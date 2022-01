Chelsea-stjerner i åpenlys krangel: – De er sure og gretne

Brighton-Chelsea 1-1

På rekordtid har Chelsea gått fra tung tittelkandidat til å være helt akterutseilt i kampen om Premier League-trofeet.

Tirsdag gikk de på et nytt skuffende poengtap borte mot Brighton, og har dermed nå spilt fire ligakamper uten å vinne.

Som på Stamford Bridge for under en måned siden endte det 1-1 mellom de to lagene.

– Vi så slitne ut, og det er vi. Vi trenger vår fulle styrke for å overkomme slike hindre. Du ser at vi er fysisk og psykisk slitne, sier Thomas Tuchel til BT Sport etter kampen.

Ville ikke feire

Gjestene fra London så meget svake ut i innledningen, men Hakim Ziyech banket inn 1-0 etter en snau halvtime.

Marokkaneren var en av banens svakeste aktører inntil den forløsende scoringen, og virket heller ikke særlig glad over å ha funnet nettet.

Sinnafeiring fra Ziyech

Det bryr ikke Tuchel seg om.

Chelsea-manageren svarer med «forhåpentligvis» på spørsmål om Ziyechs manglende feiring var en sint respons på kritikken mot ham.

– Jeg er glad. Han kan godt score 20 mål uten å feire, for min del, sier han.

Surmulende Chelsea-spillerne

Til pause kunne man også se Ziyech i en høylytt ordveksling med Romelu Lukaku, og de fortsatte å diskutere før avspark i andre omgang.

Se hendelsen i videovinduet øverst.

Det fikk TV 2-studioet til å stusse.

– De var så dårlige før målet, så jeg tror de rett og slett var litt pinlig berørt over at de scoret, sier Trevor Morley.

Kommentator Espen Ween var heller ikke imponert.

– Det var surmuling mellom spillerne gjennom hele førsteomgang. Det ser ikke ut som noen koser seg med fotballen.

– Jeg er overrasket over at de ikke prøver å se mer harmonisk ut som gruppe. For dette ser ut som en gjeng som er sure på hverandre, og gretne.

Tuchel avdramatiserer det hele:

– Det er normalt at de snakker, og at de ikke er fornøyde. Det er vanlig at de forventer mer.

Trevor Morley mener også at Tuchel selv har endret personlighet den siste tiden:

TV 2-ekspert mener Tuchel har endret personlighet

Og etter en times spill var lagene like langt. Adam Webster stanget inn en fortjent utligning etter et hjørnespark.

Ti minutter før slutt hadde Tuchel fått nok og byttet ut en målløs Lukaku sammen med Ziyech. Den tyske manageren har vært alt annet enn fornøyd med sin belgiske stjernespiss den siste tiden.

Han kritiserte Lukaku etter tapet mot Manchester City i helgen, og vraket ham også en periode etter det famøse intervjuet med italiensk presse.