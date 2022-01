USA lover Ukraina ytterligere 200 millioner dollar

Frykten for et russisk angrep på landet er stor, og USA vil vise sin støtte til ukrainske myndigheter. Onsdag formiddag bekrefter USA at den støtten blant annet vil komme i form av 200 millioner dollar, over 1,7 milliarder kroner.

En tjenesteperson i USAs utenriksdepartement opplyser at støtten ble godkjent sent i desember, og er ment som støtte til Ukrainas forsvarsevne og sikkerhet.

Hastemøte i Kiev

Utenriksminister Blinken landet på Boryspil internasjonale lufthavn utenfor Kiev onsdag morgen. I løpet av det en dag lange besøket skal han møte den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj og andre høytstående tjenestemenn.

Tirsdag advarte Det hvite hus om at Russland kan angripe Ukraina «når som helst». Blinken advarte onsdag om at president Vladimir Putin kan komme til å sende flere russiske soldater til grenseområdene mot Ukraina.

– Vi vet at de har planer klare for å øke tilstedeværelsen ytterligere på veldig kort varsel. Det gir president Putin muligheten til å på veldig kort tid foreta ytterligere aggressive handlinger mot Ukraina, sa Blinken da han møtte pressen ved USAs ambassade i Kiev.

Moskva har gjentatte ganger nektet for at de planlegger å invadere Ukraina.

Samtaler

Etter besøket i Kiev reiser Blinken direkte videre til Berlin for samtaler med tyske, franske og britiske utsendinger. Etter planen skal han møte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Genève på fredag.

Blinken og Lavrov snakket sammen på telefon før det planlagte møtet. Der skal Lavrov ha bedt Blinken om å ikke «gjenta spekulasjonene om den påståtte forestående russiske aggresjonen».

Talsperson Ned Price fra USAs utenriksdepartement sier at Blinken «understreket viktigheten av å opprettholde diplomatiet for å redusere konfliktnivået».

Ulike interesser

En amerikansk tjenesteperson sier til nyhetsbyrået AFP at det er usikkert om Russland faktisk er interessert i en diplomatisk løsning.

– Det er for tidlig å si om de er interessert i å forhandle, eller om de vil bruke samtalene som et påskudd for å hevde at det ikke var grunnlag for en løsning som ivaretar Moskvas interesser.

Utenriksminister Blinken oppfordret onsdag president Putin til å velge en «fredelig vei».

– Jeg håper sterkt at vi kan holde konflikten på et diplomatisk og fredelig nivå, men til syvende og sist er det opp til president Putin, sa Blinken, to dager før møtet med sin russiske motpart.

Ukraina har vært i væpnet konflikt med prorussiske opprørere øst i landet siden 2014, da Russland annekterte Krim-halvøya.

(NTB)