– Hvis jeg presterte i OL slik jeg gjorde i Oberhof ville jeg bli listefyll. Det som skjedde under verdenscupen i Oberhof var en vekker, en påminnelse om at jeg måtte starte på nytt og gjøre det best mulig ut av hver dag.

Tung tid

Johannes Thingnes Bø erkjenner at han opplevde sin tyngste periode som skiskytter på toppnivå.

– På de tre siste årene har jeg vel noen få resultater utenfor topp 10, nå fikk jeg plutselig tre renn på rad hvor jeg ikke var blant de 20 beste!

– Hva tenkte du da?

– At jeg måtte få tilbake tankesettet "jeg er bedre enn de andre", jeg måtte kvitte meg med tanker om at andre var bedre.

Hyttetur

– Og dette måtte du hjem for å finne ut av?

– Ja, etter Oberhof dro jeg til hytta på Sjusjøen. Her møtte jeg Hedda og junior, Gustav. Og mamma og pappa. Her fikk jeg sove på enerom for første gang siden Gustav ble født Og mamma disket opp med all verdens hjemmelagde retter, så kostholdet var tipp topp.

– Yndlingsretten til familiens gullhåp kom selvsagt på bordet?

– Jada, det er hjorte-kjøttkaker lagd av mamma - pappa har selvsagt skutt hjorten! Dessuten var jo stas av jeg fikk være med å feire Gustavs 2-årsdag. Det startet med ballonger og fortsatte med pakker og han var overbevist om at det var nissen som hadde vært innom!

Tror det snur

Hytteturen må ha gjort gullhåpet godt for han er i svært godt humør når vi møter han i Anterselva. Her er det verdenscup til helgen og generalprøve på OL.

INSPIRERT: – Nå håper jeg å bli like stabilt god som denne dama, Marte Olsbu Røiseland, sier Johannes Thingnes Bø Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Oppholdet på Sjusjøen har gitt meg en «boost», jeg er i bedre humør og er skikkelig giret på å gå renn og jeg føler at det skal gå bra. Og blir skuffet hvis jeg ikke lykkes. Det er lengen siden jeg har kjent på et slikt overskudd som jeg har nå, sier Thingnes Bø.