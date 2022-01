Østerrike rystet over mange drap på kvinner

Østerrikske medier har den siste tiden omtalt en rekke grusomme drap på kvinner. Vold mot og drap på kvinner har derfor fått stor oppmerksomhet i det lille, velstående landet. Østerrike er generelt lite plaget av voldskriminalitet, men en stygg statistikk over drepte kvinner har nå fått aktivister til å kreve handling fra politikerne. Tall fra Eurostat viser at landet skiller seg ut i EU ved at det blir drept flere kvinner enn menn.

– Det er en virkelig dramatisk utvikling! Og den er uforståelig, sier Maria Roesslhumer, administrerende direktør for nettverket av krisesentre for kvinner i landet.

Statistikken viser at det ble drept 319 kvinner i Østerrike mellom 2010 og 2020. De fleste ble drept av sine mannlige partnere eller ekspartnere. I 2019 ble 43 kvinner drept, det var det høyeste tallet som er blitt registrert.

I 2018 var Østerrike blant de tre EU-medlemmene som rapporterte om det høyeste antallet kvinnedrap der gjerningsmannen var et familiemedlem eller en slektning, viser data fra Eurostat.

Året startet heller ikke bra. Tidlig i januar ble en 42 år gammel kvinne skutt i hodet og drept av mannen sin – ved middagsbordet deres.

Slått i hjel med balltre

Aktivisten Ana Badhofer etterlyser en mangel på forargelse over drapene på kvinner, og sier at gruppen hennes laget minnesmerket i Wien ut fra ren frustrasjon.

Badhofer nevner et grovt eksempel fra november i fjor, da en kvinne ble slått i hjel med et balltre.

Men hun trekker også fram en annen sjokkerende sak fra 2021, en sak som virkelig satte søkelys på volden.

En 35 år gammel kvinne, bare identifisert som Nadine W., ble slått med en kabel i en tobakksbutikk i Wien av sin 47 år gamle ekspartner. Han forsøkte også å kvele henne med kabelen.

Deretter helte han bensin på henne og tente på før han forlot butikken og låste døren.

Hun ble reddet, men døde en måned senere av de store skadene hun var påført.

I april ble en 43 år gammel butikkeier arrestert for å ha drept sin tidligere partner, en 35 år gammel tobarnsmor. Mannen var tidligere anklaget av en politiker for å ha trakassert henne med obskøne meldinger.

Begge mennene ble gitt livstidsdommer på psykiatriske institusjoner.

KVINNEDRAP: Malt i blodrødt på et improvisert minnesmerke i Wien, er tallet 31 en sterk påminnelse om en dyster statistikk: Kvinnene drept av menn i Østerrike i fjor. Foto: ANDREA KLAMAR-HUTKOVA / AFP

Skam og stigma

I Østerrike bevilget koalisjonsregjeringen nylig 25 millioner euro (nærmere 250 millioner kroner) til ulike tiltak for å bekjempe voldsproblemet.

Roesslhumer mener det ikke er nok. Hun mener myndighetene må ta på større alvor og motarbeide det hun kaller en utbredt mangel på respekt og forakt for kvinner i samfunnet.

Karin Pfolz har selv bitter erfaring med slike holdninger.

I tiår satt hun fast i et voldelig ekteskap. Hun følte hun seg svært isolert, forteller hun til nyhetsbyrået AFP.

– Du har ingen du kan snakke med, fordi det er så mye skam og et stort sosialt stigma knyttet til det å være et voldsoffer, forteller Pfolz, som nå snakker om sine erfaringer på skoler rundt om i landet.

Kriminolog Isabel Haider, ved Universitetet i Wien, mener at politifolk må få opplæring til å håndtere slike saker på en bedre måte. Mange kvinner forteller at politiet ikke tar dem på alvor når de melder fra om vold.

Og det var nettopp frykten for ikke å bli trodd som gjorde at Pfolz ikke tok kontakt med politiet.

Da hun til slutt fikk saken opp for retten, ble følelsen av å ikke bli trodd bekreftet – og det fra en kvinnelig dommer.

Flyktning i ditt eget land

Europarådets kommissær for menneskerettigheter, Dunja Mijatovic, var nylig på et besøk i Østerrike. Hun ba myndighetene om å søke en ambisiøs og omfattende tilnærming for å beskytte kvinners rettigheter og likestilling.

Hun bemerket at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i Østerrike er blant den høyeste i EU. Tall fra Eurostat viser en lønnsforskjell på nærmere 20 prosent i 2019.

– Når du går fra mannen din på grunn av vold, er alt du har en plastpose i den ene hånden og et barn i den andre. Du blir en flyktning i ditt eget land, mener Pfolz.

Pfolz vet at kvinner som begynner på nytt, ofte må leve med trusler fra tidligere partnere.

Selv forteller hun at hun måtte låse seg inn på et rom sammen med sønnen sin da eksmannen kom til det nye huset deres.

– Livene våre sto i fare, forteller hun.

Selv om hun nå ser at voldsproblemet får større oppmerksomhet i samfunnet, mener hun at de fleste fortsatt ikke anser volden som en forbrytelser – før det er snakk om drap.

Gjelder hele verden

Generalsekretær i Care Norge, Kaj-Martin Georgsen understreker at vold mot kvinner gjelder hele verden.

– De østerrikske stemmene er viktige for å minne oss på at hver eneste dag utsettes kvinner for vold av sine partnere i hele verden. Også Krisesentersekretariatet har fortalt om en urovekkende utvikling i et nedstengt Norge.

I de landene som Care jobber i, er dette hverdagen: I kriser kan opptil 7 av 10 kvinner oppleve å bli utsatt for vold. Selv i 2022 handler likestilling og kampen for kvinners rettigheter om noe så fundamentalt som å unngå å bli slått og misbrukt, også i Europa, sier hun i en kommentar til NTB.

Tidligere i år slo franske feminister alarm etter et nytt år med et høyt antall drepte kvinner. I fjor ble 113 kvinner i Frankrike drept av menn – de fleste av partner eller ekspartner.

Fra Frankrike til Mexico, Sør-Afrika til Tyrkia og Sudan, har aktivister de siste årene slått alarm om kvinnemord og vold mot kvinner, ofte gjennom massive demonstrasjoner.

(NTB)