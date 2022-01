Støre: – Kan ikke utelukke at Russland står bak dronene i Sverige

Jonas Gahr Støre er tydelig på at spenningen mellom Russland og Nato nå utgjør en farlig situasjon for europeisk sikkerhet.

Hybride angrep

Det bygges mye militært og det gjøres mange forberedelser på det som kan bli en militær aksjon ved Ukrainas grenser. Dessuten er en rekke hybride aksjoner som cyberangrep, droneobservasjoner med på å gjøre situasjonen usikker og ustabil.

I Sverige har det de siste dagene blitt observert et utall store droner over kraftkraftverk, flyplasser og andre steder med flyforbudssoner. Ingen kan med sikkerhet si hvem som står bak disse dronene, men det er ikke utenkelig at det er russisk militærmakt.

– Tror du dette er russerne?

– Det kan man i hvert fall ikke utelukke, sier Støre til TV 2.

Ingen kan med sikkerhet si at at det er Russland som står bak, og Støre vil heller ikke konkludere. Men det er mange tegn på at konflikten mellom Russland og Vesten er på bristepunktet.

– Det at vi ser svenskene har militære midt i gatene på Gotland for å markere at de har kontroll over øyen midt i Østersjøen, er ikke tilfeldig, sier han.

– Det kan skje ting på innsiden av grensen som også kan være trusler, og det må vi ta på mer alvor, sier Støre.

Støre mener Norge må ta innover seg at hybride angrep er en reell ny samfunnstrussel og viser til at Norge allerede har opplevd alvorlige dataangrep mot Stortinget, statsadministrasjonen og en rekke norske selskaper.

Men hybride trusler kan også være mer uklare i sin form. Og de kan utfordre hver og én av oss. Det har blant annet vært en firedobling av løsepengevirus det siste året.

Opptrapping

Russland har trappet opp langs grensen til ukraina på en veldig offensiv måte og styrkene er klare for å brukes militært.

– Det er uansvarlig å ikke tro at det er sannsynlig at noe kan skje, sier Støre.

Det hvite hus uttalte tirsdag kveld norsk tid at et russisk angrep på Ukraina kunne skje når som helst.

Fredag skal USAs utenriksminister Blinken og Russlands utenriksminister Lavrov møtes i Geneve for å diskutere situasjonen.

Resultatet av disse samtalene kan bli avgjørende for om man kommer til å se en fullskala krig.

Støre er i Berlin for å møte Tysklands forbundskansler Olaf Scholz. Det er mange saker på agendaen, men sikkerhetspolitikk og energipolitikk er viktige saker de vil diskutere.