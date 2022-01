Cheryl (3) forsvant på stranden. Broren har hatt skyldfølelse i 52 år

Det var en kokende varm ettermiddag på en strand sørøst i Australia at Carole Grimmer i panikk ringte politiet. Bare et øyeblikk tidligere skjedde alle foreldres verste mareritt.

12. januar 1970 var en sviende varm dag i den australske delstaten New South Wales. Familien Grimmer – bestående av mor Carole, og barna Paul, Stephen, Richard, og Cheryl – bestemte seg for å tilbringe dagen ved Fairy Meadow Beach i byen Wollongong.

FAIRY MEADOW BEACH: Familien Grimmer var stamgjester på denne stranden Foto: Picasa

Cheryl (3) og brødrene lekte i sanden og svømte, før været tok en helomvending rundt klokken halv to på ettermiddagen.

Carole ba den eldste av sønnene, Richard (7), om å følge småsøsknene til garderobeanlegget ved stranden, slik at de kunne dusje og skifte klær.

Guttene ble raskt ferdige, og mens de andre gikk tilbake til stranden ventet Richard utenfor båsen til Cheryl. Da han syntes det hadde gått for lang tid, løp han for å hente moren sin noen meter unna.

Da de kom tilbake et minutt senere var båsen tom, og Cheryl var ingen sted å finne.

Richard Grimmer, som nå går under navnet Ricki Nash Grimmer, er for tiden aktuell i en BBC-podcast om saken, som sender nye episoder hver onsdag.

– Noen vet noe, man kan ikke holde noe sånt hemmelig i over 50 år, sier Grimmer i podcasten.

Dro fra England for et bedre liv

Familien Grimmer migrerte til Australia fra Bristol-bydelen Knowle i England våren 1968, da Cheryl var to år gammel. De bodde på Fairy Meadow Migrant Hostel i nærheten av stranden de ofte besøkte.

PÅ STRANDEN: Cheryl og brødrene fotografert på stranden samme dag som hun forsvant. Foto: New South Wales Police

Med en lovnad om billig husleie, jobbtilbud, og en mer optimistisk hverdag, dro mer enn en million britiske migranter til Australia mellom 1945 og 1972. Mange ble imidlertid – på samme måte som familien Grimmer – plassert på slitte migrant-hosteller, og jobbtilbudene de ble lovet var ikke der.

Faren til Cheryl, Vince Grimmer, arbeidet derimot som kampingeniør for den Australske hær, og var ute på oppdrag den skjebnesvangre dagen.

Flere teorier og et løsepengekrav

På stranden fikk de raskt badevakter og andre folk på stranda med i søket etter den lille jenta.

Telefonen var imidlertid ikke like tilgjengelig som i dag, så Carole dro til nærmeste hus og fikk låne fasttelefonen for å ringe politiet. De ankom stedet etter bare noen minutter.

Cheryls forsvinning utløste en massiv leteaksjon, og i løpet av den første dagen kunngjorde politiet i New South Wales at de hadde fire teorier:

Hun kunne ha gjemt seg og sovnet, gått ned til vannet og druknet, falt i en grøft, eller hun kunne ha blitt kidnappet.

Det tok ikke langt tid før politiet avfeide de tre første teoriene, og begynte raskt å følge andre spor. De søkte blant annet etter en blå Volkswagen varebil som hadde blitt observert med en mann kjørende i området.

Det ble fort åpenbart at politiet var overbevist om at hun hadde blitt kidnappet.

BLE OBSERVERT: Det var en blå bil av denne typen som ble observert i området Cheryl forsvant. Foto: Wikimedia Commons

Den 14. januar mottok politiet et brev som sa at Cheryl var uskadd, og de ville levere henne tilbake mot et krav på 10.000 australske dollar i løsepenger.

Politiet fikk tak i løsepenger, og forkledde seg før de møtte opp i Wollongong-forstaden Bulli, men ingen dukket opp for å gjøre krav på pengene.

Personen som skrev brevet kontaktet aldri politiet igjen, og det ble til slutt konkludert med at det hele hadde vært en bløff.

FAMILIEKJÆR: Cheryl og brødrene var alltid gode venner Foto: New South Wales Police

Tilståelsen

Videre i etterforskningen hadde politiet tre hovedmistenkte, men ingen kunne med sikkerhet bli identifisert som den mannen som ble observert i den blå varebilen fra Volkswagen.

I 1971, 18 måneder etter Cheryl forsvant, tilsto en lokal tenåring å ha bortført og drept henne. Han omtales av politiet som «Mercury», ettersom han var mindreårig og skjermes derfor fra offentligheten.

Han ga politiet en detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet den aktuelle dagen, blant annet forklarte han hvordan han kvalte og drepte Cheryl med skolisser.

Videre fortalte han hvor han hadde gjemt liket. En eiendom hvor det ifølge han gikk en sti over en bekk, var en port, og en ferist. «Mercury» tok politiet med til eiendommen, hvor han mente at de ville finne liket. Da de ankom stedet ble han usikker, fordi området hadde blitt renovert siden det antatte drapet.

Politiet avhørte eieren av eiendommen, som motsa «Mercury» sin beskrivelse av hvordan eiendommen så ut på gjerningstidspunktet, inkludert feristen, porten og stien.

De uriktige opplysningene «Mercury» hadde oppgitt førte til at politiet mente det var en falsk tilståelse, og løslot ham. Det var ingen utvikling i etterforskningen, og saken ble kald.

Mente Cheryl kunne være i live

Tidlig på 2000-tallet snakket politimester i New South Wales, Michael Gallagher, om muligheten for at både Cheryl og bortføreren hennes er døde. Han erkjente likevel at det kunne være en mulighet for at hun var i live, og oppmuntret alle som trodde de kunne være Cheryl å melde seg.

En av Cheryls unike fysiske kjennetegn var at navlen hennes stakk ut én centimeter på grunn av en medisinsk tilstand.

I 2008 sendte en kvinne som trodde at hun kunne være Cheryl inn en DNA-prøve, men det var ikke en match.

Likevel, i mai 2011 erklærte en rettsmedisiner formelt at Cheryl hadde dødd kort tid etter hun forsvant.

Rettsmedisineren begjærte også at politiet skulle gjenåpne etterforskningen, slik at de kunne finne og sikte en gjerningsmann.

Ny etterforskning

I 2016 gikk politiet på nytt gjennom all dokumentasjon knyttet til Cheryls forsvinning, og alle bevis ble digitalisert - inkludert vitneforklaringer.

Denne gjennomgangen førte til at politiet avdekket mange nye spor, og avslørte informasjon som ikke var blitt forfulgt grundig i den opprinnelige etterforskningen. Spesielt tilfellet med tilståelsen til «Mercury» i 1971.

FRANKSTON: Det var i denne byen at mannen ble pågrepet Foto: Wikimedia Commons

Da de kom tilbake til stedet hvor «Mercury» fortalte at han hadde dumpet Cheryls kropp, avhørte politiet den tidligere eierens sønn.

Han motsa faren sin, og sa at det med sikkerhet var en ferist der da Cheryl forsvant. Han kunne også huske stien som gikk over bekken, og porten.

Politiet uttalte at de da hadde en mistanke om en mann som ble sett bære et barn på tidspunktet Cheryl forsvant. De antok at han ville være i 60-årene og oppfordret ham til å stå frem.

22. mars 2017 pågrep og arresterte politiet en mann i Melbourne-bydelen Frankston, og fikk han utlevert til nabostaten New South Wales. Han ble siktet for Cheryls bortføring og drap, og ble varetektsfengslet i Silverwater Correctional Complex i Sydney.

FENGSEL: Her satt den arresterte mannen i varetekt Foto: Wikimedia Commons

Pasientjournalen ble ikke undersøkt

Til lite overraskelse fra allmennheten, kunngjorde politiet i mai 2017 at mannen de hadde i varetekt var den samme personen som hadde tilstått drapet på Cheryl i 1971 - «Mercury».

Mannen, som hadde blitt 63 år gammel, ble født i Storbritannia, og hadde vært i Australia siden slutten av 60-tallet.

«Mercury» skal angivelig et år før drapet ha fortalt leger at han hadde tvangstanker om «å drepe seg selv og andre mennesker». Det hadde ikke blitt undersøkt da han tilsto i 1971.

Drepte henne med skolissene

I sin opprinnelige uttalelse hadde «Mercury» sagt at han etter kidnappingen hadde kneblet Cheryl med et lommetørkle og bundet hendene bak ryggen hennes med skolisser, og deretter gjemt seg sammen med henne i et avløp i nærheten i rundt en halvtime.

Etter å ha kommet ut av avløpet, tok han henne tre kilometer til fots til bydelen Balgownie, hvor han hadde som hensikt å overfalle henne seksuelt. I retten i 2017 nektet han for noen gang å ha sagt det, og kalte det «bullshit».

Han hadde også fortalt politiet at Cheryl hadde begynt å skrike da han forsøkte å overfalle henne, og i et forsøk på å få henne til å tie kvelte han henne til døde med skolissene.

«Mercury» hadde sagt at han fikk panikk, tok av klærne hennes og plasserte busker og jord over kroppen. Så gikk han tilbake til stranden.

Tilståelsen inkluderte også informasjon som han ikke ville ha visst med mindre han i det minste hadde sett Cheryl den dagen.

UTENFOR RETTSSALEN I WOLLONGONG: Stephen Grimmer (t.h.), broren til Cheryl forlater rettssalen i Wollongong mars 2017. Foto: AAP Image/Dean Lewins

Den mistenkte skulle møte i retten i mai 2017, men på grunn av at han var mindreårig, og ikke hadde en voksen eller en advokat til stede under avhøret i 1971, ble det vanskelig å føre en sak mot han.

Aktoratet henla siktelsen mot ham i februar 2017.

Cheryls bror: – Kan aldri tilgi meg selv

Denne saken sendte sjokkbølger gjennom New South Wales og Australia som helhet, og er fortsatt et av landets mest kjente uløste mysterier den dag i dag.

På 1970-tallet ble saken så kjent at Grimmer-familien flyttet tilbake til England i ti år etterpå for å unnslippe mediepresset. Både Carole og Vince Grimmer gikk bort uten å vite hva som skjedde med datteren deres.

Cheryls bror Richard, som forlot henne ved garderobene for å hente moren sin, har gått med skyldfølelse hele livet etter søsterens forsvinning. På spørsmål fra journalister om han noen gang har tilgitt seg selv svarte han: