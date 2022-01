Minst fem døde i sykehjemsbrann i Spania

Avisa skriver at alle de 81 beboerne som var på sykehjemmet måtte bli evakuert, og at brannvesenet like før klokka 2 natt til onsdag jobbet på stedet.

Brannen er nå slukket.

Omfanget er uklart for de skadde, som skal ha fått både brann- og røykskader. Antallet døde kan stige, da flere var bevisstløse da de ble fraktet til sykehus, ifølge Levante. Videre heter det at elleve er brakt til sykehus i Valencia, og at tilstanden er alvorlig for tre av disse.

Brannårsaken er fortsatt ukjent. Brannvesenet ble varslet klokken 23.30. Spansk brannvesen har informert om at brannen er slukket på sin twitterkonto.

Et team spesialister fra politiet skal komme til stedet onsdag morgen for å kartlegge hvor brannen har oppstått og hvorfor den har fått et så stort skadeomfang.

Det skal være snakk om et offentlig sykehjem med hundre sykehjemsplasser.