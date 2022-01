26 mennesker døde i fritidsbåt på sjøen i fjor

Antallet omkomne i 2021 er seks flere enn i 2020. Snittalderen var på 59 år. 25 av de døde var menn.

19 av de 26 omkomne brukte ikke flyteutstyr, og minst én av de omkomne som bruke vest, hadde ikke festet vesten skikkelig.

– Dette viser at vi alle må bli flinkere til å tenke trygghet når vi er ute på sjøen, kanskje spesielt de godt voksne. Det er ikke så mye man trenger å gjøre for å øke sikkerheten, for eksempel å bruke flytevest, sier Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i en pressemelding.

I ni av tilfellene for 2021 er det bekreftet at den avdøde var påvirket av rus eller alkohol.

Bruk av alkohol eller rusmidler kan øke risikoen ved mange ulike aktiviteter ved bruk av fritidsfartøy, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

