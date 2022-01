Uno-X velger å delta i ritt i Saudi-Arabia - kritiseres av Amnesty

Uno-X har de siste dagene blitt invitert til en rekke av verdens største sykkelritt utover våren, men litt i skyggen av invitasjonene til Paris-Roubaix og Liège-Bastogne-Liège kom det også en invitasjon til etapperittet Saudi Tour i begynnelsen av februar.

Den valgte Uno-X å takke ja til.

– Forestillingen om at man ikke blander idrett og politikk i dagens samfunn er ikke realistisk. Vi, som mange andre, står overfor krevende utfordringer. Vi har et vinter-OL i Beijing, fotball-VM i Qatar og mange store arrangementer i Arabia. Vi har landet på at det er riktig å være tilstede i stedet for å boikotte. Vi har respekt for at andre mener noe annet enn det, og vi skal i alle fall ikke stikke hodet i sanden og si at dette ikke er en vanskelig problemstilling, sier sykkelsjef i Uno-X Mobility, Jens Haugland, til TV 2.

Saudi Tour går fra 1.-5. februar og vil bli vist på TV 2s plattformer

– De er en del av sportsvaskingen til Saudi-Arabia

Debatten om sportsvasking de siste årene har i høyeste grad nådd sykkelsporten de siste ti årene - noe utallige ritt i Midtøsten og sykkel-VM i Qatar i 2016 er et bilde på.

– Går verdiene dere står for overens med å delta i Saudi Tour?

– Vi mener det, for vi har valgt å tro på tilstedeværelse, samarbeid, å være tydelige på hva og hvem vi er, og hva vi kommer med fra Norge. Vi har landet på å delta, ikke boikotte, og så får vi vise oss frem på den måten vi ønsker å være på i dette, sier Haugland.

Amnesty International Norge er kritisk til deltagelsen.

KRITISK: Kommunikasjonssjef i Amnesty, Sindre Stranden Tollefsen.

– Når Uno-X takker ja til en slik invitasjon, er de også en del av sportsvaskingen til Saudi-Arabia. For Uno-X sin del er det viktig å være klar over at Saudi-Arabia er et autoritært regime som bruker idrett og kultur til å gi et glanset bilde av seg selv. Når der er sagt, så er dette også en mulighet for Uno-X til å kritisere Saudi-Arabias lange liste over brudd på menneskerettigheter, sier kommunikasjonssjef Sindre Stranden Tollefsen.

– Vi har valgt å tro på tilstedeværelse

Det norske fotballandslaget har blitt hyllet både i inn - og utland for å ta et tydelig standpunkt i debatten om fotball-VM i Qatar.

T-skjortene med et budskap om viktigheten av menneskerettigheter har fått mest oppmerksomhet, men Uno-X har ikke planer om lignende markeringer.

– Vi har ikke planlagt konkrete markeringer. Jeg er mer opptatt av at vi er veldig tydelige på hva vi står for, uavhengig av det ene rittet. Vi er åpne om at dette ikke er en enkel problemstilling. Vi har valgt å delta og tro på tilstedeværelsen, og så får vi markere tydelig hva vi mener om likeverd og menneskerettigheter gjennom hele sesongen og hele vår identitet til det vi er som lag. Og det tror jeg vi skal klare godt, sier Haugland.

Amnesty håper at Uno-X ikke legger skjul på at de står for noe helt annet enn det styresmaktene i Saudi-Arabia gjør.

– Hva er de problematiske sidene ved at norske lag deltar i slike arrangementer?

– Dersom Uno-X takker ja, og samtidig unnlater å snakke ut om menneskerettighetsbruddene i Saudi-Arabia, så vinner Saudi-Arabia frem med sportsvaskingen. Det er viktig at det myndighetene i Saudi-Arabia ønsker å fortelle får en motstemme. Det som skjer bak fasaden må frem i lyset, sier Tollefsen.

Konfrontert med Amnestys utspill, sier Haugland:

– Vi er helt enige i Amnesty sin forventning om at man med deltakelse må stå opp for et klart verdisyn, og vi forsøker hver dag å være veldig tydelige og eksplisitte på at vi driver et profesjonelt sykkellag for kvinner og herrer med sterke verdier, som blant annet likeverd og respekt for forskjellighet. Vi tror vi i større grad vil klare å fremme det vi står for ved å være tilstede enn å sitte hjemme.