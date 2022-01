Ble forsøkt drept av Breivik – forsvarer det som skjer i retten nå

Kamzy Gunaratnam (Ap) ble forsøkt drept av Anders Behring Breivik på Utøya. Likevel mener hun det er viktig at han får prøve sin sak om løslatelse for retten.

Stortingspolitiker Kamzy Gunaratnam (Ap) overlevde Breiviks skudd på Utøya 22. juli 2011.

Mens drapsmannen er i gang med sin forklaring i Skien fengsel, spiser Gunaratnam lunsj med Arbeiderparti-kollegaer på Stortinget.

Hun stenger det ute.

– Jeg er ikke interessert. Virkelig ikke. Jeg har rett og slett viktigere ting å gjøre, sier Gunaratnam.

STENGER DET UTE: Mens drapsmannen forklarer seg i Skien fengsel, spiser stortingspolitiker Kamzy Gunaratnam lunsj med kollegaer Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Riktig med rettssak

Tirsdag startet rettsbehandlingen av Breiviks krav om prøveløslatelse i Telemark tingrett. Han har sonet minstetiden på 10 år av forvaringsdommen – og får igjen taletid.

– Det er ikke bare bare at en person som har prøvd å drepe deg, noen du kjenner, noen du er glad i, eller har drept noen du kjenner og er glad i, skal få så mye oppmerksomhet og være på så mange flater.

– Det gjør vondt, sier stortingspolitikeren.

Men selv om det gjør vondt, er Gunaratnam, som nå sitter i justiskomiteen på Stortinget, klar på at det er riktig at Breivik får fremføre sine krav for retten.

– Det sier noe om oss som stat og rettsstat, at vi er bedre enn hans handlinger. Vi er alle selvfølgelig berettiget til følelsene våre. Det er helt forferdelig i disse dager, sier hun og legger til:

– Men mine følelser og våre følelser skal ikke definere rettsstaten.

– En viktig påminnelse

Det finnes dem som mener behandlingen av Breivik ikke kan bli streng nok. Det er Utøya-offeret selv uenig i.

– Ingen steder i verden ser vi at strengere straff og strengere kriminalomsorg forebygger kriminalitet. Det må også gjelde den mannen som prøvde å drepe meg. Vi må bygge det samfunnet som ikke skaper en ny han igjen, sier Gunaratnam.

Hun mener det er viktig at man blir minnet om selv de mest ubehagelige og vanskelige ting.

– Han er en påminnelse om hvilke krefter vi har å bekjempe hver dag. Det å låse og gjemme ham bort gjør ikke at høyreekstremisme forsvinner. Snarere tvert imot er det en påminnelse om hva slags jobb vi har å gjøre på den andre siden av skalaen – nemlig å forebygge at dette skjer, sier Gunaratnam.

Avsluttes torsdag

Etter Breiviks forklaring i retten tirsdag, er det satt av tid til vitneførsel på onsdag. Rettspsykiater Randi Rosenqvist skal redegjøre for hvordan hun vurderer Breivik i dag.

I tillegg skal en representant for Skien fengsel, der Breivik soner, forklare seg. Breivik har i tillegg kalt inn den kjente, svenske nynazisten Pär Öberg.

Påtalemyndigheten har vært klare på at de motsetter seg løslatelse, begrunnet med at Breivik fremdeles er «en fare for samfunnet».

Torsdag avsluttes saken med aktor og forsvarers prosedyrer.