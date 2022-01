NM-vinneren om koronasmitten: – Unaturlig å være rolig nå

Johann Andrè Forfang sikret seg sitt første NM-gull da han vant i Holmenkollen foran de delte sølvvinnerne Joacim Ødegård Bjøreng og Jarl Magnus Riiber.

Mesterskapet fant sted uten koronasmittede Daniel-André Tande og Fredrik Villumstad. Marius Lindvik deltok ikke på grunn av koronasituasjonen.

Forfang sier hopperne merker smittesituasjonen.

– Nå er det såpass nærme oss at det ville vært unaturlig å være rolig som skjæra på tunet nå. Vi vet at det er rundt oss, og det ser vi i samfunnet for øvrig. Det er vanskelig å unngå, så får vi prøve så godt vi kan, sier den nybakte norgesmesteren, mindre enn tre uker før OL.

Lekene kan bli truet for de utøverne som blir smittet av korona nå.

– Selvfølgelig kan man la seg stresse av det hvis man vil. Det som er utenfor vår kontroll, må vi bare la skje. Vi må bare ta de forholdsreglene vi kan, sier han.

Regelverket sier at dersom en utøver har testet positivt for Covid-19 under 30 dager før avreise, forutsetter det to negative PCR-tester med minimum 24 timers mellomrom. Disse to testene må sendes inn for bekreftelse senest åtte dager før avreise, og i tillegg må man ha to negative PCR-tester under 96 og 72 timer før avreise.

– Nå er vi der igjen at vi har smitte i laget. Det er en utfordring siden det er så strenge regler med tidsvinduet. Det blir nok krevende for Tande å rekke det, men det er mulig å reise senere, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

– Det er kjipt at det skjer så tett opp mot lekene, men jeg føler at vi har ganske grei kontroll på situasjonen, sier han.

– Hva gjør dere hvis noen av de uttatte hopperne ikke kan reise til OL?

– Vi har flere hoppere som har akkreditering. Da blir det noen erstattere som reiser, sier Stöckl.

Halvor Egner Granerud svarer slik på spørsmål om han er bekymret for å bli smittet før OL:

– Man føler seg vel trygg i tolv timer etter et negativt prøvesvar, så kjenner man på det igjen. Slik har jeg hatt det hele vinteren.

– Skummelt

Silje Opseth vant kvinnenes NM-gull i storbakken i Holmenkollen. Hun vant foran Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørseth.

Bronsevinneren sier smittesituasjonen gir ekstra spenning før lekene.

– Jeg tror vi må gjøre det beste ut av det, og ta smittevernet på alvor, sier Bjørseth.

– Det er litt skummelt å se at det kan komme smitte selv om vi har så gode smittevernregler. Det er likevel vanskelig å ha full kontroll på et slikt virus. Vi må bare gjøre vår jobb for å unngå smitte, sier Bjørseth.

Hun sier hun ikke kommer til å omgås mye folk i tiden før OL-ilden tennes.

18-åringen sier hun forstår det strenge regelverket.

– Det er nok for at vi skal få et best mulig OL uten så mange smittetilfeller. Det er strenge regler, men vi får håper at vi innfrir det, sier hun før sitt første OL.