rosenborg-treneren sovnet stille inn onsdag. Nils Arne Eggen ble 80 år gammel.

Tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen minnes Eggen som en av de aller største.

– Det er en stund siden vi snakket sammen, men vi har hatt litt kontakt på telefonen i det siste. Det kom overraskende på meg, elv om jeg har fått noen signaler om at han hadde blitt litt dårligere. Men det kommer som et sjokk – vi har jo vært tett på hverandre i mange år, sier «Drillo» til TV 2, og legger til:

– Han er naturligvis en av de aller største. Ikke som spiller, men som trener! Han var en habil spiller også, men som trener var han banebrytende så det holdt. Vi har hatt mange fruktbare samtaler om fotball opp gjennom årene.

– Hvordan vil du minnes ham?

– Jeg sitter igjen med bare positive minner om Nils Arne. Han var et fyrverkeri av en fyr og prega alle forsamlinger han var i. Han hadde alltid mye overskudd og struttet av virketrang og virkelyst. Det var alltid morsomt å være sammen med ham. Han hadde humor så det holdt! Hvilket hull etterlater han i norsk fotball? Han er kanskje den største vi har hatt på klubbnivå gjennom tidene!

Hareide: – Vi hadde et veldig godt forhold

Åge Hareide, som nylig ga seg som Rosenborg-trener, vil trekke frem det gode humøret til Eggen.

– Det er mye som kan sies om Nils Arne. Vi har kjent hverandre i over 50 år. Den første gangen vi møttes var da jeg spilte for Hødd og han var trener i Rosenborg første gang. Siden tok han meg ut på forskjellige landslag, før vi senere møttes som konkurrenter som trenere, sier Hareide til TV 2, og legger til:

– Vi har vært gode kompiser hele veien, og han er en jeg har snakket og diskutert mye fotball med. Han var blant annet grunnen til at jeg kom til Rosenborg i 2003. Han ønsket at jeg skulle ta over laget. Vi hadde et veldig godt forhold, selv om vi til tider har vært beinharde konkurrenter.

VENNER OG KONKURRENTER: Nils Arne Eggen og Åge Hareide har vært både venner og konkurrenter gjennom deres lange karrierer. Her fra dagen Hareide ble presentert som Rosenborg-trener i 2003. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Lars Lagerbäck, som ledet det norske landslaget fra 2017 til 2020, roser hva Eggen har gjort for norsk fotball.

– Jeg kjente ham ikke personlig. Men Nils Arnes betydning som trener i Norge var meget stor. Det viktigste bidraget var selvsagt at han var konsekvent og representerte en tydelig idé på hvordan han ville spille fotball. Utover hans resultater med RBK så startet en fotballdebatt i Norge, Nils Arne vs Drillo, som bidro til at fotballen utviklet seg og ble mer profesjonell, sier Lagerbäck til TV 2.

Den legendariske NRK-kommentatoren Arne Scheie er også berørt av Eggens bortgang.

– Dette er veldig trist. Jeg har fulgt Nils Arne i 60 år og så han første gang da han spilte fotball i 1959. Alle prestasjonene står der og er det er helt unikt det han gjorde med Rosenborg. Jeg har vært mye sammen med han under store Jobbet med han i NRK og likt han godt og vi kom alltid godt overens. Siste gang jeg møtte ham var da han hadde utgivelsen av boka "Nils Arne - Et liv i svart og hvitt" i 2018. At han er borte fra norsk idrett er trist, sier Scheie til TV 2.

– Tror ikke noen av av oss skjønner hvor mye han har betydd

Tidligere Rosenborg-trener, og nåværende daglig leder i Åsane, Kåre Ingebrigtsen tar dødsfallet til Eggen tungt. Ingebrigtsen spilte under Nils Arne Eggen i Rosenborg.

– Jeg satt i møte i Åsane, så var det en som viste meg telefonen sin og at Nils var død. Det traff ordentlig. Det kom som et sjokk, sier Ingebrigtsen til TV 2.

– Hvordan kan man forklare det? Som fotballtreneren min betydde han alt. Det er han som har gitt meg alle mine store opplevelser på fotballbanen, de har jeg fått gjennom Nils. Han har blitt en viktig del av hvordan jeg ønsker å være som fotballtrener. Han har betydd enormt mye, uten tvil.

BETYDDE ALT: Kåre Ingebrigtsen (t.h.) sier at Nils Arne Eggen er uerstattelig i norsk fotball. Ingbrigtsen sier Eggen betydde alt for hans spillerkarriere. Foto: Ned Alley

På spørsmål om hva Eggen har betydd for norsk fotball, svarer Ingebrigtsen:

– Jeg tror ikke noen av oss skjønner hva han har betydd for Trøndelag og norsk fotball. Det Rosenborg gjorde på 90-tallet. Jeg tror ikke vi forstår hvor viktig han har vært for norsk fotball.

– Er han uerstattelig?

– Ja, det tror jeg. Det er mange som ser opp til Nils og mange som ønsker å kopiere han, men en kopi blir aldri bedre en originalen. Nils vil stå fjellstøtt i norsk fotballhistorie. Det er mange som må strekke seg etter han.

– Uendelig trist

TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker er enig med Drillo. Kommentatoren omtaler Eggen som en fantastisk fotballtrener, og karakter.

– Første reaksjon er at man blir uendelig trist. En så markant skikkelse. En mann som har betydd så mye for norsk fotball. Det er noe med det engasjementet. Den karakteristiske raspende stemmen vil bli dypt stemmen på Brakka. Det er den stemmen jeg hører når jeg prøver å ta inn budskapet om at Nils Arne Eggen er borte, sier Alsaker.

ROSES: Øyvind Alsaker omtaler Nils Arne Eggen som norsk fotballs Sir Alex Ferguson. Foto: Kristin Grønning / TV 2

TV 2s kommentator sammenligner med managerlegenden Sir Alex Ferguson, som ledet Manchester United fra 1986 til 2013. Eggen vant serien hele 14 ganger med Rosenborg.

– Det er fristende å sammenligne Nils Arne med kanskje tidenes største manager, Sir Alex Ferguson, likheten er i mine øyne ganske stor. Ferguson begynte i det små i Aberdeen, mens Nils Arne vant ligaen med Moss, før han skapte en æra i Rosenborg, slik Ferguson gjorde i Man. United, noe jeg tror vil stå til evig tid. De var klubben. Ferguson var Manchester United og man ser hvor mye klubben har slitt etter ham. Nils Arne var Rosenborg og de har også slitt i perioder etter at Eggen ga seg. Det kanskje det største komplementet jeg kan gi - at Nils Arne Eggen er vår egen Sir Alex Ferguson.