Tysk avvisning til mindre kraftutveksling – vil ha flere kabler

Her hjemme har strømkrisen fått fremtredende Senterparti-politikere som Marit Arnstad til å ta til orde for å reforhandle eksisterende avtaler.

– Vannmagasinene våre er viktige, men heller ikke Europa er tjent med at de blir tappet til et minimum. Så vi er i en vanskelig situasjon, og jeg mener at det er en grunn til at Norge bør reforhandle avtalene om kraftutveksling, sa Arnstad til DN nylig.

– Mer ren energi

Nå kommer advarslene fra den tyske regjeringen om å avgrense eksporten av strøm til Europa.

– Vi ser på muligheten for mer samarbeid i Europa når det gjelder elektrisitet og gass. Samarbeid går alltid begge veier. Reforhandling tror jeg ikke er riktig vei å gå, sier statssekretær Patrick Graichen i det tyske nærings-og klimadepartementet til TV 2.

– Så, nei?

– Hvis en side vil snakke så vil vi alltid sette oss ned og snakke.

– Har dere noe å gi?

– Vi ser på en mulig vei mot karbonøytralitet for Tyskland og resten av Europa, med mer havvind, mer ren energi og flere kabler. Det er veien vi bør gå, mener den tyske statssekretæren.

ADVARER: Statssekretær Patrick Graichen i det tyske nærings-og klimadepartementet Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Støre: Ingen nye kabler

Sikkerhet og energi er på agendaen når Jonas Gahr Støre (Ap) er på sitt første bilaterale besøk som statsminister til Tyskland onsdag.

I fjor gikk 19 prosent av vår krafteksport via Nord Link til Tyskland. Hvor mye det har påvirket strømprisene kan ikke Støre svare på.

– Jeg kan ikke si hvor mye i øre det har hatt å si at vi har utveksling med Europa, sier Støre og legger til:

– I normale år skal det være lite, men vi må gå gjennom dette nå, for regjeringen er opptatt av at det skal være rimelige, forutsigbare priser på kraft i Norge, i hovedsak vannkraft. Vi trenger å produsere mer kraft, og se hvordan denne kraftutvekslingen fungerer.

Tyskland skal innen utgangen av 2022 legge ned sitt siste kjernekraftverk, mens kull skal fases ut før utgangen av tiåret.

Senterpartiet har vært ute og advart mot at Norge skal tømme sin forsyningssikkerhet for å oppfylle klimatiltak.

– Jeg tror ikke Europa kan forvente vi skal tømme vår forsyningssikkerhet hundre prosent for å oppfylle klimatiltak i Tyskland og Storbritannia. Det er ikke vår oppgave, det må de i stor grad løse selv, sa parlamentarisk nestleder Geir Pollestad til VG nylig.

Her er også Støre krystallklar:

– Det er uaktuelt. Vi skal ikke ha noen nye overføringskabler fra Norge i denne regjeringsperioden understreker han.

Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ikke konkludert om reforhandling

– Er det aktuelt å reforhandle noen av de avtalene for kraftutveksling vi har?

– Der har vi ikke trukket noen konklusjoner ennå. Vi skal gå gjennom avtalene våre, og effekten av eksporten og hvordan den påvirker prisene, sier Støre som vil avvente konklusjonene fra en regjeringsoppnevnt energikommisjon.

I Hurdalsplattformen har regjeringen forpliktet seg til å sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.

– Utelukker du en slik reforhandling?

– Vi har ikke åpnet for dette nå. Vi må både se på både de positive og mer sårbare sidene ved dette, sier Støre.