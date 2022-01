Aktivist løslatt etter fire år i Hongkong

30 år gamle Leung ble i 2018 pågrepet og satt i fengsel for opptøyer og voldsbruk mot politiet i forbindelse med en demonstrasjon i 2016, der demonstranter kastet mursteiner og tente på søppel i handelsdistriktet Mong Kok i Hongkong.

Kamprop ble ulovlig

Leungs slagord «Frigjør Hongkong – vår tids revolusjon» ble et kamprop under de store og tidvis voldelige demonstrasjonene for demokrati i Hongkong i 2019. Det ble gjort ulovlig da Kina innførte sin nasjonale sikkerhetslov for Hongkong. Å ta til orde for løsrivelse fra Kina er i dag straffbart med fengsel fra ti år og opp til livstid.



Leung skrev rundt 5.45 lokal tid onsdag på sin offisielle nettside at han var gjenforent med familien.

– Etter fire år ønsker jeg å sette pris på den dyrebare tiden jeg har med familien min og gå tilbake til et vanlig liv. Jeg vil uttrykke min genuine takknemlighet for all deres omsorg, skrev han.

Under lovpålagt overvåking

Han la til at han vil «holde seg unna offentlighetens søkelys og slutte å bruke sosiale medier», da han er under lovpålagt overvåking. Leungs familie ba tirsdag folk om å ikke møte opp ved fengselet i forbindelse med løslatelsen.

Regjeringskilder har i lokale medier blitt sitert på at det er «sannsynlig» at Leung vil holdes øye med, da myndighetene er klare over hans store innflytelse over den demokratibevegelsen i Hongkong, som de i stor grad har klart å kvele.