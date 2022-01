Så er det den tiden på året igjen. Tiden der jeg stikker hodet frem og kårer det jeg mener er verdens 50 beste håndballspillere.

Jonathan Carlsbogård, Uladzislau Kulesh, Jannik Kohlbacher, Arkadiusz Moryto, Joan Cañellas og Magnus Gullerud er noen av dem som ikke fikk plass.

Det er 30 navn som har vært innom topp 50 den siste uken, men som til slutt ikke kom med. Og noen av dem kommer jeg nok til å angre på at jeg ikke har funnet plass til.

Og husk at det kun er i hodet mitt at dette er fasit. Derfor er jeg godt forberedt på at det er mange som mener jeg bommer fullstendig.

50. Christian O'Sullivan, Magdeburg/Norge (31)

Er kaptein med stor K. En du kan stole på at alltid går foran og gir 100 prosent i hver kamp. Spiller ikke så mye angrep i klubblaget lenger, men er likevel en av Magdeburgs viktigste spillere. Sentral i forsvarsspillet og er den som styrer ankomstspillet, for laget som leder Bundesliga og vant IHF Super Globe.

49. Nikola Karabatic, Paris Saint-Germain/Frankrike (48)

GOAT - det er vel ikke mer å si. Trofeskapet hans er så fullt at han trolig må bygge på huset dersom han ikke gir seg snart. Har vunnet alt som er mulig å vinne som håndballspiller, og det meste flere ganger. Det virker som om han har ni liv på håndballbanen. Har de siste årene kommet tilbake etter både korsbåndskade og koronasykdom. For er du tidenes beste håndballspiller, så bestemmer du selv når du vil gi deg.

48. Diego Simonet, Montpellier/Argentina (40)

«Håndballens Messi» har et enormt overblikk og er fortsatt lynkjapp i fintene. Simonet er en spiller som gjør alle rundt seg bedre, og er fremdeles viktig for Montpellier, selv om skader har ødelagt mye av de siste sesongene. Ble kåret til Final4s beste spiller da Montpellier sensasjonelt vant Champions League i 2018.





47. Luka Karabatic, Paris Saint-Germain/Frankrike (44)

Var en av verdens beste tennisspillere som junior, men valgte selvsagt håndball da det ble for tidkrevende å drive med to idretter. Kommer aldri til å true storebrors posisjon som familiens håndballkonge, men holder nok et høyere nivå nå. Er først og fremst en forsvarsspiller i verdensklasse, men tar gjerne et tak inne på linjen i angrep også.

46. Andreas Palicka, Redbergslid/Sverige (Ny)

Den svenske målvakten er tilbake på listen etter et år på utsiden. Var helt fantastisk da Sverige gikk til VM-finale i fjor. Skal til Paris Saint-Germain til sommeren, og avsluttet kontrakten sin med Rhein-Neckar Löwen før jul og vendte hjem til Redbergslid. I comeback-kampen i svensk håndball viste han hvorfor han har spilt i større ligaer de siste årene. En spektakulær målvakt, som til tider kan stenge målet fullstendig.

45. Andreas Nilsson, Veszprem/Sverige (30)

Ikke regnet blant de seks beste linjespillerne for Sverige, men et førstevalg i et av Europas beste klubblag. «Stycket» er elsket i ungarske Veszprem for sin oppofrende spillestil. Ikke den aller beste forsvarsspilleren, men nærmest umulig å stoppe hvis han får ballen inne på linjen.

44. Magnus Abelvik Rød, Flensburg-Handewitt/Norge (25)

Skader, skader, skader - det virker å være «the story of Rød's life». Har et enormt potensial, men hver gang han er i ferd med å ta seg opp i den ypperste verdenseliten, så har det kommet en ny skade. Får han gå skadefri en hel sesong, så har Norge en spiller til blant de aller beste. Er god i alle spillets faser.

43. Mohammad Sanad, Nimes/Egypt (Ny)

En målmaskin på høyrevingen til Nimes og Egypt. Er helt suveren toppscorer i den franske ligaen, og er ett mål unna å toppe toppscorerlisten i European League også. Er blitt 31 år, og det er ganske utrolig at ingen toppklubb har satset på ham. En av verdens beste høyre kantspillere.

42. Hugo Descat, Montpellier/Frankrike (Ny)

En annen målfarlig herremann, men på motsatt side. De har prøvd seg en etter en, men det var først da Hugo Descat fikk sjansen at Michael Guigou måtte gi fra seg plassen på venstrevingen til Frankrike. Da hadde veteranen vært fast inventar i 19 år. Descat er en lynkjapp kantspiller, som er ekstremt god i kontringsspillet. Også en sikker straffeskytter.

41. Kentin Mahé, Veszprem/Frankrike (47)

Har slitt med spilletid i klubblaget de siste sesongene, men på landslaget viser Mahé gang på gang hvor mye håndball som bor i kroppen hans. Veldig god kamerat av Kent-Robin Tønnesen, og mange trodde han skulle bli med til Pick Szeged i sommer, men et trenerbytte i Veszprem ga ham mer tillit og da valgte han å bli værende.

HELAN OG HALVAN: Det er nesten litt komisk at Dainis Kristopans og Luc Steins er lagkamerater i PSG. Foto: Ole Martin Wold

40. Dainis Kristopans, Paris Saint-Germain/Latvia (5)

Er bokstavelig talt en gigant. 130 kilo fordelt på beskjedne 214 centimeter er ikke lett å stoppe. Den latviske venstrebacken var totalt dominerende da Vardar vant Champions League i 2019, men da var spillet lagt opp for ham. I Paris Saint-Germain spiller han en noe mindre rolle.

39. Harald Reinkind, Kiel/Norge (Ny)

Den tidligere Fyllingen-spilleren har vært en tålmodig sjel. Har i år etter år funnet seg i å stå i skyggen av Kent-Robin Tønnesen og Magnus Abelvik Rød på landslaget, men har hele tiden fått mye tillit i Bundesliga - både i Rhein-Neckar Löwen og Kiel. Har de siste årene vokst frem som en nøkkelspiller for Kiel. En ekstremt seriøs idrettsutøver, som har utviklet en overlegen fysikk. Og høyre-venstre-finten hans er det ikke mange som gjør bedre.

38. Sergej Kosorotov, Wisla Plock/Russland (50)

En gang var Russland verdens beste håndballnasjon, men nå begynner det å bli lenge siden den russiske bjørnen brølte. De har rett og slett ikke hengt med i utviklingen og ikke fått frem nye spillere i verdensklasse. Men Kosorotov ser ut til å ha det som skal til for å lede Russland tilbake til toppen. Har også gjort det skarpt etter overgangen til polske Wisla Plock.

37. Andreas Wolff, Kielce/Tyskland (15)

Who's afraid of «The Big Bad Wolff»? Det er det ganske mange som er. For den tyske målvakten nyter stor respekt i håndballverden. EM-finalen i 2016 er en av de beste målvaktsprestasjonene som er gjort i nyere tid. Da skremte han egenhending favorittene fra Spania av banen. Litt for ustabil til å nå helt opp i dette selskapet.

36. Mikita Vailupau, Meshkov Brest/Hviterussland (42)

I fjor skrev jeg at Vailupau var klar for større klubber enn Meshkov Brest, og fra neste sesong spiller høyrevingen for Veszprem. Er en del av Hviterusslands veldig sterke generasjon som er født i 1995 og -96. Når hviterusserne får på plass en god målvakt og et bra forsvar, så kommer de til å utnytte Vailupaus enorme kontringsstyrke.

35. Dylan Nahi, Kielce/Frankrike (Ny)

En moderne kantspiller, som kommer til å bli en av verdens aller beste. Har slått ut i full blomst etter overgangen fra Paris Saint-Germain til polske Kielce. Fikk sin revansje på gamleklubben da han scoret et kunstmål da lagene møttes i Champions League. En råsterk kraftpakke, som også kan stå mer sentralt i forsvar. I tillegg til at han er lynhurtig i kontringsspillet.

34. Henrik Møllgaard, Aalborg/Danmark (Ny)

Ser du utelukkende på håndballferdigheter, så hører ikke Møllgaard hjemme på denne listen, men samtidig vil jeg kaste ut en påstand om at Møllgaard er en av de viktigste spillerne i fremgangene til både Danmark og Aalborg de siste årene. Forsvarsmessig er det ikke mange som er bedre enn ham, men det er hele tilstedeværelsen hans som løfter lag. Det er en egenskap som ikke er trenbar. Enten har du det, eller så har du det ikke. Møllgaard har massevis av det.

33. Ferran Sole, Paris Saint-Germain/Spania (Ny)

Er født i Barcelona og oppfostret i Granollers, men så mulighetene for spilletid i Barcelona som små og dro heller til Frankrike da han ville ta steget videre i karrieren. Etter fire år i Fenix Toulouse tok han turen videre til Paris Saint-Germain i 2020. Kom på all star team i EM i 2018 og i VM året etter. Deler på spilletiden på landslaget med Aleix Gomez.

32. Andy Schmid, Rhein-Neckar Löwen/Sveits (4)

Har du en litt dårlig dag, så søk opp Andy Schmid på YouTube og jeg garanterer at smilet kommer frem. Den sveitsiske veteranen er den eneste som er kåret til Bundesligas beste spiller mer enn to ganger, og han fikk prisen like godt fem sesonger på rad. Han har et av de beste håndballhodene som har vært på 40x20 meter, men nå er 38-åringen i ferd med å bli innhentet av alderen sin. Neste sesong vender han hjem til Sveits. Dermed blir det ikke noe spill i hans kones hjemland Norge.

31. Felix Claar, Aalborg/Sverige (Ny)

Aalborg tok seg sensasjonelt til finalen i Champions League forrige sesong, og den store spilleren var svenske Felix Claar. 25-åringen har levd i skyggen av Jim Gottfridsson på landslaget, men viste i Final4 at Sverige har to av verdens beste playmakere.

30. Luc Steins, Paris Saint-Germain/Nederland (Ny)

Det er litt småkomisk at Luc Steins og Dainis Kristopans spiller ved siden av hverandre i Paris Saint-Germain. Mens Kristopans er blant de største med sine 214 cm, mens Steins knapt når opp til shortsen til lagkompisen med sine 172 cm. Men Steins har vært en åpenbaring det siste året. Han ble hentet på lån til Paris Saint-Germain som en nødløsning på grunn av skaden til Nikola Karabatic, men den kjappe playmakeren tilførte PSG en ny dimensjon. Derfor ble overgangen gjort permanent, og forrige sesong ble han kåret til den beste spilleren i den franske ligaen.

29. Benjamin Buric, Flensburg-Handewitt/Bosnia-Hercegovina (Ny)

Torbjørn Bergerud ble et soleklart andrevalg i Flensburg-Handewitt, og årsaken til det heter Benjamin Buric. Den bosniske sisteskansen har vært så god de siste sesongene at Bergerud til slutt ga opp håpet om å ta over som førstevalg og flyttet til danske GOG. Jeg mistenker at foreldrene hans ikke er av det mest fantasifulle slaget, for tvillingbroren hans - som også er håndballspiller - heter Senjamin.

28. Bjarki Mar Elisson, Lemgo/Island (43)

Jeg slutter ikke å la meg forbløffe av islandsk håndball. Da man trodde at storhetstiden var over da karrierene til Gudjon Valur Sigurdsson og Alexander Peterson gikk inn i siste fase, så tar bare neste generasjon et kjempesteg opp blant de aller beste. Elisson har herjet på venstrevingen for Lemgo i flere år nå, og er i ferd med å etablere seg som en av verdens beste i sin posisjon.

27. Yahia Omar, Veszprem/Egypt (27)

Hovedårsaken til at Kent Robin Tønnesen forlot Veszprem til fordel for erkerival Pick Szeged i sommer heter Yahia Omar. Egypteren var så god på høyrebacken forrige sesong at han henviste både Tønnesen og spanske Jorge Maqueda til benken. Utvilsomt Afrikas beste håndballspiller.

26. Niclas Ekberg, THW Kiel/Sverige (33)

«Mr. Automatic» på høyrevingen til Kiel blir bare bedre og bedre. Ikke den mest spektakulære kantspilleren, men får han ballen så er det mål. Denne sesongen skrev han seg inn i historiebøkene til Kiel da han ble tidenes mestscorende for storklubben. Han slettet sin landsmann Magnus Wislanders rekord på 1332 mål. Men det er ingenting som tyder på at han har planer om å slutte å score med det første.

25. Petar Nenadic, Veszprem/Serbia (14)

Får du Petar Nenadic i godt humør, så kan han vinne kamper alene. Har et eventyrlig håndledd, som gjør at han kan sende av gårde prosjektiler selv om han står helt i ro. Men han er en lunefull type, og forsvar liker han ikke å spille.

24. Domagoj Duvnjak, THW Kiel/Kroatia (9)

«Dule» ser sliten ut etter fem minutter av hver eneste kamp. Likevel kan han jobbe som en helt i en fremskutt forsvarsrolle i ytterligere 55 minutter. Men det siste året har han trengt litt flere pauser enn tidligere, og han har ikke vært like dominerende som han var for et par sesonger siden. Men for all del. Han er fortsatt en verdensklassespiller.

23. Thiagus Petrus, Barcelona/Brasil (28)

Det er så lett å la seg begeistre av spektakulære mål og fantastiske innspill, men i håndball er det stort sett de beste forsvarslagene som står igjen med pokalen. Barcelona hadde kanskje vunnet Champions League uten Thiagus Petrus, men det hadde blitt tøffere. Brasilianeren har den unike kombinasjonen av stor rekkevidde, fart i beina, en enorm fysikk og veldig god håndballforståelse. Det gjør ham til verdens aller beste forsvarsspiller i øyeblikket.

22. Dean Bombac, Pick Szeged/Slovenia (11)

Kul - kulere - Bombac. Sånn er det bare. Trollmannen fra Koper får alt til å se lett ut. Og hans avslappede forhold til livet gjør at han tør der andre nøler. Og han velger ikke alltid den enkleste løsningen, men heller det han synes er kulest der og da. Har ikke vært like sentral for Pick Szeged denne sesongen, og ble også vraket i Slovenias EM-tropp. Men på listen min er han trygg.

21. Rasmus Lauge, Veszprem/Danmark (13)

Rasmus Lauge var i ferd med å etablere seg som en av verdens aller beste spillere da han var uheldig og pådro seg en korsbåndskade midtveis i forrige sesong. Har ikke helt klart å komme tilbake på samme nivå etter skaden, men det betyr ikke at han ikke gjør det. For det tar tid å komme i form etter så langvarige skadeavbrekk.

20. Aron Palmarsson, Aalborg/Island (7)

Supertalentet som har vært innom alt som er av toppklubber i Europa. Fikk sin seniordebut i toppserien på Island allerede som 15-åring. Foran denne sesongen valgte han å bli en del av Aalborgs spennende satsing. Men skader har gjort at han ikke har fått satt sitt preg på den danske ligaen helt ennå. Er sammen med målvakt Björgvinn Pall Gustavsson de eneste igjen fra den forrige generasjonen toppspillere fra Island.

19. Omar Ingi Magnusson, Magdeburg/Island (Ny)

Jeg har allerede nevnt den nye vinen på Island, og helt i spissen for dem står Omar Ingi Magnusson. 24-åringen som presterte å bli toppscorer i Bundesliga i sin første sesong i verdens beste liga. 274 mål er faktisk det høyeste antallet siden Savas Karipidis scoret 282 ganger i 2008/09-sesongen. Og høyrebacken ble også kåret til årets idrettsnavn på Island.

18. Rodrigo Corrales, Veszprem/Spania (Ny)

Rodrigo Corrales har i alle år funnet seg i å leve i skyggen av Gonzalo Perez de Vargas. De to er jevngamle og spilte på samme lag for Barcelona i oppveksten. De ble begge leid ut til andre klubber for å få erfaring, men da de kom tilbake var det bare plass til en av dem, og det ble Perez de Vargas. Dermed bar det ut på tokt i Europa for Corrales. Først til polske Wisla Plock, så ble det tre sesonger for Paris Saint-Germain, før han havnet i Veszprem. Han er blitt bedre og bedre med årene, og er nå en av verdens aller beste målvakter.

17. Bence Banhidi, Pick Szeged/Ungarn (24)

Det er ikke tvil om at det kan være en fordel å ha litt kropp når en er linjespiller. Bence Banhidi har ikke bare litt kropp. Han har ganske mye. Faktisk over 130 kilo fordelt på 207 centimeter. Får han ballen på linjen, så er det omtrent umulig å stoppe ham. For han beveger seg usedvanlig smidig og raskt til å være en så røslig kar.

16. Artsem Karalek, Kielce/Hviterussland (16)

For en nytelse det er å se Artsem Karalek spille linje. Han er ikke i nærheten av å ha fysikken til Bence Banhidi, men det tar han igjen med smidighet og en fantastisk evne til å lese spillet. Og blir ballen spilt inn til ham, så får han tak i den på et eller annet vis. Er nå blitt en svært sentral spiller for den polske storklubben Kielce.

15. Luka Cindric, Barcelona/Kroatia (8)

Veldig viktig da Barcelona vant Champions League i vår. Er det noe de kan på Balkan, så er det å få frem gode playmakere, og Cindric har i en årrekke vært den aller beste. Var i sin tid også et stort fotballtalent, og var ønsket på akademiet til Dinamo Zagreb, men valgte håndball. Har ikke vært like dominerende denne sesongen.

14. Stas Skube, Meshkov Brest/Slovenia (Ny)

Som sagt så er de gode på å få frem playmakere på Balkan, og aller best er de i Slovenia. Der kommer de på løpende bånd. Dean Bombac, Miha Zarabec, Domen Makuc, Rok Ovnicek og Marko Bezjak er noen av dem som styrer spillet rundt om i storklubbene i Europa. Men best av dem alle nå er Stas Skube. Var enorm da han regisserte det meste for Dainis Kristopans i Vardar, og nå har han tatt Meshkov Brest til nye høyder. Med sine beskjedne 179 cm så viser han at du ikke må være to meter for å dominere som bakspiller på toppnivå.

13. Aleix Gomez, Barcelona/Spania (38)

24-åringen fikk den utakknemlige oppgaven med å erstatte klubblegenden Victor Tomas i Barcelona, men har løst utfordringen på en utmerket måte. Konkurrerer egentlig med en så god spiller som Blaz Janc i klubblaget, men Gomez har vært så god at det ikke har vært noen reell konkurranse. Så langt denne sesongen så topper han toppscorerlisten i Champions League.

12. Nedim Remili, Paris Saint-Germain/Frankrike (22)

Noen har håndball i DNA'et sitt. Nedim Remili er en av dem som er vokst opp med en far som var profesjonell håndballspiller. Pappa Kamel ble i 1989 fransk mester med Creteil. En meget anvendelig spiller, som er blitt mer og mer brukt som playmaker på grunn av Frankrikes overflod av høyrebacker, og ble like så godt kåret til OLs beste playmaker. Forlater PSG til fordel for Kielce.

11. Hendrik Pekeler, THW Kiel/Tyskland (10)

Hendrik Pekeler er en treners drømmespiller. En altoppofrende forsvarsspiller, som er veldig mobil, til tross for sin høyde. Som kan både takle og ligge lavt i blokk. Men som også er blant verdens beste linjespillere i angrep. Legg til at han er noe så unikt som en linjespiller med så god teknikk og overblikk at han kan føre ball i ankomstspillet. Ja, da skjønner du at dette er en spiller det ikke finnes mange av. Ble kåret til MVP da Kiel vant Champions League i 2020.

10. Hampus Wanne, Flensburg-Handewitt/Sverige (26)

Mange mente Magnus Jøndal var en av verdens beste venstrevinger, likevel fikk han knapt med spilletid i Flensburg-Handewitt de siste sesongene. Det kan bare bety at den han konkurrerte med var enda bedre. Hampus Wanne har utviklet seg til å bli verdens soleklart beste kantspiller. Han er god i forsvar, lynkjapp i kontringene og en strålende avslutter fra kantposisjon. Kanskje ikke så rart at Barcelona har lagt langflate etter ham og sikret seg signaturen hans fra neste sesong.

9. Gonzalo Perez de Vargas, Barcelona/Spania (36)

Var 16 år da han kom til Barcelona i 2007 og fikk sin debut for verdens beste klubblag allerede som 17-åring. Men i likhet med Rodrigo Corrales ble han leid ut for å få erfaring som målvakt. Etter opphold i Granollers og Fenix Toulouse, vendte han tilbake og etablerte seg mellom stengene for Barca. Kanskje den smarteste målvakten i verden nå. Har et helt unikt blikk for spillet, og plasserer seg stort sett der ballen kommer. I tillegg kan han innimellom krydre med noen helt spektakulære redninger.

8. Ludovic Fabregas, Barcelona/Frankrike (23)

Franskmannen er verdens beste linjespiller. En komplett håndballspiller som opptrer som en veteran på 35, selv om han faktisk er ti år yngre. En strålende forsvarsspiller, som er blitt sjefen med stor S i Barcelona. I angrep er han veldig flink til å gjøre seg selv spillbar, men også en mester til å sette sperrer som deler forsvar for fintesterke bakspillere.

7. Mikkel Hansen, Paris Saint-Germain, Danmark (3)

Nå begynner det å bli vanskelig. De sju øverste kunne vært stokket omtrent på hvilken som helst måte, og å plassere Mikkel Hansen så lavt som en sjuendeplass gir meg nesten vondt i magen. Men selv om han fortsatt kan levere utenomjordiske prestasjoner for Danmark, så er han ikke like sentral for Paris Saint-Germain lenger. Den franske storklubben er begynt å forberede seg på et liv etter Mikkel Hansen, og lar den levende håndballegenden sitte mer og mer på benken. Det blir veldig spennende å se hva et roligere håndballiv hjemme i Danmark kan gjøre for ham. Kan han få en «Indian Summer» og sørge for at vi få se Mikkel Hansen øverst på denne listen igjen?

6. Jim Gottfridsson, Flensburg-Handewitt/Sverige (12)

Hadde jeg laget listen rett etter 2020/21-sesongen, så hadde Jim Gottfridsson kanskje vært helt øverst. Han var VMs beste spiller, og var kanskje den spilleren som hevet sitt klubblag mest på vårparten. En fantastisk playmaker, som også er en god avslutter. Har ikke vært like dominerende denne sesongen, men jeg klarer ikke fri meg fra å tenke at dette kan være den plassen jeg kommer til å angre på i ettertid, men akkurat nå klarer jeg ikke finne plass til ham høyere på listen.

5. Niklas Landin, THW Kiel/Danmark (2)

Verdens beste målvakt, ferdig snakket. Den største matchvinneren i internasjonal håndball i øyeblikket og var svært nær ved å ta førsteplassen fra Sander Sagosen på fjorårets liste. Denne sesongen har han vært mer menneskelig mellom stengene for Kiel. Men i de store og viktigste kampene, så har Niklas Landin en egen evne til ta frem sitt beste. Det er ikke alltid han har den høyeste redningsprosenten, men han er fantastisk til å redde de rette skuddene, på de mest avgjørende tidspunktene i kampene.

4. Mathias Gidsel, GOG/Danmark (Ny)

Å komme fra «det store intet» til å innta en fjerdeplass på denne listen på ett år skal egentlig ikke gå an. Det kommer ikke som noen overraskelse at Mathias Gidsel skulle bli en veldig god håndballspiller. De fleste trodde han var med for å lære da Nikolaj Jacobsen tok ham med i VM-troppen sin i fjor. Men Gidsel tok VM med storm, og 2021 har vært et sammenhengende eventyr for høyrebacken. Han ble kåret til OLs beste spiller, og det ser ikke ut til at utviklingen hans skal stoppe. Füchse Berlin gjorde tidenes kupp da de sikret seg 22-åringen fra neste sesong.

3. Sander Sagosen, THW Kiel/Norge (1)

Så måtte «Kong Sander I» abdisere. Et år med skader og sykdom har satt sitt preg på prestasjonene til Sander Sagosen. Og det er helt sikkert noen som vil hevde at jeg faktisk plasserer ham for høyt på listen. Men for meg er selv en Sagosen på 80 prosent kapasitet en av verdens beste håndballspillere. Selv om han ikke har vært stabil på et fantastisk nivå dette året, så er det ingen som matcher topprestasjonene hans. Med en god sommerferie for å pleie en sliten kropp, så ser jeg ikke bort fra at han er tilbake på tronen om et år.

2. Alex Dujsjebajev, Kielce/Spania (18)

Er det en spiller du vil ha på laget ditt dersom det er jevnt og kort tid igjen, så er det Alex Dujsjebajev. Står det uavgjort og sekundene tikker mot 60 minutter, så kan du sende alle forsvarsspillere du har for å stoppe ham, men han klarer å komme seg til avslutning. Garantert. Pappa Talant var i sin tid verdens beste håndballspiller, og nå er ikke junior langt unna å kunne kalle seg det samme. Er i ferd med å bli komplett. En av verdens beste i en offensiv forsvarsrolle, men det er i angrep han er best. Et fantastisk blikk for spillet og et skudd de fleste kan misunne ham. Men først og fremst en ledertype som elsker å ta ansvar når kampene skal avgjøres.

1. Dika Mem, Barcelona/Frankrike (6)

Champions League-triumf og OL-gull. 2021 har vært et innbringende år for Dika Mem, og han har spilt hovedrollen både for Spania og Frankrike. Han har rett og slett vært magisk. Og for en karriere han har hatt. Han var 13 år da han var på håndballtrening for første gang og bare fem år senere signerte han for selveste Barcelona. Nå er han 24 år og verdens beste håndballspiller. Jeg klarer faktisk ikke å finne noen svakheter hos høyrebacken. Han er rett og slett fantastisk god, og han kommer bare til å bli bedre i årene som kommer.