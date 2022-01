«En kulturpolitisk skandale»

Det er ikke til å tro at myndighetene bare forutsetter at vår næring nok en gang skal bære byrden for manglende helse- og sykehuskapasitet i dette landet.

22 måneder inn i pandemien er norsk kulturnæring fremdeles den store taperen i pandemien, og frem til nå har vi stilltiende akseptert dette.

På tide å sette ned foten

Det finnes ikke en næring i verden som ville funnet seg i dette, og det kan selvsagt ikke kulturnæringen heller gjøre lenger. Det virket logisk, og det ga umiddelbart mening, å hevde at det å samle mange mennesker i saler og på arenaer nødvendigvis måtte gi økt smittefare og økte smittetall da pandemien inntraff Norge i mars 2020.

Derfor var det heller ingen i kultursektoren som protesterte nevneverdig da kulturlivet med umiddelbar virkning ble stengt helt ned. Det ga mening å tenke at dette ville bidra til å spare liv og menneskelig lidelse. Kulturlivet har derfor i de siste 22 månedene blitt eksperter på å være tålmodige i møte med all uforutsigbarheten som har preget denne perioden, på smittevernhåndtering, på korte tidsfrister, på publikumshåndtering, på et stadig skiftende regelverk, på å vente på subsidier, på å akseptere manglende subsidier osv.

Ære være kultursektoren - vi er jammen både hardføre og omstillingsvillige. Når vi nå stenges ned for 3. gang, uten at det foreligger støtteordninger som kan garantere for vår skjøre og hardt prøvde sektor, er det på høy tid å sette ned foten.

Tillit under hardt press

Det er hovedsakelig tre områder vi har lyst til å belyse her: Forholdsmessigheten i smitteverntiltakene som atter en gang rammer vår næring så hardt, manglende forutsigbarhet i støtteordninger, og konsekvenser av myndighetenes stemoderlige behandling av norsk kulturliv gjennom hele pandemien.

Tillit mellom myndighetene og befolkningen er en sentral og avgjørende faktor i et demokratisk styresett. Denne godt opparbeidede tilliten mener vi er under hardt press i Norge for tiden. Kulturlivet har gjentatte ganger etterlyst informasjon om det faglige grunnlaget Regjeringen har lent seg på hva gjelder de tøffe restriksjonene vi underlegges i vår sektor.

Senest ble dette spørsmålet reist av Scenekvelder til assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på TV 2 Nyhetskanalen i forrige uke. Nakstad hevdet da at de har mange eksempler på massesmittehendelser innendørs der folk er tett samlet i Norge, også på kulturarrangementer.

Dette er ny og svært overraskende informasjon for hele kultursektoren. Scenekvelder og Folketeateret har etterlyst mer informasjon om Nakstads påstand fra Helsedirektoratet, men har i skrivende stund ennå ikke fått svar.

Vi trenger mer åpenhet

Det vi imidlertid har tilegnet oss, er tall som viser det stikk motsatte av det Nakstad hevder. I forrige uke hentet vi inn data fra de største kulturarenaene i Norge på smittesituasjonen fra pandemien startet og frem til i dag. Vi ba om informasjon fra til sammen 3200 arrangementer med nesten 900.000 publikummere. Tallene vi fant var at det hadde vært til sammen 39 koronatilfeller på 3200 arrangementer i løpet av 22 måneder, men 0 videresmittede.

På spørsmål fra Aftenposten og NRK vedrørende dette funnet, sier FHI at de mener at det finnes store mørketall som gir grunnlag for disse restriksjonene. Stenger da myndighetene ned en hel næring på bakgrunn av antakelser om mørketall? Det kan i så tilfelle ikke være lovlig, all den tid smitteverntiltak skal være tuftet på en konkret vurdering, og nødvendige for å oppnå målet om å minske smittespredning.

Vi etterlyser med andre ord større åpenhet rundt de faglige begrunnelsene for at norsk kulturliv har måttet ta støyten for en fryktelig pandemi. Vi sitter nemlig på tall som tilsier at tiltakene ikke er forholdsmessige, og dersom våre antakelser stemmer, har myndighetene et forklaringsproblem.

I nevnte innslag på TV 2 Nyhetskanalen, sa statssekretær Gry Haugsbakken at Kulturdepartementet har laget støtteordninger som ivaretar norsk kulturliv. Hun hevdet at de har laget ordninger som gir kulturaktører mulighet til å søke og få penger i forkant av arrangementene. Dette stemmer ikke. Det finnes per i dag en eneste ordning å søke på. De som har søkt på denne stimuleringsordningen, kan tidligst forvente at søknaden er ferdigbehandlet i begynnelsen av mars. Nevnte vi at den skal skjønnsmessig vurderes? Du kan altså ende opp med å ta regningen selv, eller å i verste fall gå konkurs.

Kulturpolitisk skandale

Kompensasjonsordningen har vært på høring, der den ble møtt med forslag til store endringer fra flere sentrale aktører i bransjen. Denne ordningen skal nå utarbeides og godkjennes av ESA. Ingen vet når denne ordningen trer i kraft, og det er også en ordning som er laget slik at den ikke treffer de store aktørene som ansetter mange medvirkende. I prinsippet betyr dette at norsk kulturliv per nå er mer eller mindre stengt ned. Ingen har fått så mye som en krone siden nedstengningen i midten av desember 2021, og ingen vet når eller om pengene kommer i 2022.

Dette er intet mindre enn en kulturpolitisk skandale, og skuffelsen over kulturministerens manglende innsikt og forståelse for norsk kulturliv er enorm. Gå på bar. Drikk øl. Slipp skuldrene. Der er du trygg, så lenge du sitter på en stol da. Men - gå for all del ikke inn i en stor teatersal med utmerket ventilasjon og munnbind. Da er visstnok smittefaren stor, ifølge norske helsemyndigheter sine mørketall.

Er myndighetene klare over at det er dette signalet de sender til den norske befolkningen, når de gang på gang velger å åpne kulturlivet helt til sist? Og er de klare over konsekvensene av dette valget? Det er vel strengt tatt ingen som riktig vet hvilke konsekvenser dette kan få, men at det kommer til å bli vanskelig å overbevise publikum om at kulturarenaene er vel så trygge som en bar eller en restaurant, hersker det liten tvil om.



Publikum kom tilbake da vi fikk lov til å åpne salene i oktober i fjor, men på langt nær med full styrke. Flere arrangører melder om publikumssvikt og lavere oppslutning rundt kulturtilbudene i Norge for øvrig. Det er alvorlig.



Spørsmålet blir derfor: hvorfor ble det så “enkelt” for myndighetene å ofre kultursektoren under pandemien? Vår sektor representerer viktige menneskerettigheter som forsamlings- og ytringsfrihet. Kanskje mer enn noensinne burde sittende regjering fremelske en næring som bidrar til å ivareta og beskytte disse viktige prinsippene for vår befolkning.

Støre-regjeringen - det må da snart være vanlige kulturfolk sin tur?

