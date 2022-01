Den amerikanske kongressen ber FN offentliggjøre Xinjiang-rapport før OL i Beijing

Kongressen oppfordrer FN til å offentliggjøre en rapport fra Xinjiang-provinsen, der amerikanerne anklager Kina for folkemord mot uigur-befolkningen, før OL.

Om rapporten blir offentliggjort før vinter-OL begynner 4. februar, vil det være en «ny bekreftelse av faktumet at intet land er hevet over gransking eller internasjonal lov», ifølge senator Jeff Merkley og kongressrepresentant James McGovern.



Merkley og McGovern er Demokratenes to fremste representanter i kongresskommisjonen som overvåker menneskerettssituasjonen i Kina. Kommisjonen ble opprettet i oktober 2020 og har som oppgave å komme med en årlig rapport til USAs president og Kongressen.

FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet har i flere år oppfordret Kina til å gi «betydningsfull og uhindret» adgang til Xinjiang, men noe slikt besøk har foreløpig ikke vært mulig. En talsmann for Bachelet sa i midten av desember at en rapport om Xinjiang kunne bli offentliggjort innen noen ukers tid.

Men menneskerettsorganisasjoner ber FN trå hardere til. Flere organisasjoner anklager Kina for å ha satt minst en million mennesker fra den muslimske uigur-befolkningen i såkalte omskoleringsleirer.

Beijing avviser påstandene og sier at leirene er til for å hjelpe uigurene ut i arbeidslivet og for å bekjempe ekstremisme. USA, Australia, Canada, Storbritannia, Japan og Danmark er blant landene som ikke vil sende offisiell representasjon til Beijing-OL på grunn av de angivelige menneskerettsbruddene i Xinjiang.

Den såkalte diplomatiske boikotten omfatter imidlertid ikke utøvere.