2021 ble et historisk år for nybilsalget i Norge. Aldri har før har det blitt solgt og registrert så mange personbiler her til lands.

Tallet endte på 176.000, dermed ble også den bokstavelig talt gamle rekorden fra 1986 slått. Den var på 167.000 biler.

Etter en svært hektisk desember, har det roet seg ned så langt i 2022. Drøyt to uker ut i året, ser vi en nedgang i antall nye personbiler som er registrert sammenlignet med 2021.

Per 16. januar er det registrert 3.456 nye personbiler i Norge, mot 4.957 i samme periode i 2021. Det er en nedgang på 30,3 prosent.

Klar andreplass i fjor

Samtidig fortsetter elbilandelen å øke markant. Av årets nye personbiler så langt, er hele 3.036 elbiler, noe som tilsvarer en markedsandel på 87,9 prosent, opp fra 56,4 prosent i samme periode i fjor.

Målt i antall øker elbilene med 8,5 prosent, mens alle andre drivlinjer faller kraftig. De ladbare hybridene med bensinmotor stuper regelrett. 132 ladbare hybrider betyr en nedgang på hele 89,5 prosent.

I fjor tok de ladbare hybridene en klar andreplass, bak elbilene. Til sammen ble det solgt og registrert 38.166 ladbare hybrider her til lands. I tillegg valgte 9.780 kunder en «vanlig» hybrid, altså en hybridbil som ikke kan lades via stikkontakt. Til sammen ble det 47.946 biler og en markedsandel på 27,2 prosent.

Toyota RAV4 ble med stor margin Norges mest solgte ladbare hybrid i fjor.

Mange har ikke blitt dyrere

Nå har dette bildet altså endret seg betydelig:

– Den kraftige nedgangen for ladbare hybrider så langt i januar, kan delvis forklares av den sterke registreringsøkningen de samme biltypene hadde i desember. Før nyttår ble et stort antall ladbare hybrider registrert, fordi det ville komme en avgiftsøkning fra 1. januar. Samtidig understreker tallene at det fortsatt er fart i elbilsalget, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Her har det også vært flere medieoppslag som nærmest har erklært de ladbare hybridene for å være sluttsolgt her til lands. Mange i bransjen mener imidlertid at det ikke stemmer. Her hører det med til saken at endringene i avgiftssystemet slett ikke har gjort alle ladbare hybrider dyrere. Noen har fortsatt null i avgift. Andre har økt prisen med bare noen få tusenlapper.

Renault Captur er en av de ladbare hybridene som fortsatt har null kroner i avgift.

Mange venter i spenning

Vi har også sett eksempler på at importørene har tatt endel av regningen for avgiftsøkningen. Ett eksempel er store Ford Explorer som fikk 83.000 kroner mer i avgift fra årsskiftet. Her tar importøren nesten halvparten av dette beløpet.

Det er også grunn til å tro at det er en betydelig ordrereserve her, på biler som har blitt bestilt, men ikke er utlevert ennå. Det samme gjelder i høyeste grad for elbilene:

– Hvor mange nye elbiler som er kjøpt eller bestilt, vet kun importører og bilforhandlere. Men mange nye merker og modeller er på trappene, og har fått stor oppmerksomhet. Så det er all grunn til å tro at vi snakker om et betydelig antall kjøpere som venter i spenning, sier Solberg Thorsen, i en pressemelding.

Drammen havn er Norges største bilhavn, her kan det komme til å bli svært travelt utover i 2022. Foto: NTB Scanpix

Venter mange båtlaster

– Ikke minst er det mange som venter på utlevering av kjente modeller, men hvor produksjonen er forsinket på grunn av mangel på halvledere eller microchips, som er en viktig bestanddel i alle nye biler. Så snart microchips-situasjonen er løst, vil vi se mange båtlaster med nye elbiler ankomme landet, sier han, og er tydelig på at det vil gi tydelige utslag på registreringsstatistikken utover året.

Når nesten 9 av 10 nye biler er elbiler, er det ikke overraskende at de 16 mest kjøpte bilmodellene hittil i januar er rene elbiler. Først på 17. plass dukker det opp en ladbar hybrid.

– Elbilenes popularitet blir lett synlig i årets to første uker. Og selv om vi forventer at elbilenes markedsandel vil gå noe ned ettersom produksjon og leveranse-situasjonen normaliseres, forventer vi at elbilenes markedsandel i 2022 vil slå tidligere rekorder, sier Solberg Thorsen.

