Knekkebrød og bestemors settekaker

Fremgangsmåten er den samme til alle type knekkebrød. Her er tre smakfulle varianter - den ene er glutenfri.

Nederst i artikkelen er oppskriften på settekaker eller klappekaker. Navnet varierer fra sted til sted. Dette er en type pitabrød som ble bakt lenge før pitabrød kom til Norge. Bestemor bakte brød og rester fra brøddeigen ble brukt til settekakene.

Rugknekkebrød med havregryn

4 dl grovsammalt rug

3 dl store havregryn, eventuelt bokhvete flak

2 dl solsikkekjerner

1 dl sesamfrø

1 dl linfrø

1 ts salt

Ca. 7 dl vann

Knekkebrød med frø og kjerner

2 dl sammalt hvetemel

1 dl gresskarkjerner eller solsikkefrø

½ dl linfrø

½ dl sesamfrø

½ dl chiafrø

¼ dl rapsolje til baking

2-2 ¼ dl lunkent/varmt vann

Glutenfrie knekkebrød, dvs uten hvetemel

2 ½ dl solsikkekjerner

2 dl gresskarkjerner

1 dl knuste linfrø

1 dl sesamfrø

2 ss fiberhusk

1 ts salt

Ca. 5 dl vann

Slik gjør du:

Fremgangsmåten er den samme til alle typer knekkebrød. Velg den knekkebrødoppskriften du fristes av med eller uten hvetemel.

Varm stekeovnen til 160 grader. Bruk gjerne varmluft. Bland alt det tørre i en bakebolle. Tilsett olje og varmt vann. Rør samen til en klissete tyktflytende deig. Oppskriften med chiafrø vil også bli litt geleaktig på konsistens.

Legg bakepapir på et stekebrett. Fordel deigen utover bakepapiret. Bruk en slikkepott/bakespatel og bre deigen utover stekebrettet, eller legg et bakepapir over og kjevle ut til deigen dekker stekebrettet. Trekk av det øverste arket med bakepapir og skjær knekkebrød i passende størrelse med en kniv eller pizzarulle. Dryss eventuelt med litt flaksalt og eventuelt tørket urtekrydder.

Stek i varm stekeovn på midterste rille i 45-50 minutter til knekkebrødene er sprø og gylne. Tykkelsen på knekkebrødene avgjør steketid og om de blir sprø. Er du usikker på om de er gjennomstekt, stek videre med stekeovnsdøren på gløtt. Avkjøl på rist. Brekk knekkebrødene fra hverandre.

Settekaker eller klappekaker fra bestemors kjøkken

Ca. 15 stk

4 dl lunkent vann

25 g fersk gjær eller 2 ts tørr gjær

2 ts sukker

1 ts salt

½ dl rapsolje til baking, eventuelt ½ dl smeltet smør eller margarin

Ca. 500 g grovt mel (for eksempel grov sammalt hvete, havremel/havregryn og grov rug)

Ca. 700 g hvetemel eller ca. 1,2 kg grovbakstmel

Slik gjør du:

Fersk gjær røres ut i det lunkne vannet. Tørrgjær tilsettes sammen med melet. Arbeid sammen alle ingrediensen til en smidigdeig. Bruk gjerne kjøkkenmaskin og elt i 8-10 minutter til deigen slipper bakebollen. Dekk bakebollen med plast og la deigen heve til dobbel størrelse, ca. 1 time.

Ta deigen ut på et melet bakebord og del i ca. 15 deler og form med hendene/klapp hver del til en flat kake ca. 15 cm i diameter og 1 cm tykk. Etterhev under klede og stek i varm stekeovn 220 grader i 10-15 minutter. Steketid variere med tykkelse .

Servers nystekte med smør og ost/brunost eller syltetøy. Eller som en type pitabrød til middag og salater.