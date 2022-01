Slik beskriver Breivik livet sitt i fengsel

– Jeg har ikke tatt på et menneske som ikke er profesjonell, på ti år. Jeg sitter i et bur, et gult bur, som den eneste i Norge, som om jeg var et dyr. Det ser jo helt komisk ut, sier Breivik i vitneboksen onsdag.

Også på rettens andre dag stiller han med propaganda festet på dressen og stresskofferten sin.

I tillegg har han med seg plakater som han hyppig viser frem til pressen.

– Gjort så godt jeg kan

Tirsdag fikk retten høre Breivik forklare seg om det han mener er en kulturkrig, hvordan han ble radikalisert, hvorfor han ikke lenger har intensjoner om å bruke vold, og hvordan han ser for seg et liv utenfor murene.

Onsdag er det Breiviks egen forsvarer, advokat Øystein Storrvik, sin tid til å spørre ut sin klient. Primært handler det om progresjonen i hans soningsforhold.

Breivik begynner å fortelle om studiene han har brukt tid på i fengsel.

– Fra 2016 fikk jeg lov til å studere på universitetsnivå. Jeg har sittet på cellen og studert og gjort så godt jeg kan, men problemet er at jeg ikke har fått kommunisere med noen på ti år. Mennesker er sosiale vesen, og det er ikke mulig å overleve uten meningsfulle sosiale relasjoner, sier Breivik.

Massemorderen har siden 2014 hatt en fast besøksvenn som han møter ukentlig.

DAG 2: Anders Behring Breivik svarer onsdag på spørsmål fra sin advokat Øystein Storrvik. Foto: Frode Sunde / TV 2

Besøksvennen er en betalt profesjonell, og Breivik omtaler ham som «hatefull». Likevel setter han pris på møtene.

– Som jeg sier til ham, så vil jeg heller snakke med en intelligent fiende enn en god venn, sier han.

Om menneskelig kontakt med omverdenen forteller han at besøkene fra forsvarsadvokat Storrvik er den eneste han har i dag.

TV 2 har tidligere intervjuet Ronny Danielsen, som er en av to insatte Breivik har hatt korte samvær med i fengsel.

Rettspsykiater i vitneboksen

Senere onsdag skal den svenske nynazisten Per Öberg forklare seg for retten. Öberg er forsvarets eneste vitne, og det er ukjent hva han vil snakke om.

Retten skal også få høre en ansatt ved Skien fengsel forklare seg om fengselets egne vurderinger rundt en eventuell løslatelse.

Mesteparten av onsdagen går med til den erfarne rettspsykiateren Randi Rosenqvist, som har fulgt Breivik tett i mange år.

ERFAREN: Rettspsykiater Randi Rosenqvist fulgte rettssaken tirsdag. Onsdag skal hun selv i vitneboksen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun har nylig skrevet en ny risikovurdering som konkluderer med at det er stor fare for at Breivik vil begå nye alvorlige lovbrudd om han løslates nå.

Begrunnelsene for konklusjonen hennes er imidlertid ikke kjent, og det er disse vurderingene påtalemyndigheten bygger sin sak på.

Torsdag avsluttes rettssaken når statsadvokat Hulda Karlsdottir og advokat Storrvik holder sine prosedyrer.