Ett problem er nesten borte – dette er utfordringen nå

– Vi er nå inne i en ny fase av pandemien, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han presenterte lettelser i koronatiltakene i forrige uke.

Nå skal vi ikke lenger bekjempe viruset, men lære oss å leve med det i samfunnet. Det kan vi gjøre fordi omikron er mindre alvorlig og holder innleggelsestallene nede.

Nå er det en annen sak som får fullt fokus, og som gjør at vi ikke kan åpne helt opp riktig enda.

Helsedirektør Bjørn Guldvog ser optimistisk på situasjonen på sykehusene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Kan gå utover driften

– Hovedproblemet med omikron nå er at det er så smittsomt at veldig mange kan bli syke samtidig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han mener vurderingene rundt tiltak nå dreier seg mer om hvordan det går i samfunnet for øvrig, og peker spesielt på utfordringen med høyt sykefravær.

– Hvis vi får et stort sykefravær kan det gå utover drift av en rekke andre tjenester. For eksempel pleiehjem, hjemmetjeneste eller sykehusene. Det er et kompleks bilde, sier Guldvog.

– Er intensivkrisen over?

– Vi tror langt på vei at vi ikke behøver å bekymre oss så mye med intensivkapasiteten nå, men vi vil jo følge med på det.

Samfunnskritisk

Busselskapet Tide er en av bedriftene som nå sliter med høyt korona-relatert fravær på arbeidsplassen.

– Vi opplever til tider en dobling av korttidsfraværet på våre avdelinger, og våre sjåfører kan ikke ha hjemmekontor som mange andre, sier administrerende direktør i Tide, Christine F. Johannessen, til TV 2.

Hun er avhengig av å sette inn vikarer der det er mulig å oppdrive.

– Bussjåførene er utrolig viktige i det norske samfunnet. Det er de som får sykepleierne til jobb, får legene til sykehuset og får samfunnet til å gå rundt. Det er definitivt en samfunnskritisk rolle, sier Johannessen.

Ber regjeringen ta regningen

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO ber nå sine medlemmer om å forberede seg på skyhøyt sykefravær.

– Våre medlemsbedrifter merker at sykefraværet går opp. I slutten av 2021 fikk vi vite at fraværet var høyere enn på ti år, og nå blir det ennå høyere. Så her må bedriftene være i beredskap og lage gode planer for høyt fravær, sier Melsom.

Intervju med Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og forhandlinger, om økt sykefravær som følge av koronalettelser. Foto: Martin Leigland / TV 2

NHO ber samtidig regjeringen ta regningen for koronarelatert sykefravær etter sykedag nummer tre.

– Dette er en pandemi hvor vi blir bedt om å holde oss hjemme når vi er smittet. Da mener vi også at det er riktig at belastningen av det tas av myndighetene, sier Melsom.

Mener vi kan legge vekk bekymringen

Lege og forsker ved St. Olavs hospital, Trude Basso, har svært fornøyd med regjeringens holdninger etter forrige pressekonferanse.

– Det er første gangen man aktivt og opplysende går ned i tiltak og samtidig åpner opp på stigende smitte, sier Basso.

Hun mener dette er svært gode nyheter, men peker også på hensynet til arbeidsplassene på grunn av høyt sykefravær.

– Vi skal leve så normalt som vi kan, men ikke ta helt av. Det er en realitet at hvis alle går ut med smitte samtidig, så klarer ikke ting å holde åpent.

Basso tror de aller fleste av oss kan legge vekk bekymringene, nå som vi vet at viruset ikke er like farlig.