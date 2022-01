– Denne stasjonen er bare begynnelsen, sier sjef for Nio i Norge, Marius Hayler.



Han har akkurat åpnet Europas første batteribytte-stasjon, eller Power Swap Station (PSP), som Nio kaller det.

Her kan du på noen få minutter bytte batteripakke på din Nio elbil, i stedet for å måtte vente mens den lader seg.

Batteribytte-stasjonen i Lier er den første – men ikke den siste. Planen er at skal settes opp 20 slike i Norge i løpet av det kommende året.

Tenker annerledes

I fjor etablerte det ferske, kinesiske elbilmerket Nio seg i Norge. De har hatt god respons på sin elektriske SUV – ES8 – som er deres første modell ut. Så langt er rundt 200 registrert – flere kommer fortløpende. Etter hvert kommer de også med en sedan.

Men det er ikke bare bilene deres som er interessante. De har også en annen tilnærming til elbil, enn de tradisjonelle bilmerkene. For det første kan de selge deg bil der batteripakken ikke er inkludert, men i stedet kan leases.

Poenget her er å kunne ha en ny og oppdatert batteripakke gjennom bilens levetid – og du kan lease den batteripakken du måtte ha behov for til enhver tid. Det finnes ulike størrelser her. Mot slutten av året kan du få opptil 150 kW – som trolig gir ES8 en rekkevidde på rundt 600-700 kilometer.

De har også etablert seg med et helt spesielt bilbutikk-konsept på Karl Johans gate i Oslo.

Tar kun minutter

I tillegg har de altså et system som går ut på at batteripakken i bilene deres kan byttes, i stedet for å hurtiglades.

Fordelen er at dette byttet er gjort på noen få minutter – omtrent like raskt som å fylle tanken på en fossil bil med drivstoff...

– Noen av dem som ikke vil ha elbil, viser til skepsis knyttet til ladekø, lang ladetid, batteri-slitasje eller uro for å ikke ha den nyeste teknologien. Alt dette løser vi med PSP. Du slipper ladekø, det tar kun noen minutter, hvis batteripakken er ødelagt ordner vi den – og kundene vil ha tilgang til den nye batteri-teknologien også framover, sier Hayler.

I videoen øverst i denne artikkelen, kan du se hva som skjer når batteripakken byttes.

Svar på mest stilte spørsmål

Og her er svar på de mest stilte spørsmålene rundt dette systemet:

Tidsbruk: Det tar kun 4-5 minutter å bytte batteripakken. Da dette ble demonstrert på åpningen, gikk det enda kortere tid ...

Batteripakkens tilstand: Nio garanterer at batteripakken du får montert er i god stand.

Ny teknologi: Bilen vil kunne benytte ny batteriteknologi gjennom hele sitt livsløp. Det er én standard for batteriene på tvers på alle modellene. Bilene vil være tilpasset dette systemet også når nye batteripakker med ny teknologi introduseres.

God erfaring

Bilene er designet for batteribytte-teknologien helt fra start. Det har påvirket hele designprosessen – og batteri og bil er separate enheter.

Når batteriet skal byttes, kjører bilen selv inn på stasjonen. Der kobles den til – og den brukte batteripakken tas ut. Et nytt, ladet batteri hentes fra batteri-hotellet, og settes inn.

Alle batteriene som leveres kontrolleres og lades opp til 90 prosent, for å bevare kvaliteten lengst mulig. Under oppbevaring lagres de på ideell temperatur.

Her er nettopp det første batteribyttet i Europa gjennomført.

Erfaring fra Kina

De overvåkes hele tiden av egne systemer – for å kontrollere temperatur, status og celler. Slik kan avvik avdekkes. Om det er noe galt, blir den aktuelle batteripakken enten reparert og satt tilbake – eller resirkulert.

I starten vil stasjonen i Lier være bemannet, og innen utgangen av 2022 vil det være 20 slike stasjoner.

Fra før har Nio hatt flere tusen stasjoner i Kina – og forteller om gode erfaringer med disse.

– Helt avgjørende for meg

En av kundene som har kjøpt Nio ES8, er Tom Sandberg. Han bor i Lier, like ved PSP-en. Han og en annen kunde, Stian Reinhartsen, er de første kundene i Europa som får testet et batteribytte.

– Dette er min første elbil, og for meg var det også helt avgjørende å kunne benytte denne tjenesten. Jeg synes hurtiglading tar for lang tid. Jeg har kjøpt bilen – og leier batteripakken, forteller Sandberg til Broom.

Foreløpig har han ikke ladestasjon hjemme, så han vil benytte stasjonen flittig.

– Det er et supert system. Men jeg skal få meg en lader hjemme, også, altså, smiler han.

