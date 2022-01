Vulkanutbruddet på Tonga – jobber på spreng for å frakte inn forsyninger

Det jobbes nå på spreng for å fjerne aske fra rullebaner slik at fly med nødvendige forsyninger kan lande på Tonga. Forholdene i området beskrives som utfordrende.

Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, som ligger på en ubebodd øy 65 kilometer nord for hovedstaden Nuku’alofa, hadde et voldsomt utbrudd både lørdag og søndag.

Vulkanutbruddet resulterte også i en 1,2 meter høy tsunamibølge.

Ifølge mediehuset BBC, jobber rundt 200 mennesker med å feie hovedrullebanen på en flyplass på Tonga slik at de berørte områdene kan motta mat og drikkevann. Rullebanen er dekket i aske som følge av vulkanutbruddene.

Også New Zealand og Australia har sendt over skip med forsyninger. Disse antas å ankomme de utsatte områdene innen få dager.

Se bilder av ødeleggelsene her:

– Vi trodde at flyplassen ville være operativ tirsdag, men ettersom det har falt mer aske er den ikke fullstendig ryddet enda, sier Jonathan Veitch, FN-representant for regionen.

Veitch opplyser derimot om at det har blitt gjort gode fremskritt med ryddearbeidet, og at det er håp om at nødvendige flyvninger til og fra øyen snart kan gjenopptas.

En katastrofe

Veitch beskriver forholdene på øyene som utfordrende.

Det har foreløpig blitt rapportert om fire dødsfall. Én av disse var en 50 år gammel britisk kvinne som omkom da hun forsøkte å redde hunden sin fra tsunamien.

Arbeidere rydder opp oljesøl i Ventanilla, Peru. Oljesølet ble forårsaket av bølger, utløst av et massivt vulkanutbrudd på Tonga. Foto: Pilar Olivares / Reuters

Regjeringen på Tonga har beskrevet vulkanutbruddet som sprutet ut gass og røyk opp til 20 kilometer opp i kuften, som en katastrofe.

Ødelagt kabel

Den undersjøiske kabelen som knytter vulkanrammede Tonga sammen med resten av verden, vil være ute av drift i minst fire uker, ifølge New Zealands regjering.

– Det amerikanske kabelselskapet SubCom sier at det vil ta minst fire uker før Tongas kabelforbindelse er reparert, heter det i en oppdatering fra det newzealandske utenriksdepartementet om katastrofen.

Øystaten Tonga har nærmest vært avskåret fra resten av verden siden kabelen, som går mellom landet og Fiji, ble ødelagt. Satellittelefoner er eneste måte for folk i landet å kommunisere med omverdenen.

Nødsignal

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) har tidligere uttrykt bekymring for øyene Mango og Fonoi etter at overvåkingsfly hadde sett «vesentlige materielle skader» etter lørdagens vulkanutbrudd, men uten å få kontakt med folk på øyene.

– Et aktivt nødsignal har blitt fanget opp fra Mango, opplyste OCHA. Øya huser mer enn 30 personer, ifølge folketellingstall fra Tonga.

Tirsdag kunne regjeringen på Tonga informere om at internettet var nede i flere områder, men at enkelte lokaltelefoner var operative. Arbeidet med å gjenopprette kommunikasjon med øyen pågår.