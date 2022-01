Ble hentet fra rivalen for å gjøre United best – nå er de dårligst i ligaen

Eric Ramsay skulle fikse Manchester Uniteds dødball-problemer. Den jobben har vist seg å bli tøffere enn han trolig hadde sett for seg.

Sett VAR-rommet denne uken? Sander «Randulle» Dale tar et oppgjør med Manchester Uniteds dødballtrener.

Før nåværende sesong ble Eric Ramsay hentet til Manchester United av Ole Gunnar Solskjær og hans team.

Etter en suksessfull periode i Shrewsbury Town bemerket Ramsay seg for Premier Leagues toppklubber. Chelsea fikk først kloa i han og gjorde ham til en del av trenerteamet til klubbens U23-lag.

Overgangsekspert: Disse fem klubbene er med i Haaland-kampen

Men allerede etter to sesonger klarte Solskjær og Manchester United å overtale den unge briten til å flytte nordover, for å hjelpe United med en krise de hadde slitt med hele sesongen.

Solskjærs lag slapp nemlig inn nest flest mål etter dødballsituasjoner i Premier League i 2020/2021-sesongen (15 mål). Kun Leeds United slapp inn flere.

– Vi har vært heldige nok til å overbevise Eric Ramsay til å komme til verdens beste klubb, sa Ole Gunnar Solskjær til klubbens hjemmeside etter signeringen.

Nordmannen skrøt av den unge trenerens rykte og uttalte at Ramsay blant annet ville få ansvaret for dødballer.

Etter 20 seriekamper sitter man igjen med en slags fasit på om ansettelsen var en suksess. Iallfall om den har vært det hittil.

United har blitt bedre i egen boks og slipper inn færre mål enn de gjorde i fjor, men i motsatt boks er statistikken grufull.

105 hjørnespark har resultert i null mål. Før kampen mot Aston Villa forrige helg var Manchester United og Atalanta de to eneste lagene i Europas fem største ligaer som ikke hadde scoret fra en dødballsituasjon, ifølge tall fra Opta.

Se Brentford-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Play fra 20.15 onsdag kveld!

SKUFFENDE: Alex Telles, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Mason Greenwood og Diogo Dalot har alle forsøkt seg fra dødlinjen, men ingen av dem har klart å regissere et mål. Foto: DANIEL LEAL

– Dødballer står historisk sett for mellom 30-50 prosent av alle mål

Da Bruno Fernandes scoret mot Aston Villa sørget han for Uniteds første mål fra en dødballsituasjon i Premier League denne sesongen. Målet sørget for at Atalanta ligger alene med null mål fra dødballsituasjoner, men United har fortsatt færre mål fra dødballsituasjoner enn samtlige Premier League-lag.

I faktaboksen under kan du se hvor mange mål ditt favorittlag har scoret på dødball.

Sportsdirektør for Norges Toppidrettsgymnas, Uefa Pro-trener og veileder for Uefas A-trenerkurs, Øyvind Eide, følger Manchester United tett. Eide mener dødballtrening er viktig og tror Manchester United enten ikke har viet nok tid til det, eller øvd bra nok på det.

– Vanskelig å si hvor mye tid han har fått på treningsfeltet og med gruppen. Dødballer står historisk sett for mellom 30-50 prosent av alle mål. Litt flåsete kan man si at burde ikke 30-50 prosent av tiden brukes på dødballer på trening da?

– Slik er det selvsagt ikke, men tiden de får er viktig, og hvordan de bruker tiden er like viktig. Altså kvantitet og kvalitet. Med sesongens uttelling så kan vi si med stor sikkerhet at det enten, eller begge deler, ikke er blitt viet nok tid, eller øvet bra nok.

Premier League-lagenes mål fra dødballsituasjoner Straffespark er ikke medregnet i tallene. Liverpool: 11 Chelsea: 9 Manchester City: 9 Arsenal: 8 Southampton: 8 West Ham: 8 Aston Villa: 7 Leicester: 6 Leeds: 6 Wolves: 6 Burnley: 6 Brentford: 6 Newcastle: 5 Brighton: 5 Watford: 4 Tottenham: 4 Everton: 4 Crystal Palace: 4 Norwich: 2 Manchester United: 1

– Svært overraskende at det ikke er levert bedre

Manchester Uniteds klare målsetning denne sesongen var en plass blant de fire beste lagene i Premier League. Da har de trolig ikke råd til at deres største konkurrenter om disse plassene scorer betraktelig mer enn dem etter dødballsituasjoner.

De siste årene har flere og flere klubber ansatt dødballeksperter for å tette denne konkurransefordelen noen av lagene har klart å ta til seg. Chelsea har blant annet hatt stor suksess etter at Anthony Barry fikk ansvaret for klubbens dødballer.

For Manchester United har ikke ansettelsen av Eric Ramsay har ikke vært en dødball-suksess ennå.

– Det er ressurskrevende å ansette folk i slike roller. Og når det blir et satsingsområde som dette, så forventes det selvsagt resultater. Men da må det vies nok tid. Om det øves for dårlig, så er det kanskje feil mann som har fått oppgaven. Men det dette blir selvsagt bare spekulasjoner, sier Eide.

– Er det skremmende at det har blitt verre?

– Om det er skremmende vet jeg ikke, men svært overraskende at det ikke er levert bedre enn det som vises, sier Eide.

Eide jobber til daglig som sportsdirektør ved Norges Toppidrettsgymnas, men er også med på å utvikle norske trenere som Uefa-veileder.

– Er dødballer et viktig tema under disse kursene? Har du merket at unge trenere er mer interessert i dødballer?

– Veldig blandet. Ingen spesiell trend slik jeg ser det. Men det man kan legge merke til på generelt grunnlag er at store mesterskap som EM og VM alltid byr på mange dødball varianter fra de ulike lagene. Og uttellingen ligger ofte mellom 30-50%, så det viser jo at selv med begrenset tid, som jo landslagene har, så kan man oppnå resultater om man øver bra nok.

Se Brentford-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Play fra 20.15 onsdag kveld!