Sjokkexit: EM-arrangør Ungarn ut av mesterskapet

Island-Ungarn 31-30

Det var ungarernes andre nederlag på tre kamper i gruppespillet. Island har vunnet alle sine tre kamper og starter hovedrunden med to poeng.

Elverums ungarer Dominik Máthé misbrukte et straffekast halvannet minutt før slutt på stillingen 30-31. Han hadde en tung dag med fire mål på ti skudd.

Over 20.000 tilskuere var på plass i den nybygde hallen i Budapest. Ungarns exit gjør at mesterskapet mister et viktig krydder. Ungarerne var regnet som en medaljekandidat, og det er derfor et sjokk at de ikke engang tok seg videre til hovedrunden.

Mandag forsvant delvert Slovakia ut av EM.

(©NTB)