Eggens beste sitater: – Two stoppers and three spisses

Onsdag kom den triste nyheten om at Nils Arne Eggen er død, 80 år gammel.

Den tidligere fotballspiller- og treneren er en av de største i norsk fotball noensinne.

Fakta om Nils Arne Eggen

* Født i Orkdal i daværende Sør-Trøndeliga, 17. desember 1941 * Utdannet ved Norges idrettshøgskole. * Karriere som spiller: Fotballspiller i Rosenborg (to perioder) og Vålerenga. Seriemester med begge klubbene, cupmester med RBK. Fikk 29 A-landskamper for Norge. * Karriere som trener: Mangeårig trener i Rosenborg (seks perioder). Ledet trønderne til 14 seriemesterskap og en rekke cuptitler. I 1987 ledet han Moss til sensasjonelt seriegull. Han trente også Norges U21-landslag i to perioder. Trente det norske landslaget fra 1974 til 1977. * Ble tildelt en rekke hederspriser: Olavstatuetten, Sør-Trøndelag fylkes kulturpris, Kniksenprisen for årets trener, Årets Kniksen, Kniksens hederspris, Idrettgallaens hederspris og Norsk Fotballtrenerforenings hederstegn med diplom. Eggen ble i 2005 utnevnt til ridder av St. Olavs Orden. Kilde: NTB

I løpet av flere perioder som Rosenborg-sjef begeistret han hele Fotball-Europa, og ledet dem blant andre til magiske stunder i selveste Champions League på 90-tallet.

I den perioden ble man også spesielt oppmerksom på hans evne til å ordlegge seg, og trenerstjernen snakket alltid rett fra hjertet. På alle språk.

Slik vil han huskes. Se video øverst.

Her følger noen av Eggens mest legendariske sitater, til glede for nye og gamle lesere.

Utvalgte Nils Arne Eggen-sitater:

My grammar is bad, but my meaning is good.

(Under pressekonferanse i Champions League 2001. Eggen måtte unnskylde seg for skotske journalister.)

Det er ikke lurt å gå ut defensivt mot oss på Lerkendal, vet du. Det er som å sende Salman Rushdie på sykkeltur i Teheran. Det gjør man bare ikke.

(Før cupkampen Kvik – Rosenborg på Lerkendal 20. juni 2012.)

Mini: Kan vi ikke avslutte treningen, jeg har vært her siden kl. 12!

Eggen: Hold kjeften på deg, Mini. Jeg har vært her siden 1960!

(Mini ville hjem fra trening. Eggen ville han skulle bli. Ukjent tidsopphav)

Ronaldo? Kæm e’ det? Han har jo ikke engang fota som han kan gå på.

(Eggen bryr seg ikke om Ronaldo er med eller ikke når Inter kommer til Lerkendal 17. september 2002)

We play with two stoppers and three spisses

(Eggen forklarer Rosenborgs spillestil til nederlandske journalister foran Champions League-kampen mot Feyenoord 22. september 1999.)

Det var jo elendig forsvarsspill. Og spesielt Christer Basma gjør mye tøv. Det så jo ut som han var gipset på begge beina. Og etter hvert smittet det over på Erik Hoftun også.

(Etter treningskampen Rosenborg – Tromsø (4-4) 1. april 2002).

It’s hope in hanging snore. Fishing-snore!

(Eggen forklarer skotske journalister at det er håp i hengende snøre før kampen mot Celtic i 2001.)

Jeg er bedre i fransk etter midnatt.

(ukjent kilde)

Asså. Æ må sitere Ibsen. "Ikke øl i en sådan stund, rekk meg heller fløten." Men i en sådan stund bytter vi ut fløyten. Rekk meg Løiten!

(Fritt etter Henrik Ibsen da RBK slo IFK Göteborg 3-2 i Champions League i 1996)

Ich habe einen hexenchoss bekommen og habe grosse probleme

(PK før møte med Bayern München)

Gutta, vi har vunnet cupen, serien og gruppa. Men lov meg at dere tar Feyenoord på alvor

Fra en gruppespillkamp i Champions League før storklubben fra Nederland kom på besøk. Ola By Rise har gjenfortalt det, og det minner veldig om da Drillo snakket om at Norge ikke måtte undervurdere England.

I dag e æ nødt te å vær hjæm før klokka fem. Æ ska næmlig kastrere ei katte

(På pressekonferanse før kamp mot Real Madrid.)

Tøv av Hoff. Hainn har stort sett trænt lag ned, hainn da...

(Til Ivar Hoff, som etter endt trenerkarriere blant annet uttalte seg om Eggens RBK som fotballekspert i TV 2)

PS! Mange gir også Eggen æren for opphavet til sitatet «Det ska dæm ha, Real Madrid, dæm prøvd»,, og daterer dette til pressekonferansen etter RBKs seier mot spanjolene i 1997. Andre mener imidlertid at disse ordene aldri ble sagt på den pressekonferansen. Sitatet er uansett godt, og oppsummerer det herlige ved Nils Arne Eggens liv og karriere.