Debutanten har fått et spesielt ansvar på landslaget: – Desperate gutter

– Det finnes noen helligdager her og der, men så lenge du holder avstand, ser du ikke dem, sier Kristian Bjørnsen og snurrer rundt for å vise frem sveisen.

Helligdagene til tross, han er godt fornøyd med jobben lagkamerat og svoger Sebastian Barthold har gjort. Mesterskapsdebutanten til Norge er blitt hele landslagets frisør under håndball-EM i Slovakia og Ungarn.

– Alle som har en litt kantete klipp på laget, står det min signatur på, smiler Barthold, som beskriver Torbjørn Bergerud som en ganske stresset «kunde».

– Han var livredd for at det skulle bli for kort, men jeg synes resultatet ble bra.

Bergerud bekrefter Bjørnsens versjon.

– Jeg var litt stresset i starten. Jeg holdt pusten flere ganger da han satte saksen i håret, men resultatet ble ganske bra, sier målvakten til TV 2.

Mange av lagkameratene har allerede vært i den omreisende salongen til Barthold. Nå håper han og flere av lagkameratene at landslagets mest langhårede, Kent Robin Tønnesen, blir den neste som setter seg i stolen.

– Han har faktisk vurdert å stusse det lange håret sitt, men han er så redd for det. Han er livredd for at det aldri skal vokse ut igjen, så det er kanskje bare å beholde det han har, sier Kristian Bjørnsen lattermildt om Tønnesen.

At frisøransvaret skulle havne på Barthold, mener Aalborg-kantspilleren skyldes desperasjon hos lagkameratene.

– Alle hadde planer om å klippe seg i København, men så ble frisørtimen droppet da det ble vel høye smittetall der. Da ble det desperate gutter som så etter noen som kunne klippe, og da sto jeg tilfeldigvis der med saksen i hånden, forteller Barthold, som også sørger for å ta egen sveis under EM.

– Jeg trimmer sidene litt selv innimellom. Det blir stygt når det er halvlangt, så jeg må passe på, sier han.

Barthold får gjennomgående gode attester fra lagkameratene.

– Jeg er veldig fornøyd med Sebastians skills. Jeg begynner å bli litt eldre også, så det kryper oppover. «Barthold, kan du redde dette her?» Han kunne ikke gjøre noe med genetikken, men han kunne fikse at det ser helt ok ut, sier Vetle Eck Aga til TV 2.

– Han jobbet bra med utgangspunktet, så han har gjort en bra jobb, sier Sander Sagosen til TV 2.