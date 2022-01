Da han gikk på en EM-smell, fikk han melding av eks-kapteinen

– Jeg har ikke prestert på det nivået jeg ønsker, sier Christian O'Sullivan til TV 2 etter å ha ankommet Bratislava sammen med resten av håndballgutta.

Etter å ha vært god i EM-åpningen mot Slovakia – ifølge TV 2s håndballekspert Bent Svele best på Norge, gikk han og laget på en smell mot Russland.

– Det var veldig godt å få en god opplevelse i går (seier mot Litauen), og vi tar med det videre. Jeg var bedre mot Litauen enn mot Russland, så jeg skal bare bli bedre og bedre utover mesterskapet, lover O’Sullivan.

30-åringen svarer «veldig mye» på spørsmålet om hva som skal bli bedre.

– Jeg skal være skarpere i kontringsspillet, få litt mer avstand på duellene mine, og jeg har snakket mye med Sander (Sagosen) om at samspillet ikke sitter, sier han.

Melding fra Myrhol

Christian O'Sullivan spiller sitt første mesterskap som landslagskaptein etter at veteranen Bjarte Myrhol ga seg med Tokyo-OL i fjor sommer.

O'Sullivan forteller at han har snakket med Myrhol om kapteinsvervet.

– Han var en av de første som sendte meg melding når det kanskje ikke gikk helt som ønsket i starten, sier O’Sullivan, som ikke ønsker å gå inn på hva de to snakket om.

– Han er en veldig fin person å kunne lene seg litt på. Det er han og andre personer som er fint å prate litt med. Det er fint å få et blikk fra dem som ser utenfra, mener han.

Nå venter hovedrunden mot Tyskland, Polen, Spania og Sverige.

Forlovelse og familieforøkelse

Kapteinsrollen er imidlertid ikke ukjent for O'Sullivan, som også har det samme ansvaret i Bundesliga-ledende Magdeburg.

– Det er mer spesielt på landslaget. Jeg er veldig beæret over å være kaptein i en så tradisjonsrik klubb som Magdeburg, men det er mer spesielt å være det for eget land. Jeg blir mer og mer komfortabel, for det er store sko å fylle etter Bjarte, men det er en veldig fin gruppe, sier han.

– Hva er forskjellene?

– Det er veldig deilig å kunne snakke på morsmålet, men ellers er det ikke så mye forskjell. Det handler litt om å bli kjent med spillertypene og hvordan man får det beste ut av alle. Hvem som må ha kjeft og hvem som trenger skryt og oppmuntring, men jeg synes det blir bedre og bedre for hver kamp, sier han.

Det har vært en innholdsrik tid for O'Sullivan det siste året. Ikke bare er han blitt utnevnt til landslagskaptein og topper Bundesliga med Magdeburg, men han har også forlovet seg og blitt far for første gang til en liten jente.

– Sett bort fra pandemien, har det vært et supert år for min del. Det er veldig mye positivt som har skjedd på hjemmebane og i klubb, så 2021 har vært et veldig fint år for min del, sier han.