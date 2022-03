Søstrene trodde de solgte bilen for 400.000 – svaret fra kjøperen sjokkerte dem

Sommeren 2020 døde pappaen til Irene og Kirsten Svendsen brått.

– Det kom som et sjokk, forteller søstrene.

Midt opp i sorgen bestemte de seg for å selge bilen til faren, som var en Mercedes CLS 350 fra 2015.

Faren deres hadde hatt en stor bilinteresse, og søstrene visste at de kunne få en del for bilen.

For å slippe å stå med alt ansvaret selv, tok de kontakt med det lokale bruktbilfirmaet Motrum, som familien hadde kjøpt to biler av tidligere.

– Far hadde vært innom Motrum dagen før han døde for å kikke på en ny bil. Vi valgte å selge bilen gjennom en bilselger der, fordi vi visste at far stolte på dem, sier Kirsten.

Trodde de solgte bilen for 400.000

Søstrene forteller at det ble gjort en muntlig avtale om at selgeren, Bernt Hellestø, skulle få fem prosent i provisjon fra salget.

– Det var Hellestø som foreslo det selv over telefon, sier Kirsten.

Det skriftlige salgsoppdraget mellom Motrum AS og søstrene sier derimot ikke noe om hva Motrum skulle ha for salget.

Bilen ble lagt ut på Finn.no med et prisanslag på 499.000.

Det kom flere tilbud fra kjøpere, men både søstrene og Hellestø syntes tilbudene var for lave.

Etter en måned blir søstrene kontaktet av Hellestø. Ifølge søstrene forteller han at han har fått et tilbud fra en som vil kjøpe bilen for 400.000.

– Vi tenkte at det var litt lavt, og hadde trodd at vi kunne få mer for den. Men etter hvert bestemte vi oss for å gå med på det.

Søstrene fikk dermed utbetalt 380.000 for bilen. Bilselgeren tok 20.000 som fortjeneste for salget, trodde de.

Men Irene fikk raskt en følelse av at ikke alt var som det skulle.

– Det var blant annet ikke opplyst i annonsen at det fulgte med vinterdekk på bilen. Så jeg tenkte jeg skulle ringe kjøper for å høre om han hadde fått de.

FARENS BIL: Søstrene trodde at farens Mercedes CLS 350 ble solgt for 400.000, det viste seg å ikke være tilfellet. Foto: Privat

Irene fikk tak i mannen som hadde kjøpt bilen til faren. Hun dristet seg til å spørre om hvor mye han hadde gitt for bilen.

– Da han svarte at han hadde kjøpt bilen for 465.000 kroner, fikk jeg sjokk.

– Kjøpte drømmebilen og fikk god service

Mannen som Irene tok kontakt med, er Vrål Hamre. Når TV 2 hjelper deg tar kontakt med Hamre, bekrefter han at han betalte 465.000 for drømmebilen.

Hamre sier at han ble glad da han kom over salgsannonsen på Finn.no.

– Det føltes veldig bra. Jeg har vært på utkikk etter en sånn bil ganske lenge, men de har vært relativt dyre, sier Hamre.

Han forteller at han først la inn et muntlig bud på 450.000 den 22. august, men Hellestø ville ha mer for bilen.

Etter å ha forhandlet med Hellestø, landet prisen på 465.000, inkludert ett års garanti.

I ettertid har Hamre vært svært fornøyd med kjøpet.

– Bilselgeren var veldig hyggelig, og han fulgte opp veldig godt. Jeg fikk inntrykk av at selgeren ville det beste for kunden, sier Hamre.

Tilbudet fra Hamre kom flere dager før søstrene signerte kontrakten med Motrum. Søstrene reagerer på at de ikke ble informert om budet fra Hamre.

– Vi signerte avtalen med Hellestø 28. august, altså flere dager etter at han hadde fått tilbudet fra Hamre. Han sa ingenting om at han hadde fått inn et så høyt tilbud, forklarer Irene.

– Har ikke lurt dem

Motrum AS og Bernt Hellestø avviser at de har lurt de to søstrene.

– Avtalen ved innlevering var at vi skulle forsøke å selge bilen for 499.000, og at dødsboet skulle ha utbetalt 450.000 ved salg til denne prisen. Det er cirka ti prosent, så hvor fem prosent kommer fra nå vet ikke vi, skriver Motrum AS i en e-post til TV2 hjelper deg.

Ifølge Motrum tilbød de seg å kjøpe bilen av damene, etter flere uker uten tilfredsstillende tilbud.

– Vi fikk inn mange lavere bud, og derfor foreslo søstrene at vi kunne kjøpe dem ut av bilen. Derfor ga vi dem et tilbud på 380.000 kroner.

Ifølge Hellestø har det blitt gjort flere reparasjoner på bilen etter at de kjøpte ut søstrene. Han sier også at Motrum ikke har hatt en stor fortjeneste av salget.

– Ved gjennomgang på bilen ser vi at vi sitter igjen med cirka 5000 kroner.

TV 2 hjelper deg har flere ganger etterspurt dokumentasjon på reparasjonene Motrum skal ha gjennomført på bilen, men har ikke fått dette tilsendt.

Når TV 2 hjelper deg konfronterer bruktbilfirmaet med hvorfor de ikke opplyste søstrene om tilbudet fra Hamre, svarer de:

– Det ble opplyst om bud med forbehold på telefon med Bernt og søstrene. Dette gjorde at søstrene fikk utbetalt kr 50.000 mer enn det første budet vi fikk på bilen.

– Svikaktig opptreden

Advokat hos NAF, Jens Christian Riege, mener at Motrum har opptrådd svært uryddig ovenfor søstrene.

– Dette fremstår i beste fall som uryddig, men mer som svikaktig opptreden fra forhandlers side.

SVIKEAKTIG OPPTREDEN: NAF-advokat Jens Christian Riege mener at Motrum har opptrådd uryddig ovenfor søstrene. Foto: NAF

– Bilforhandler har tatt på seg et oppdrag om å selge bilen, og plikter å ivareta kundens interesser og oppnå en best mulig pris for bilen. I dette ligger det også at man skal opptre lojalt ovenfor sin avtalepart, sier Riege.

Han mener at Motrum burde ha informert søstrene om budet på 450.000.

– Her virker det som om forhandler har tilbakeholdt informasjon om et nytt og høyere tilbud på bilen, og som det ikke orienteres om når de tilbyr seg å kjøpe bilen. Det er ikke bra, sier Riege.

Motrum avviser at de har tilbakeholdt informasjon rundt handelen.

Advokaten er også klar på at Motrum burde ha sørget for å ha en skriftlig avtale på hva de skulle ha for salget.

– Partene er også uenige om hva som skal betales for oppdraget. Avtalen som er inngått om oppdraget sier ikke noe om vederlaget. Det er uheldig og noe forhandler som den profesjonelle part burde ha sørget for.

– Fortjener en ripe i lakken

Det er over ett og et halvt år siden handelen mellom søstrene og Motrum AS ble gjennomført, men partene har ennå ikke kommet fram til en løsning.

Søstrene er klare på at de føler seg lurt av Hellestø. Prisen på bilen hadde de godtatt, så for dem er det ikke pengene det står på.

– Det er jo ikke en liten feil, det er jo en ganske grov ting han har gjort, sier Irene.

– Jeg har ikke lyst til at han skal slippe unna med det her. Han fortjener en ripe i lakken, sier Irene.

De har tidligere hatt et godt forhold til brukbilfirmaet, og synes at det er trist at det forholdet nå er ødelagt.

– Vi var jo i en sårbar situasjon fra før, i og med at far nylig hadde gått bort. Og vi trodde jo at vi kunne stole på de. Så hele greia er ganske sår egentlig, sier Irene.