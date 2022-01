Vil forhindre trusler og vold mot kvinnelige fredsforkjempere

Kvinnelige menneskerettighetsforkjempere som holder taler i FNs sikkerhetsråd blir ofte utsatt for trusler og vold i hjemlandet i etterkant. Nå ønsker Norge å ta grep for å hjelpe dem.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er i New York denne uken fordi Norge har presidentskapet i FNs Sikkerhetsråd i januar. På tirsdag ledet hun et møte om den utsatte situasjonen for kvinnelige fredsaktivister.

Sikkerhetsrådet inviterer ofte kvinnelige menneskerettighetsforkjempere, som fredsprisvinner Nadia Murad, for å holde innlegg. Men mange av dem blir senere utsatt for trusler og vold nettopp fordi de står frem med sin historie i FN.

– Kvinner blir oftere forfulgt enn menn. Og de blir ofte angrepet for hvem de er, ikke bare hva de sier. Så derfor så var vi opptatt av å bringe dette til sikkerhetsrådet i dag, sier Huitfeldt til TV2.

En av talerne som var invitert var Kaavya Asoka. Hun representerer en gruppe bestående av 18 hjelpeorganisasjoner, som blant annet bistår fredsaktivister med forberedelser når de skal holde taler i Sikkerhetsrådet.

Ifølge Asoka har en tredjedel av kvinnene de har hjulpet siden 2018 blitt utsatt for trusler.

Flere av dem har blitt arrestert eller beskyldt for å være spion, og noen har til og med måttet forlate hjemmene sine av frykt for egen sikkerhet.

Skarp kritikk

Asoka var sterkt kritisk til mangelen på handling fra FN og medlemmer av Sikkerhetsrådet. Nylig forsøkte hun og kollegene å få hjelp fra FN eller medlemslandene da en fredsaktivist ble kidnappet etter at hun hadde holdt en tale i FNs sikkerhetsråd.

– Ingen, bortsett fra andre hjelpeorganisasjoner, var villige til å hjelpe en person som hadde blitt utsatt for represalier fordi de hadde samarbeidet med FN-systemet. Det er uakseptabelt, sa Asoka.

PRESIDENTSKAP: Norge har presidentskapet i FNs sikkerhetsråd i januar, og har valgt kvinner, fred og sikkerhet som et av sine hovedtemaer. Foto: Mathias Ask/TV2

Huitfeldt sa dette var den type diskusjon Norge ønsket å oppnå ved å innkalle til møtet.

– Mange som har «briefet» Sikkerhetsrådet har blitt utsatt for trusler etterpå. Så det var en del av innlegget som vi hadde. Men det var veldig sterke vitnesbyrd som ble presentert i dag, og det var jo det som Norge ønsket, at de skulle komme til ordet, sier Huitfeldt.

Vanskelig tema

I sin tale sa Huitfeldt at Norge har tre anbefalinger til Rådet:

Andelen kvinner som deltar i fredsforhandlinger må økes. Det trengs mer støtte til kvinnelige fredsforkjempere. Nulltoleranse for trusler mot kvinner som holder innlegg i Sikkerhetsrådet.

– Det farligste er å ikke stå opp for sine rettigheter, for da blir man usynlig. Men vi kan tilby, og det ønsker vi å gjøre, et bedre system for de som er kvinnelige menneskerettighetsforkjempere og de som også kommer til Rådet, sier Huitfeldt.

Ovenfor TV 2 sier Asoka at hun setter pris på Norges initiativ.

– Norge har gjort noe som ingen andre medlemsland har gjort så langt, og det er å gjøre noe som er et svært vanskelig tema for Sikkerhetsrådet til midtpunktet i sitt presidentskap, sier Asoka.

Fond

Norge vil ta initiativ til et fond som kan hjelpe kvinnelige aktivister som holder innlegg i Sikkerhetsrådet ved å komme seg til et sikkert sted eller til og med flykte fra landet hvis det er nødvendig.

Huitfeldt håper flere land vil bidra til fondet.

– Vi har bidratt, og så har vi også fått med oss Tyskland, som er en stor giver og en partner vi kan stole på. Så får vi se om vi får tilslutning fra andre medlemsland i tiden som kommer, sier Huitfeldt.