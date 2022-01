Menneskesmugler dømt til 15 års fengsel etter at migranter døde i kjølebil

Dommen falt i en belgisk domstol onsdag.

Mannen, som er i 40-årene, var tiltalt for å være leder for et menneskesmuglernettverk basert i Belgia. I oktober 2019 ble det funnet en kjølebil med 39 døde personer på et industriområde i Storbritannia. Bilen ble knyttet til nettverket til den domfelte.

Retten fant at mannen var lederen for nettverket, og ansvarlig for dødsfallene til de 39 vietnameserne hadde bidratt til å smugle inn i Storbritannia.

(NTB)