Ekspert om Breivik: – Samme diagnose som han har hatt hele tiden

– Det er klart at han har en del forestillinger som ikke er helt normale, men jeg har aldri oppfattet det som psykotisk, sier Rosenqvist i retten onsdag.

Hun mener Breivik har en blandet, ondartet personlighetsforstyrrelse med mange narsissistiske trekk.

– Jeg mener at han har samme diagnose som han har hatt hele tiden, og jeg mener at han ikke har endret sin risiko for fremtidige voldshandlinger, sier hun.

DAG TO: Anders Behring Breivik er nå ferdig med sin forklaring for retten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Breivik rister tydelig på hodet under store deler av Rosenqvist sitt vitnemål. Når hun snakker om hans asbergeraktige trekk, ler han ironisk.

Han har flere ganger forsøkt å fremme innsigelser mot hennes habilitet.

Fikk C på eksamen

Rosenqvist forteller at hun og flere andre var bekymret for at han ville bli depressiv i Skien fengsel, fordi han etter hvert ikke fikk oppmerksomhet og pressedekning.

– Jeg skrev tidlig at jeg tenkte han ikke ville gjøre det så bra akademisk, men han var da særlig stolt da han kunne vise at han hadde fått gode karakterer på forberedende, sier hun.

VIKTIG: Vitnemålet og risikovurderingen til Randi Rosenqvist er en sentral del av påtalemyndighetens begrunnelse for at de motsetter seg prøveløslatelse. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Så begynte han på statsvitenskap. Han har tatt alle fagene han har kunnet ta uten å møte opp. Når han er nektet bachelor, så handler det om at han er nektet å møte opp utenfor fengsel.

Breivik har naturlig nok ikke tilgang til internett i fengsel. Likevel har han studert mandarin, altså kinesisk.

– Han hadde planer om å utvandre til den fjerne østen. Så avviklet han senere dette, men jeg tror det er ganske vanskelig å lære seg, sier hun.

– Han tok to eksamener og fikk C på begge disse. Det var faktisk over snittet, så han har gjort det bra. Jeg har tenkt det var bra at han har studert. Da han begynte på statsvitenskap, fikk han et større vokabular og ga uttrykk for at han skjønte ting han ikke hadde skjønt før, sier Rosenkvist

Avgjørende vitnemål

Rosenqvist har gjort flere risikovurderinger av Anders Behring Breivik siden pågripelsen i 2011.

PROPAGANDA: Anders Behring Breivik (42) har propaganda på dressen, munnbindet, stresskofferten og på en rekke plakater han hyppig viser frem til pressen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun redegjorde for sine vurderinger av ham i Oslo tingrett i 2012, og også i forbindelse med terroristens søksmål mot staten i 2016 og 2017.

Rosenqvist har i mange år vært ansatt ved Ila fengsel i Bærum, der mange av de forvaringsdømte fangene i Norge soner.

Breivik soner forvaringsdommen sin i Skien fengsel, men Rosenqvist har likevel vært ansvarlig for risikovurderingen av ham.

Vurderingen til Rosenqvist er ansett som svært viktig fordi denne begrunner hvorfor, slik påtalemyndigheten ser det, Breivik ikke kan prøveløslates fra forvaringsdommen han soner.

Nynazist forklarte seg

Tidligere onsdag forklarte Breivik seg om hvordan han har opplevd progresjonen i sine soningsforhold de siste årene.

Deretter forklarte den svenske nynazisten Per Öberg seg om hvorfor han og hans miljø står klare til å ha kontakt med Breivik dersom han en dag blir løslatt.

PROFILERT: Per Öberg er en sentral skikkelse i den Nordiske Motstandsbevegelsen. Foto: Aftonbladet / NTB

Etter at Rosenqvist har vitnet i retten, inntar en ansatt ved Skien fengsel vitneboksen. Vedkommende oppgis å være «rådgiver/jurist» ved anstalten og skal forklare seg hvorfor fengselet motsetter seg prøveløslatelse.

Dersom det skulle bli nødvendig, er også den assisterende fengselslederen ført opp som et mulig vitne.

Rettssaken vil etter planen avsluttes torsdag, mens fredag er holdt av som en reservedag.