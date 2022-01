Regjeringen med ny strømpakke

Regjeringen bretter nå ut en strømpakke for å hjelpe idrettslag og frivillige organisasjoner som sliter med å betale høye strømregninger.

Strømstøtten skal fordeles i kommuner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kilowattime. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet til lokale lag og foreninger.

Til TV 2 sier kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen (Ap), at hun er opptatt av at ordningen skal være enkel.

– Nå lager vi en ubyråkratisk og enkel ordning som går til kommunene som har hatt en gjennomsnittlig kraftpris på over 70 kWt i desember. Og så skal kommunene fordele det ut til sine lag og foreninger.

Trettebergstuen mener det vil gjøre at støtten kan fordeles ut raskt, samtidig som idrettslagene slipper å bruke tid på søknadsprosesser.

Vil unngå søknadsprosesser

Rammene for strømpakken ligner ordningen for husholdninger, som altså innebærer at staten dekker 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt. Ordningen gjelder fra desember 2021 til mars i år.

Forrige uke skrev TV 2 om breddeidrettslaget Sola turn, som ble hardt rammet av de høye strømprisene. Idrettslagets daglige leder, Jørn Arild Vika, gleder seg stort over tirsdagens nyhet fra regjeringen.

– Det er fantastisk. Det som skjedde etter at TV 2 tok opp dette, var at Sylvi Listhaug tok det opp i Stortingets spørretime, og stilte statsministeren til veggs, sier Vika.

GLAD: Leder for Sola turn, Jørn Arild Vika, er glad for at det nå kommer en strømpakke til idretten og friviligheten.

Han forteller at tilskuddet letter den økonomiske byrden for idrettslaget.

– For å si det på en enkel måte, tar det toppen av utgiftene. Det betyr at idrettslaget kan bruke pengene på aktivitet og utstyr, og til å utvikle tilbudet til barn og unge, fremfor å bruke dem på strømregningen. Det er veldig gledelig, sier den daglige lederen.

– Store utfordringer

Trettebergstuen sier hun er klar over at de høye strømprisene har vært problematiske for idrettslag og frivillige foreninger.

– Idrett og frivillighet er jo er drevet på dugnad, men de har ofte har store, strømkrevende baner, haller og forsamlingshus.

Hun sier hun har hatt dialog med idretten og frivilligheten gjennom julen.

– De høye strømprisene har skapt store utfordringer for svært mange lag og foreninger. De har stått i fare for å enten måtte kutte i aktiviteten eller kreve økte deltakeravgifter for å betale regningene sine, sier hun.

Trettebergstuen mener det kunne ha fått store konsekvenser.

– Det ville gått direkte utover fritidstilbudet for barn og unge, som allerede har ofret mye gjennom pandemien. Jeg er derfor veldig glad for at regjeringen nå lager en ordning for å gi et tilskudd som kan dekke deler av de utgiftene.