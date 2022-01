Fotballryktene: – Luis Suárez aktuell for Premier League-retur

Ny dag, og nye rykter rundt Erling Braut Haalands klubbfremtid. Sjekk onsdagens fotballrykter her!

Barcelona vil forsøke å hente den svenske angriperen Alexander Isak (22) fra Real Sociedad til sommeren, ettersom klubben innser at det blir vanskelig å finne midlene som trengs til å kjøpe Erling Braut Haaland, 21, rapporterer 90min.

Se hvem overgangsekspert tror kjøper Erling Braut Haaland øverst!

Samtidig rapporteres det om at Barcelonas tidligere angriper Luis Suárez har takket nei til både Palmeiras, Corinthians og Atletico Mineiro fordi han ønsker å spille under sin tidligere lagkamerat Steven Gerrard i Aston Villa, hevder Gerard Romero. Atletico Madrid-stjernens kontrakt går ut senere i år.

Frank Lampard og Wayne Rooney er begge i Evertons søkelys som Rafael Benitez sin erstatter. Ifølge The Telegraph vil klubben intervjue dem begge til manager-jobben.

Mens José Mourinho, som også har vært vurdert som ny Everton-manager, ikke ønsker seg tilbake til Premier League og er fornøyd med livet i Roma. Det melder Sky Sports.

Ifølge ESPN er PSG i samtaler om overganger for både Manchester Uniteds Paul Pogba (28) og AC Milans Franck Kessie (25) i håp om å overtale Kylian Mbappé (23) å bli værende i klubben.

Men, ifølge både Daily Star og Mirror vil Pogba til Real Madrid, og Manchester United vil hjelpe 28-åringen med å få overgangen i orden når kontrakten hans går ut etter sesongen.

Arsenal er i ferd med å komme til enighet med Juventus om overgangen for den brasilianske midtbanespilleren Arthur Melo, skriver Get French Football.

Juventus har allerede i ferd med å hente Sveits' og Borussia Mönchengladbachs midtbanespiller Denis Zakaria som erstatter for Arthur, ifølge 90min.

Arsenals jakt på Fiorentina-stjernen Dusan Vlahovic har imidlertid fått seg en strek i regningen. Den serbiske 21-åringen uttaler at han ønsker seg til Juventus via sine rådgivere, hevder Mail.

Tottenham forsøker fremdeles å sikre seg Wolves' spanske kantspiller Adama Traore i januar, til tross for at Wolves-manager Bruno Lage påstår at 25-åringen ikke er til salgs, melder Fabrizio Romano på Twitter.

Brentford kan få konkurranse fra Leicester og Newcastle i jakten på klubbløse Christian Eriksen, melder Times.