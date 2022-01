Öberg er titulert som sjef for Den nordiske motstandsbevegelsens gren i Sverige, som er en nynazistisk organisasjon.

Han er kalt inn som vitne fordi Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik, ønsker å belyse om det finnes miljøer utenfor fengselet han kunne hatt kontakt med.

– Vi kan absolutt ha kontakt med Breivik. Vi dømmer ingen mennesker. Vi kan ha kontakt med Breivik, sier Pär Öberg i retten.

I RETTEN: Anders Behring Breivik og Øystein Storrvik i denne ukens rettssak i Skien fengsel. Foto: Frode Sunde / TV 2

På direkte spørsmål om organisasjonen utøver vold sier svensken at de kun benytter dette i selvforsvar.

Kunne støttet ham

Svensken vitner på telefon fra Sverige. Han oppgir å jobbe som elektriker.

Forsvarer Storrvik spør:

– Breivik har jo en ekstrem voldshistorie, kunne dere støttet ham i en ikke-voldelig politikk?

– Ja, gjennom vår organisasjon får man delta i den offentlige politiske debatten. Men når man begynner å sensurere og holde informasjon fra befolkning, og det jeg tenker at man ser når man ser slike ensomme mennesker som gjør ting som ham, så koker det over, sier Öberg og viser til at de fleste medier i Norge ikke gjenga hele Breiviks forklaring i retten mandag.

– Da har samfunnet en del av ansvaret, gjennom at de har sensurert.

– Jeg tolker svaret ditt som et langt ja? spør Storrvik.

– Ja, jeg tror absolutt vi kunne støttet ham i en ikke-voldelig tilnærming. Man må jo ha litt proporsjoner i det man sier og gjør.

Psykiater vurderer Breivik

I tillegg til Öberg skal retten også få høre en ansatt ved Skien fengsel forklare seg om fengselets egne vurderinger rundt en eventuell løslatelse.

Mesteparten av onsdagen går med til den erfarne rettspsykiateren Randi Rosenqvist, som har fulgt Breivik tett i mange år.

Hun har nylig skrevet en ny risikovurdering som konkluderer med at det er stor fare for at Breivik vil begå nye alvorlige lovbrudd om han løslates nå. Begrunnelsene for konklusjonen hennes er imidlertid ikke kjent, og det er disse vurderingene påtalemyndigheten bygger sin sak på.

Torsdag avsluttes rettssaken når statsadvokat Hulda Karlsdottir og advokat Storrvik holder sine prosedyrer.