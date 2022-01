Raser mot regjeringens tiltak mot kulturbransjen: – Folk er desperate!

Onsdag klokken 12 skal en samlet kulturbransje demonstrere foran Stortinget. Blant disse er artist og skuespiller Ulrikke Brandstorp og Mamma Mia-produsent Karianne Jæger.

GJØR MOSTAND: Karianne Jæger, produsent for Scenekvelder, er en av de som har stått opp mot regjeringens tiltak. Foto: Agnes Mogstad/ God morgen Norge

De mener regjeringen svikter kulturlivet ved å tillate kun 200 i salen.

– Det er noe nytt for oss dette med at vi skal ut i gatene, men det er det eneste virkemiddelet vi har igjen. Etter 22 måneder inn i pandemien er kulturlivet fremdeles mer eller mindre stengt ned uten at det er noe vi forstår noe særlig av når resten av samfunnet åpnes opp igjen, sier Jæger til God morgen Norge.

Hun forteller at de per nå har ingen støtteordninger som er forutsigbare eller som fungerer.

– Vi kan ikke gå i gang med forestillinger, og det er et kjempestort problem som vi har snakket mye med kulturdepartementet om. Det er per nå ikke mulighet for oss å spille Mamma Mia så lenge regjeringen ikke kommer med den nødvendige støtten til oss, sier produsenten og fortsetter;

– Den ordningen som er klar, den kan vi få svar på tidligst i mars, så vi kan ikke gå i gang før eventuelt da – når vi vet at vi får pengene og om vi får pengene, for den er skjønnsmessig basert. Det er en tilordning og den er ikke klar ennå. Så akkurat nå er vi helt i limbo på Folketeateret og ellers i kultur-Norge også.

Har brukt opp sparepengene

Skuespillere og artister har mulighet til å få støtte, da mange av disse er selvstendig næringsdrivende og regnes som underleverandører. Likevel påpeker Brandstorp at mange av hennes kolleger har ikke tjent nok i 2019 for å få denne støtten, da de var studenter på denne tiden.

– Når man ikke får støtte og ikke kan gå på jobb – hva gjør man da? Folk er desperate nå etter den tredje nedstegningen, sier hun og fortsetter:

– Folk har brukt opp sparepengene sine, de har ingen penger! Folk prøver å søke andre jobber, men det er noe med å si: «Jeg kan bare jobbe til samfunnet åpner igjen for da skal jeg tilbake på min egentlig jobb», det er ingen som vil ansette de da. Det er kjempevanskelig, folk er utrolig lei, slitne, du vet ikke når du skal på jobb igjen og det tærer på folk og jeg tror at folk trenger å gå på jobb for psyken sin skyld. Det er derfor vi må rope høyt og vi må få hjelp!

Det norske folk har brettet opp ermene og bidratt i dugnaden siden mars 2020. Også Jæger er klar over at dette er et fellesansvar.

– Vi har gjort en dugnad i lang tid, men dette er næringen vår, det er inntekten vår og levebrødet vårt. Kultur er næring. Ulrikke har brukt hele livet sitt på å bli den hun har blitt. Hun har utdannet seg og jobbet døgnet rundt, og hun kan ikke miste alle pengene sine under pandemien. Det går ikke.

Produsenten påpeker at det er regjeringen som stenger de ned, og at det de som må komme med en kompensasjon.

– Når restauranter og barer har åpnet, og godt er det, så er det på tide å åpne kulturlivet også. Det er ikke farligere å sitte i en teatersal med maske enn på en restaurant, så her er det på tide å ta grep fra regjeringen sin side.

Vil ha svar

Høsten 2021 var 100 000 besøkende innom Folketeateret og Mamma Mia. Jæger forteller at de ikke hadde ett eneste smittetilfelle. Hun forteller at de taper millioner av kroner hver uke, og at Folketeateret, i tillegg til andre kulturarenaer, er store arbeidsplasser som ansetter mange mennesker.

Onsdag ønsker Jæger og Brandstorp svar på hvorfor det er deres bransje som rammes hardest nå.

– Jeg vil ha svar fra Kulturdepartementet på hvorfor støtteordningene er så uforutsigbare, så har jeg lyst til at helsemyndighetene skal forklare hvorfor det skal være 200 mennesker i salen på Folketeateret. Det er et utrolig viktig spørsmål å stille til dem nå, for vi er en sal på 1402 stykker, og der får vi 200 nå – og da kan vi ikke spille. Så her har vi en del regelverk som må endres.

– Har du tro på endring, Brandstorp?

– Jeg har alltid håp jeg, eller så kommer vi ingen vei. Det er derfor vi har kommet oss gjennom alt det her, for vi har håp, tro og vi kjemper for det vi brenner for.