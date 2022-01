Ansatte på Politihøgskolen fikk 10.000 kroner i pandemibonus – utegående politi fikk en sjokolade

– Umusikalsk, sier lederen for justiskomiteen.

Mandag skrev NRK at Politihøgskolen (PHS) har gitt opptil 10.000 kroner til sine ansatte, for ekstraordinær innsats under pandemien.

Totalt var bonusene på 3,5 millioner kroner.

At ansatte på skolen fikk pandemibonus, har fått flere til å reagere.

«Takk for at du holdt ut!»

For det er slett ingen likhet for påskjønnelser for ekstraordinær innsats i politietaten.

Politiet i Oslo fikk også en ekstra takk under pandemien. De fikk nemlig hver sin Smil-sjokolade i posthyllen, signert politimesteren.

«Tusen takk for at du sto på i den utfordrende tiden...», sto det i meldingen ansatte i Oslo politidistrikt mottok på senhøsten.

TAKK: Dette fikk Oslo-politiet som takk for innsatsen under pandemien. Foto: TV 2-tipser

TV 2 kjenner til at flere i Oslo-politiet reagerte på sjokolade-hilsenen, etter å ha stått i front under pandemien i nesten to år. Reaksjonene ble ikke mildere da bonusene på Politihøgskolen ble kjent.

– Vanvittig umusikalsk

Leder av justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen (FrP), reagerer kraftig på bonusene.

– Dette er en merkelig prioritering. Hadde pengene blitt brukt som en håndsrekning til det operative politiet, som virkelig har gjort en ekstra innsats under pandemien, hadde jeg forstått det. Men dette er umusikalsk, sier han.

Amundsen mener bonusene underminerer at politiet trenger mer penger.

PROVOSERT: Per-Willy Amundsen syns det er provoserende at Politihøgskolen unner seg bonuser, når politidistriktene ikke har råd til å belønne sine utegående politifolk. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

– Norsk politi har stått i en krevende situasjon under pandemien og mangler både ansatte, biler og utstyr. Da fremstår disse bonusene veldig spesielt, sier han.

– Og så blir vanlige politiansatte tilgodesett med en Smil-sjokolade? Det skjønner jeg de blir provosert av. Jeg blir provosert selv.

Stortingsrepresentanten synes ikke bonusene høres ut som fornuftig bruk av skattepenger, og sier Frp nå kommer til å fremme at det overføres midler fra Politihøyskolen til politidistriktene.

– Vi vet i alle fall at vi kan ta 3,5 millioner. For denne pengebruken er det vanskelig å ha respekt for, sier Amundsen.

Flere reagerer

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, bekrefter at det er kommet en del reaksjoner på Politihøgskolen sine bonuser.

– Men partene i arbeidslivet - her skoleledelsen og de tillitsvalgte på skolen - står fritt til å drøfte og forhandle godtgjørelser til sine ansatte lokalt, sier Bolstad.

Han understreker at det er mange som har stått på under pandemien, og at det blir feil av han å stille grupper i politiet opp mot hverandre.

– Vi har stor forståelse for at det har kommet reaksjoner på dette. Det er nok mange som tenker at: «Vi har da også stått på, ute i gatene, og vist fleksibilitet. Hva med oss?»

FORSTÅELSE: Forbundsleder Sigve Bolstad forstår at mange i politiet reagerer på at ansatte på Politihøgskolen fikk bonus for ekstraordinær innsats under pandemien. Han understreker likevel at forbundets aller viktigste sak er lønn og tiltak som er med på å løfte politiansatte. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Stramme budsjett

– Men dere er ett politi. Hvilke signaler sender det at et av særorganene får en slik påskjønnelse, mens andre får en sjokolade? Hva forteller det om budsjettforskjellene i de ulike organene - herav politidistriktene og PHS?

– Vi er ett politi, ja. Jeg synes det er gledelig at man kan påskjønne gode ledere og ansatte som har stått i en vanskelig tid. Men det er klart at dette kan sette rettferdighetsprinsippet på prøve, og skape en situasjon hvor man setter seg opp mot hverandre, sier Bolstad.

Forbundslederen innrømmer at budsjettene til politidistriktene er stramme, og har tidligere advart om at politiet ikke må komme i en situasjon der man jobber gratis.

– Noen mener at når man først skal verdsette politiarbeid, burde da alle vært vurdert? Men det er altså slik at det er partene i arbeidslivet som bestemmer dette lokalt, sier Bolstad.

Pandemi-bonus

Ifølge NRK var det rektor på Politihøgskolen, Nina Skarpenes, som selv foreslo at de ansatte skulle få en ekstra bonus i november.

PHS har 335 tilsatte, fordelt på Oslo, Stavern, Kongsvinger og Bodø.

Bonusforslaget ble enstemmig vedtatt, med full støtte fra skolen tillitsvalgte.

I begrunnelsen står det at skolens ansatte har «utvist en vilje og evne til ekstra innsats» og at «arbeidsgiver har ønsket å tilstå ansatte en anerkjennelse for ekstraordinær innsats».

BONUS: 335 ansatte ved Politihøgskolen fikk utbetalt pandemibonus på opptil 10.000 kroner for «ekstraordinær innsats» slik at studentene kom gjennom studiet. Foto: Terje Pedersen / Scanpix

På spørsmål om hvilken ekstraordinær innsats de ansatte på PHS har gjort for å fortjene bonus, svarer rektoren:

– Mye av undervisningen ble flyttet til digitale flater, samtidig som stadig nye endringer i smittesituasjonen førte til endringer i undervisningen. For å sikre at studentene kom gjennom utdanningen til normert tid, har de ansatte strukket seg langt, sier hun til TV 2.

Mener bonus var riktig

– Er det umusikalsk at ansatte ved Politihøgskolen får slike bonuser, når dere kjenner til de økonomiske utfordringene politidistriktene står i?

Skarpenes sier hun vil ikke sette grupper opp mot hverandre, og understreker at det er mange yrkesgrupper som har stått i krevende situasjoner under pandemien.

FORKLARER: Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, sier forklaringen bak bonusen er at covid-19 har medført «betydelige utfordringer ved Politihøgskolen». Foto: Ole Berg-Rusten / Scanpix

– Men det er vårt anliggende å ta vare på våre ansatte, sier hun.

Bonusene kunne blant annet utbetales fordi skolen hadde hatt et mindre forbruk inneværende år, med færre reiser, fysisk undervisning, seminar og lignende, ifølge rektoren.

– Jeg er helt enig med Amundsen om at vi skal tenke oss godt om på hvordan vi bruker fellesskapets midler i offentlige etater. Men da vi i fjor så at vi hadde muligheten til denne påskjønnelsen, mente vi det var riktig, sier Skarpenes.

Smil

Politimester i Oslo politidistrikt, Beate Gangås, hadde ikke anledning til å stille til intervju.

– Vi kan bekrefte at vi sendte ut en symbolsk hilsen til alle våre 3400 ansatte med en hilsen og en Smil-sjokolade, skriver kommunikasjonssjef Siv Meisingset i en e-post.

Det ble brukt cirka 70.000 kroner på dette.

– Vår erfaring er at denne hilsenen ble godt mottatt av våre kolleger, skriver hun videre.

Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere bonusen til Politihøgskolen.