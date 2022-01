– Hvis Russland går til storkrig, kommer det til å bli veldig, veldig blodig

Situasjonen ved grensen til Ukraina er svært spent, og Russland kan når som helst starte et angrep på Ukraina, var beskjeden fra Det hvite hus tirsdag.

– Det har dødd 14.000 bare i et lite hjørne av Ukraina så langt i konflikten (siden 2014, journ. anm), sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole til TV 2.

– Hvis Russland går for et fullskala angrep, så vil det bli storkrig. Det kommer til å bli veldig, veldig blodig, sier Karlsen.

RUSSISKE STYRKER: En russisk soldat deltar på en øvelse i Kadamovskiy i Rostov-regionen i Russland. Bildet er fra 14. desember 2021. Foto: AP

Karlsen er hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole og er ikke i tvil om at mange vil miste livet dersom Russland går til storkrig.

– Vi prater om byer med hundretusenvis, ja kanskje millioner av innbyggere. Det blir et blodbad hvis de virkelig gjør det, sier han.

Men, Karlsen understreker at han tror en storinvasjon er det som er minst sannsynlig at skjer. Han sier imidlertid at det er en annen trussel som kanskje er desto mer reell.

Fare for cyberangrep

Russland har i mange år drevet med store cyberangrep, og Karlsen sier at hvis Russland ønsker å angripe, vil de gjennomføre mer cyberangrep, propaganda og muligens også sabotasje mot Ukraina.

– De vil ikke klare å levere tjenester i samfunnet, og det vil undergrave tilliten til myndighetene i Ukraina, sier Karlsen.

Han mener cyberangrepene vil kunne være et påskudd for å sette i gang et eventuelt angrep.

Senest i forrige uke ble ukrainske myndigheter utsatt for et omfattende hackerangrep. Ukrainske myndigheter hevder de kan bevise at Russland står bak, mens Russland på sin side avviser anklagene.

ADVARER OM CYBERANGREP: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen sier at samfunnet må være bevisst på cyberangrep. Foto: Forsvarets høgskole.

Kan være en trussel for Norge

Karlsen er tydelig på at også cyberangrep er en trussel for Norge.

– Vi har hatt en firedobling av løsepengevirus-angrep bare det siste året, og får vi en alvorlig konflikt, tror jeg vi må ta høyde for hybridangrep.

– Hvis resten av samfunnet ikke er forberedt på hybridangrep, så burde de bli det umiddelbart, slår oberstløytnanten fast.

Statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt at han mener Norge må ta innover seg at hybride angrep er en reell ny samfunnstrussel.

– Hva burde Norge gjøre, dersom Russland går til krig?

– Akkurat nå har ikke Nato bedt oss om å sende styrker. Det viktigste vi skal gjøre er å ta vare på nordområdene og sikre at vi har tilstrekkelige styrker der, sier Karlsen og understreker at det som er viktig nå er at Norge er bevisste på faren for cyberangrep.

Vesten vil reagere med alvorlige finansielle og politiske sanksjoner mot Russland, dersom de velger å invadere Ukraina. Det er også en av årsakene til at Karlsen advarer om mulige hybridangrep.

UKRAINSKE STYRKER: Styrker fra det ukrainske Forsvaret deltar på en øvelse i nærheten av Kiev i Ukraina. Bilde er tatt 25. desember 2021. Foto: SERGEI SUPINSKY/ AFP

– Hvis vi reagerer med sanksjoner, kan Russland prøve å avskrekke oss. Det er derfor jeg sier at vi også må være forberedt på dataangrep og andre hybridtrusler. Dette her kan bli mye mindre hyggelig enn vi liker å tro, forteller Karlsen.

– Det er veldig spent

Fredag møter Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, sin amerikanske motpart, USAs utenriksminister Antony Blinken, i Genève for å diskutere situasjonen.

RUSSISKE SOLDATER: Styrker fra det russiske Forsvaret øver i Kadamovskiy i Rostov-regionen i Russland. Bildet er tatt 14. desember 2021. Foto: AP

– Det er veldig spent nå. Men vi vet jo ikke hva Russland egentlig vil, om de vil gå til angrep eller om det er en brutal form for forhandlingspolitikk, og det vet vi ikke før det er for sent, sier Karlsen.