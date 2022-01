To bygder isolert av jordras

Natt til onsdag gjekk det eit rundt 20 meter breitt jordras i Tromsø kommune.

– Eg blei oppringt av ein av dei som bur i bygda der raset stoppa, han hadde høyrt buldring om natta, seier brøytebilsjåfør Frank Hay.

NÆRE PÅ: Frank Hay køyrde heilt på kanten der raset gjekk utan å vite om det. Foto: Privat

Til avisa iTromsø fortel ein av bebuarane i den næraste bygda at stolpane til autovernet heng i lause lufta.

Geolog Andreas Persson i Troms og Finnmark fylkesskommune var ute ved rasstaden onsdag føremiddag, og fortel at raset er ganske bratt og går 30 meter ned.

– Det er veldig mykje vatn som har skylt gjennom vegkroppen som har ført til at raset gjekk, seier Persson.

UTRYGG: Raset har tatt litt av vegfyllinga, ifølge geolog Andreas Persson. Foto: Privat

Tysdag var det store nedbørsmengder i form av regn i fylket, og dagen før hadde det kome store mengder snø. Dette medførte fleire skredvarslar i heile Nord-Norge.

Isolerte

Bygdene Grøtfjord og Tromvik er isolerte etter jordraset. Ifølge geologen vil ei midlertidig løysing vere på plass i løpet av torsdag kveld.

– Vi ser også på permanente tiltak. Men den midlertidige løysinga vi får på plass vil vere heilt trygg fram til barmark-sesongen, seier Persson.

Vegstrekninga har trafikkmengde på 450 køyretøy i døgnet i snitt, ifølge Statens vegvesen. Slik vegen er no er det for farleg å ha trafikk for nære skredkanten.

Men brøytebilsjåføren Hay visste lite om korleis det stod til med bakken under han då han køyrde over raset natt til onsdag.

BRATT: Skredet har gått langt nedover eit jordet i bygda Grøtfjord. Foto: Andreas Persson

– Etter at eg blei oppringt rundt 0030 køyrde eg ut med plogen for å sjå, men eg såg ingenting på vegen fram, fortel Hay.

Men då han snudde brøytebilen og skulle køyre tilbake såg han kva han akkurat hadde køyrt den tunge maskinen over.

– Eg hadde køyrt heilt ut på kanten av vegen utan å vite om raset. Det var ikkje hyggeleg etterpå å sjå korleis det såg ut då du akkurat har køyrt over det.

Ifølge geologen er det ikkje fare for fleire ras, og dei som bur i bygda må ikkje evakuere.