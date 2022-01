GOD KVELD NORGE (TV 2): Megan Fox og Machine Gun Kelly deler detaljer rundt forlovelsesringen, i et nytt intervju med Vogue.

I forrige uke ble det kjent at det omdiskuterte paret Megan Fox og Machine Gun Kelly har forlovet seg.

Paret annonserte dette selv via et innlegg på Instagram hvor Kelly går ned på kne. Likevel er det ikke selve frieriet som har fått mest oppmerksomhet i media, men det Fox skrev i teksten under videoen.

Teksten som i starten kan virke nok så romantisk, avsluttes med det noe groteske «...og så drakk vi hverandres blod».

Nå deler radarparet flere underlige detaljer rundt forlovelsen.

Ring av torner

Forlovelsesringen til Fox består visst ikke bare av to steiner, men også torner, sånn at det skal gjøre vondt å ta den av.

Dette forteller Kelly i et intervju med Vogue.

– Konseptet er at ringen kan skilles fra hverandre, sånn at det blir to ringer. Når den er sammen, holdes den på plass av en magnet, forklarer Kelly før han fortsetter:

–Du ser hvordan det henger sammen? Og så danner det et uklart hjerte. Og ser du dette? Det er faktisk torner. Så hvis hun prøver å ta den av, gjør det vondt. Kjærlighet er smerte!

Da Kelly delte bilde av den aktuelle ringen på Instagram i forrige uke, skrev han at ringen besto av deres to fødselssteiner. Smaragden, som representerer Fox, og diamanten som er Kellys.