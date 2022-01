Kulturlivet demonstrerer: – Hjelper ikke med støtteerklæringer

Onsdag samlet over hundre personer seg utenfor Stortinget for å demonstrere mot regjeringens koronatiltak for kulturbransjen.

Kulturbransjen er ikke fornøyd med koronalettelsene statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) la fram forrige torsdag. Bransjen måtte ta til takke med at antallsbegrensningene for publikum ble økt fra 50 til 200 tilskuere på kulturarrangementer.

– De snakker om forholdsmessighet. Vi kan gjennomføre arrangement på en helt annen måte enn det vi har blitt pålagt å gjøre nå, sier artistmanager og kulturprofil Jan Fredrik Karlsen til TV 2.

HOLDT APPELL: Jan Fredrik Karlsen holdt appell under demonstrasjonen mot uforholdsmessige og urimelige koronatiltak utenfor Stortinget onsdag. Foto: Javad Parsa / NTB

Han er en av de over hundre personene som møtte opp på Eidsvolds plass onsdag ettermiddag for å vise sin frustrasjon overfor dagens retningslinjer.

– Vi er en hardt prøvet bransje som har stått i denne pandemien som alle andre, men vi er nedstengt og har vært nedstengt i to år. Dette handler om å synliggjøre det for politikerne, sier Karlsen.

– Det er en bransje vi er stolt av og som Norge trenger, men som ikke nødvendigvis blir akseptert som en næring, sier han.

KULTURDEMONSTRASJON: En gravstein er satt opp utenfor Stortinget onsdag som symbol på den norske kulturbransjen, som har lidd store tap gjennom pandemien. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Liten smitterisiko

Blant de store spørsmålene er hvorvidt koronarestriksjonene for kulturlivet er i tråd med smitterisiko. Det mener flere at de ikke er.

APPELL: Flere kjente profiler innen kulturbransjen skal holde appell i løpet av dagen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Ifølge tall fra tolv kulturscener, deriblant Grieghallen, Stavanger Konserthus og Olavshallen, har kun 39 personer av totalt 900.000 besøkende vært koronasmittet siden mars 2020.

– Det har blitt signalisert at regjeringen skal vurdere å differensiere hvor mange mennesker vi kan ha inne på kultursteder, men dette har kulturministeren sagt lenge, sier Karlsen.

Det er teaterselskapet Scenekvelder som har tatt initiativ til demonstrasjonen.

– Vi lever i grusomme og dramatiske tider for hele kulturnæringen. Vi er mer eller mindre fratatt både levebrødet og publikum for 3. gang på 22 måneder, uten at vi blir ivaretatt på en tilstrekkelig god nok måte. Vi kan ikke godta dette lenger, heter det i Facebook-arrangementet for demonstrasjonen.

I en pressemelding skriver Scenekvelder at de mener det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for regelen om antallsbegrensninger og heller ikke støtteordninger som garanterer for sektoren.

– Vi er de første arenaene som stenges ned, og de siste som blir åpnet opp, uten at det foreligger smittefaglig grunnlag som tilsier at det er mer fare for smitte hos oss enn hos andre. Det er nok nå. Vi kan ikke lenger bære byrden for manglende helse- og sykehuskapasitet i dette landet, sier produsent Karianne Jæger i Scenekvelder.

Lover lettelser

Dagens retningslinjer for kulturlivet skal etter planen fortsette i tre uker til, men allerede søndag varslet kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) at hun arbeidet for å lette på tiltakene før den tid.

– Forhåpentligvis innen en ukes tid. Det er mange små og store festivaler utover vinteren vi håper at kan få flere gjester, sa kulturministeren den gang.

LOVER LØSNINGER: Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier hun håper regjeringen vil kunne komme med ytterligere lettelser for kulturlivet snart. Foto: Frode Sunde / TV 2

Karlsen er lei av tomme løfter.

– Det hjelper ikke med støtteerklæringer. Vi lever med konsekvensene av dette hele tiden, sier artistmanageren.

– Jeg mistenker at hun har sagt det fordi hun visste det kom demonstrasjoner og var redd for kritikken hun får.

Trettebergstuen var ikke selv til stede under onsdagens demonstrasjon på grunn av sykdom. Onsdag ettermiddag ble det kjent at hun har testet positivt for koronaviruset.

I stedet stilte statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann i Kultudepartementet på hennes vegne. Han sier han forstår Karlsen og bransjens frustrasjon.

– Frustrasjonen og engasjementet vi ser nå deler jeg, og derfor er vi i gang nå med å differensiere mellom størrelsen på lokalene og antall publikummere, sier Bohmann, som lover at også kompensasjonsordningen for næringen er under vurdering.

FRUSTRERTE: Kulturlivet demonstrerer mot uforholdsmessige og urimelige koronatiltak utenfor Stortinget. Foto: Javad Parsa / NTB

Skjer denne uken

Overfor TV 2 bekrefter Bohmann at Kulturdepartmentet jobber for å lage ny løsninger allerede denne uken.

– Vårt mål er definitivt å lage differensierte løsninger på lokalstørrelser denne uken nettopp fordi kulturfolk er arbeidsfolk som har de samme regningene og behovene som alle andre arbeidstakere i landet, sier Bohmann.

GODT OPPMØTE: En god del mennesker møtte opp til kulturprotest onsdag. Kulturminister Anette Trettebergstuen var ikke til stede på grunn av sykdom. Foto: Javad Parsa / NTB

Statssekretæren ønsker ikke kommentere de smittefaglige rådene, men understreker at regjeringen vil åpne mer opp for bransjen fremover.

– Kulturbransjen kan forvente seg at man tar på alvor store lokaler og arrangementbegresninger, nettopp for å åpne opp for flere arrangement med flere publikummere, men selvsagt med avstandsbegrensning, understreker han.

Det er ikke kjent når disse lettelsene eventuelt vil bli presentert av regjeringen.