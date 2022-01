En hardt presset Boris Johnson blir grillet i underhuset

Etter avsløringene av koronaregelstridige fester, den såkalte «partygate», ser framtiden usikker ut for den britiske statsministeren.

Onsdag grilles han i Underhuset. Flere av hans egne partifeller krever at han går av, og det kan komme til et mistillitsforslag.

Ifølge Sky News skal minst 20 konservative parlamentsmedlemmer planlegge å støtte et slikt forslag. Forlaget trenger 54 stemmer for at det skal komme til avstemning.

Mulig mistillit

I løpet av de siste døgnene er det blitt klart at misnøyen brer seg i Johnsons eget konservative parti. Et økende antall konservative representanter i Underhuset ønsker en mistillitsavstemning, melder flere medier.

Det konservative parlamentsmedlemmet Christian Wakeford er en av de som har krevd statsministerens avgang. Han ble møtt med stor jubel da han ankom Underhuset klokken 13.

– Det føles som det nå er i ferd med å rakne, sier en ikke navngitt tidligere minister til BBC.

Kilden mener onsdagens spørretime i Underhuset blir avgjørende for Johnsons videre skjebne.

Det konservative partiet har bestemte regler og prosedyrer for hvordan partilederen kan utfordres. En mistillitsavstemning kan først holdes når den støttes av 15 prosent av partiets representanter i Underhuset.

Med den nåværende sammensetningen av Parlamentet vil det si 54 representanter. De må be om en mistillitsavstemning i brev som sendes til lederen for partiets såkalte 1922-komité.

– Alltid mye dramatikk

Situasjonen har utløst spekulasjoner om hvem som eventuelt kan overta etter Johnson hvis han blir tvunget til å gi seg.

Utenriksminister Liz Truss, finansminister Rishi Sunak og innenriksminister Priti Patel er blant flere mulige kandidater som nevnes av avisa The Times.

Statsviter Nicholas Aylott ved Södertörns högskola i Sverige har mest tro på Truss eller Sunak.

– Akkurat nå er det vanskelig å se noen andre i dette bildet. Men man kan jo aldri være sikkert. Det er alltid mye dramatikk når De konservative velger partileder, sa Aylott nylig til nyhetsbyrået TT.

Meningsmålinger tyder på at Sunak er den mest populære av disse to.

